天<一分钱买十一个分文不值>道酬<无论到哪里，诱惑都把你追寻。>勤~<应当在朋友正是困难的时候给予帮助，不可在事情无望之后再说闲话。>面<以正义待人，等于以仁慈待己。>试成功<人的思想是了不起的，只要专注于某一项事业，就会做出使自己感到吃>~<像夜莺在夏天门前彻夜清啭，>要送你<唯你的眼波的流徒转移是听？>188<玫瑰花有刺，银色的泉有烂泥，>圆<假如我的爱只是权势的嫡种，>前<离开了你，日子多么像严冬，> 加<我只好在我的过失下把头低，>我企鹅<把我不作声的忍耐逼得太甚；> 8<的花朵，如果他过时死去，确是无上的光荣。>601<让假艺术赏识古代美的真相。>44<巧言不如直道，明人不必细说。>148<共君一席话，胜读十年书。>领 连<爱情是真实的，是持久的，是我们所知道的最甜也是最苦的东西。——夏洛蒂·勃朗特>接<黄鼠狼抽了筋浑身打哆哆 >6<两个爱人像精灵般把我诱惑，>049<与其当一辈子乌鸦，莫如当一次鹰。>54 <近水楼台先得月，向阳花木早逢春。>C0-<看见外公叫爷爷不识相 >M<那么姣好，又怎么不被人围攻？>

只<酒逢知己千杯少>要您投<簪缨世族>註紅<今宵雨云魂>包<渐路入仙坞迷津>天天搶<歌纨金缕>手拵餸<回心转意>最高3<更谁劝啼莺声住>888<神不知鬼不晓>時時<三思而后行>計劃送<殊途同归>送<四海之内皆兄弟>送，開<愁不肯>獎速度<风定犹舞> <春意空阔>搜<空见残荷满>易Z<残照依然花坞>