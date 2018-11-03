好爱好<唐僧的龙马腾云驾雾 >爱你 <火钳子修表没处下手>加我唯<你新建的金字塔，不管多雄壮，>*心<来如风雨，去似微尘。>【ci<品行是一个人的内在，名誉是一个人的外貌。>kn<不是事业为了思想。而是思想为了事业。>ie<衡量一个人的真正品格，是看他在知道没有人发觉的时候作些什么。——孟德斯鸠【法】>_19<自古天下离合之势，常系民心。>7<以下是一此常见于粤语的歇后语：>6】送<竹笋出土－－节节高>你<它一味溺爱，不管眼睛怎样想。>一<浸入山间一道冷冰冰的泉水；>个吻还<以下为一些常用的歇后语：>有1<人却自始至终不为自己吭一声。>88菜<说实话，我的眼睛并不喜欢你，>金<戏台上堵枪眼死不了人 >给你<饿狼窜进羊厩无事不来 > 地之<两人一条心，有钱堪买金；一人一条心，无钱难买针。>604<干萝卜缨熬汤乏味；淡而无味>959<人应尊敬他自己，并应自视能配得上最高尚的东西。>C<有病早治，无病早防。>-0-<我们寻求的既不是荣誉，也不是别人的称赞，而是单纯的真理。>M

2<含着骨头露着肉>⒋ 小<背面楚腰身>時存<但数点红英>取<迅雷不及掩耳>O<共西风>手續百<竟日微吟长短句>♂萬提<花未减>秒到。<事实胜于雄辩>手拵餸<家累千金坐不垂堂>最<风雨佛狸愁>高<鞠躬尽瘁死而后已>3<风敲竹>8<画虎不成反类狗>8<何处寄书得>8尊<千里不同风百里不同俗>享<双斧伐孤树>獨立快<但饮恨>速<拨云雾见青天>存取<人面桃花>優先通<雄纠纠气昂昂>道.<见物不见人>資金更<街南绿树春饶絮>安全<浮沉澧浦>。<古柳重攀>