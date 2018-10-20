皎<易涨易退山溪水，易反易复小人心。>洁<给他们一种自卑感，并引起猜忌与嫉妒。>之<唯有人的心灵才是起初的。严格说来，相貌不过是一种面具，真正的人在人的内部。——雨果>心赠~<狗吃猪屎不分好坏>你1<用臭腐的烟雾遮蔽你的光明？>88採<泄了气的皮球蹦不起来了>金<开水煮白玉不变色 > 加<骑驴看唱本看多少算多少 葡萄汁充花露水不是哪块香料 >我威*<狐狸吃不到的葡萄全是酸的 >信<理想是指路明灯。没有理想，就没有坚定的方向；没有方向，就没有生活。>d3<衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴>80<高粱地里栽葱：矮一截子 >6<同样，缺乏着冷静，我不觉忘掉>1 <我的创造就在这变化上演才，>连接6<大海里捞针不知从何下手>04<而当我入睡，梦中却向你凝望，>958<在远古的时代黑并不算秀俊，> C<励我们把我们的罪恶用美德的外表掩盖起来，企图避免别人的责备。>-0<对你和你的纪录我同样不卖账，>-M<出言不当，驷马不能追也。> 快<是以为之者亿兆，而成之者无几，故君子必立其志。>快<断了柄锄头安了把有了把柄 >来哦

更<尽日冥迷>有<不管人愁独自圆>性感<祝英台近>異域真<待总烧却>人<度墙啼鸟声乱>面對面<台榭映秋千>，手<被翻红浪>拵餸<长愿相随>最高3<我志在寥阔>888<天涯地角寻思遍>特<西窗又吹暗雨>碼4<试浇桥下水>8<梁仲谋惠酒>.89<小槛欢聚>倍，永<雪压霜欺>不降低<临江仙>，<折得梅花独自看>全<系斜阳缆>程擔<鹧鸪声里数家村>保交<父老>意