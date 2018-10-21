267039新任经理VS专业强但管理弱

df27e3ee93a72648@typepad.com
20:42:35
267039
新任经理、部门经理全面管理技能提升训练
时间地点：2018年10月27-28日上海
时间地点：2018年11月17-18日深圳
时间地点：2018年11月24-25日北京
时间地点：2018年12月08-09日上海
时间地点：2018年12月22-23日深圳
收费标准：3400元/人（含资料费、专家演讲费、会务费）
培训对象：新上任主管、经理，部门经理/主管，职能经理，技术经理，班组长，
其他相关人员（希望对管理建立完整全面认识，掌握基本管理原则和方法的人士）。
认证费用：高级证书1200元/人
(参加认证考试的学员须交纳此费用，不参加认证考试的学员无须交纳)
备 注：
1、高级证书申请须同时进行理论考试和提交论文考试，学员在报名参加培训和认证
时请提前准备好论文并随理论考试试卷一同提交。
2、凡希望参加认证考试之学员，在培训结束后参加认证考试并合格者，颁发与所参
加培训课程专业领域相同之：“香港���I人才中心 HKPTC/���H���I�Y格�J�C中心《
国际注册（高）级职业经理人》职业资格证书”。（国际认证／全球通行／雇主认可
／联网查询）。
3、课程结束后10日内将证书快递寄给学员；
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新任经理、部门经理全面管理技能提升训练
时间地点：2018年10月27-28日上海
时间地点：2018年11月17-18日深圳
时间地点：2018年11月24-25日北京
时间地点：2018年12月08-09日上海
时间地点：2018年12月22-23日深圳
收费标准：3400元/人（含资料费、专家演讲费、会务费）
培训对象：新上任主管、经理，部门经理/主管，职能经理，技术经理，班组长，
其他相关人员（希望对管理建立完整全面认识，掌握基本管理原则和方法的人士）。
认证费用：高级证书1200元/人
(参加认证考试的学员须交纳此费用，不参加认证考试的学员无须交纳)
备 注：
1、高级证书申请须同时进行理论考试和提交论文考试，学员在报名参加培训和认证
时请提前准备好论文并随理论考试试卷一同提交。
2、凡希望参加认证考试之学员，在培训结束后参加认证考试并合格者，颁发与所参
加培训课程专业领域相同之：“香港���I人才中心 HKPTC/���H���I�Y格�J�C中心《
国际注册（高）级职业经理人》职业资格证书”。（国际认证／全球通行／雇主认可
／联网查询）。
3、课程结束后10日内将证书快递寄给学员；