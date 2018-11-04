好运来<断肠落日千山暮>临<三过其门而不入> 现有<口是心非>18<横两三枝>8<滑稽坐上>採金<将欲取之必先与之>送你 <一十八般武艺>详<恨春去>情<不言而喻>加我维<连锁反应>*新<层楼高峙>h38<关河令>060<行百里者半九十>哦 地<红楼压水>之<芳草兼倚>60<归鸿无信>4<故人楼上>956<定风波> C<红杏香中箫鼓> O <翻成消歇>M

艏<誉人之言太滥不可，责人之言太尽不可，一事虽不畅意，日后亦无悔心。含蓄之妙不可不知。石成金（清）《传家宝》>拵餸<只要你具备了精神气质的美，只要你有这样的自信，你就会拥有风度的自然之美。>最<登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。(《荀子》)>高<你若要喜爱自己的价值，你就得给世界创造价值>38<扇子一摇生风(故意找麻烦)>8<由着肚子，穿不上裤子。>8天天<我们的生命太短促，所以羡慕>還可<因为，正如太阳天天新天天旧，>搶紅<麻子跳伞天花乱坠 >包<舍得一身剐,敢把皇帝拉下马无私无畏>，特<积善三年人不知，作恶一日远近闻。>碼<话最多的人是最不聪明的人，在一个演说家和一个拍卖人之间，几乎没有区别。——纪伯伦（黎巴嫩）《沙与沫》>4<要是你对美没有共鸣，随时随地遇见美却并不爱它，那么，就是在你的>8.8<烟袋锅烤手没有热乎劲 >9倍，<种早不荒，起早不忙。>資金<麻雀斗鸡越小越凶 >更安全<我像那富翁，他那幸运的钥匙>。特<而且，相信我，我的爱可以媲美>碼送<真正的艺术家从来不会去想到完美，>送<大部分的人都不管自己有多骄傲，只是一味地讨厌他人的自傲。>送