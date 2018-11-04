你不要<斑鸩打架卖弄风流 >我了<良心比天才更难得。>吗？<有些人反复无常，切不可和他们交朋友。>加我<革命理想，不是可有可无的点缀，而是一个人生命的动力，有了理想，>Q<交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。> <一条怒冲冲的毛虫把它咬死。>604<有了朋友，生命才显出它全部的价值；一个人活着是为了朋友；保持自>951<没有芳艳不终于雕残或销毁。>吧<哦，那时候就请赐给我这爱思：> <你愿意征服一切事物吗？那么就让你自己服从理智吧。塞涅卡>还<三十夜熬稀粥不是过年的样子>有<好鼓一打就响，好灯一拨就亮。>18<最卓越的东西，也常是最难被人了解的东西。>8菜金<粪坑关刀文(闻)不能，武(舞)也不能。>送<你占有她，并非我最大的哀愁，>你哦 <秤锤过河不浮>地址6<砧板上的鱼任人宰割>04<连缺陷也能把我的心灵支配？>95<在自然科学中，创立方法，研究某种重要的实验条件，往往要比发现个别事实更有价值。——巴甫洛夫>3 <谁若想在困厄时得到援助，谁就在平日待人以宽。>典C <勤劳一日，可得一夜安眠；勤劳一生，可得幸福长眠。>O M<歇肩莫歇长，走路莫走忙。>

天天還<竹荪>可搶<零售业>紅包<警钟长鸣>，手拵<成本价>餸<西装师傅>最高3<先种>88<早安排>8特碼<苋白锈病>48.<干得>89<壮年谷>倍<如下>，永不<凯门鳄>降<调查对象>低<转弯>，全<太薄>程擔<跳跃>保交<会单四号>意<利益关系>