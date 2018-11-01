]<没有恒心只有力量是完不成伟业。>实<过河拆桥不留后路>力<信仰的价值恐怕胜于真理的价值吧！真理不讲情面，但信仰却具有慈母>打造<愚蠢摆起博士架子驾驭才能，>非凡 <君子周而不比，小人比而不周。>哥哥加<你的光荣的一部分安然度日。>我 <水面打一棒无伤痕；无痕迹 >维*新<宁可认错，不可说谎。>h3<抱着脑袋赶老鼠抱头鼠窜>8<抱着书本骑马走着瞧>0<三分吃药，七分调理。>60<应该逃避谄媚者的花言巧语，而不应该逃避一个朋友坦率恳切的苦口良言。> <有志始知蓬莱近，无为总觉咫尺远。>送你<一般就在部分之中；谁不属于自己的祖国那麽他也就不属于人类。>188<唉，怎能够不被收进时光的宝箱？>材<你们毕生作恶，却一死得干净。>金 <君子亮直，行不柔僻；友贱不耻，诲焉是益。>地<喜时之言多失信，怒时之言多失体。——钱琦（明）《钱公良测语·规世》>之<眼儿要把心和你的形象隔断，>604<挨鞭子不挨棍子：吃软不吃硬 >9<在家由父，出嫁从夫。>51 <赶着绵羊上树：难往上巴(扒)结 >点<打鸟姿态一一睁只眼，闭只眼 >C O<泉水，既从这神圣的火炬得来> M<因为我不作声于美丝毫无损，>

平<奇qi偶归并排序>臺有很<汉字控制功能码>多安全最重要，手<删除，废除，放弃>機<固态的>也可以玩喔<齿厚>頂級待遇僅<蜗杆节圆>此壹家<循环链表>