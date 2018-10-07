蹉跎了<有人夸耀新妆，丑怪尽管时髦；>岁<炕上有病人，地上有愁人。>月你<酱缸腌时子亲（咸）肉一块 >不要<却把外壁妆得那么堂皇丽都？>我了吗<龙灯的脑壳任人摆布>？加<从你所在地我何必匆匆跑走？>我Q<闷心人做事使暗劲> <万般皆下品，唯有读书高。>819<如果人家心地高尚，伸出友谊的手，而你却疑神疑鬼，我认为那是卑怯的行为。>5<恶者，损友也。>353<保持它们的芳菲都不过一瞬，>02吧<锐意摧残你那座峥嵘的殿宇，> 还有<哭着去把那刻刻怕失去的占有。>18<其曲弥高,其和弥寡。(宋玉)>8园<扯着老虎尾巴喊救命找死 >浅送你<椅子底下着火烧着屁股燎着心>哦 地<哦，那些罪过找到了多大的华厦，>址6<要知山中事，须问打柴人。>04<不经冬寒，不知春暖>95<饭甑里蒸黄连苦闷>3 <金钱是无底的大海，可以淹死人格、良心和真理。谚语>典C<假缎染就真红色，也被旁人说是非。>O=M<在人的每一种行动中都贯穿着人的本性的一切追求。>

手拵<隔水高楼>餸<别泪没些些>最<上行下效>高3<春已归来>8<独自追寻>8<银样蜡枪头>8天天<卷尽愁云>返水最<琳琅满目>高<灯花结>3<金沙锁骨连环>.0‰<太公钓鱼愿者上钩>電<望洋兴叹>子遊藝<渐把旧衫重剪>15重<及至桃花开后>曲，<而今试看>巨劃<耳听是虚眼见是实>算。<事实胜于雄辩>公<长波妒盼>司入<残柳眉梢>款無<东坡引>上限<长亭解雕鞍>