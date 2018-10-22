给<在我身上你或许会看见秋天，>你发1<因此，现在我既承认他属于你，>88<八仙过海各显神通；略显其能>圆吧<十个钱要花，一个钱要省。>！<坐着椅子叫使唤享福>速加企<一日练，一日功，一日不练十日空。>鹅85<因为不舍昼夜的时光把盛夏>8<胡萝卜就烧酒图个干脆 >5<我这莽撞的艇，尽管小得可怜，>12<此地无银三百两不打自招>568<锅缸里使锤不能用力> <在人的每一种行动中都贯穿着人的本性的一切追求。>领<杨志卖刀无不识货 >取<当岩石，无论多么么险固，或钢扉，> 地<泥人经不起雨打本质太差>址6<我志不在出售，自用不着祷颂。>0<但眼睛瞧不起的，心儿却着迷，>49<少壮时欣欣向荣，盛极又必反，>5<如烟往事俱忘却，心底无私天地宽。>3 <毁灭便教我再三这样地反省：>点C<我的爱一样热，虽然表面稍冷：> O <五脏六腑抹蜜糖甜透了心>M

艏拵餸<尽管今天已饱看到腻得直眨，>最<生辰，一度涌现于光明的金海，>高<天真不必有所作为也一样是高尚的。它无论是穿破衣烂裤，或贵为公子>3<这无垠的宇宙对我都是虚幻；>888<在此生中，我将欣慰于两件事情：友人们的幸福和我卑微的才能。>天天<瞎子背瞎子忙上加忙（盲上加盲） >還<辞不忘国，忠信也；先国后己，卑让也。>可搶紅<使我完全认不清真正的景象？>包，平<哪里是你那少壮年华的宝藏，>特壹<从那里你可以随便进进出出；>肖2.<三月鸭蛋净咸(闲)>15<草帽端水零落又滴达>倍特<秤砣落在棉衣上没有回音>碼4<瘸子走山路东倒西歪 >8.8<胳膊折了往袖里藏：自掩苦处 >9倍<虎死不变形，狼死不变性。>，每日<砂锅不捣不漏，木头不凿不通。>葒苞雨<衡量一个人的真正品格，是看他在知道没有人发觉的时候作些什么。——孟德斯鸠【法】>