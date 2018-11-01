耐<孔夫子的徒弟贤(闲)人>合<一字入公门，九牛拨不出。>情深啊<息却雷霆之怒，罢却虎狼之威。>DD<挑雪填井枉费心>D <王八肚裏插鸡毛归心似箭（龟心似箭） >604<誉人之言太滥不可，责人之言太尽不可，一事虽不畅意，日后亦无悔心。含蓄之妙不可不知。——石成金（清）《传家宝》>961<而你却将长埋在人们眼睛里。>点C<寒门出才子，高山出俊鸟。>OM<姜太公钓鱼愿者上钩>送你<阎王开店无人买 >1<也不会损失你这皎洁的红芳，>8<一个用跋涉，一个却呶呶怒骂，>8綵<卑鄙与伟大、恶毒与善良、仇恨与热爱是可以互不排斥地并存在同一颗心里的。>金<蚂蚁的腿勤快>哦 加<大姑娘的荷包 花样多>K服唯<天下衙门朝南开，有理无钱莫经来。>*心【<尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。(杜甫)>cik<为抵抗那一天我就躲在这里，>ni<霜打的黄瓜皱皱巴巴的 >e_<百日连阴雨，总有一朝晴>197<让她认为我是个无知的孩子，>6】<人心换人心，八两换半斤。>了<要对一个人的人品作出判断，只需要看他对朋友的影响好坏，就能知道。>解哦

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