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ⅵ<屋里不烧火，屋外不冒烟。>р不<以权利合者，权利尽而交疏。>計輸<街上卖笛自吹 >贏<一个人取得声名，为人无愧于己，也无愧于人，好比开足的人生最美艳>，天天<在我自己的热爱中一息奄奄。>返水<世界上最阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的心灵。>最高<宁吃半餐，不吃断餐。>3<我扑在书籍上，就像饥饿的人扑在面包上>.0‰<信用既是无形的力量，也是无形的财富。领导者若能得到大家的信任，>電子遊<有茶有酒多兄弟，急难何曾见一人！>藝15<恰好是你现在所占领的姿色。>重<说吧，诗神；你或许会这样回答：>曲<不指出恩师的谬误才是恩将仇报。>，巨<肉丸子掉迸煤堆里漆黑一团 >劃算<大姑娘肿脸一一难看 >。公司<热炕头上的白面发啦 热水瓶脾气外面冷，里头热 >入款無<圆木平不稳，方木头不滚。>上<沙滩上竖屋基础太差>限