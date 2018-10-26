亲亲 <鸟无翅不飞，鱼无水不游。>想<一颗心悬在半天里上不了天,落不了地>你<谁要游戏人生，他就一事无成，谁不能主宰自己，永远是一个奴隶。——歌德> <都多少是你疾驰中造下的孽迹。>家<难道是我的心，明知那是公地，>我<三九天吃梅子寒酸 >企<鼻涕往嘴里滴顺势>鹅8<鲢巴头鱼脑壳大>252<烧开了的水沸腾起来了>321<善恶不同途，冰炭不同炉。>29<可是我以为我也精通占星学，> 特<灯草拐杖做不得主>送你<父亲向儿子磕头岂有此理（岂有此礼） >188<把那注定的浩劫的来临拖延。>菜<莺花犹怕春光老，岂可教人枉度春。>金<记得旧文章，便是新举子。>给<交朋友必择胜己者，讲贯切磋，益也。>你<天上的太阳有瑕疵，何况人间！> 地址<实话是我们最宝贵的东西。我们节省着使用它吧。马克·吐温（美）《赤道环游记》>6<赶车不带鞭子：光拍马屁 >049<暗暗地哀悼自己的身世飘零，>5<大家都是命，半点不由人。>6<我对事业的抱负和理想目标，是以真为开始，以善为历程，以美为最终> C <离开了你，日子多么像严冬，>O<也变成真理，当作真理被推崇。> M<吃不穷，穿不穷，不会打算一世穷。>

紅包<不正确>天天<子集覆盖gai>搶<替换，置换，更新>只要您<推力圆锥滚子轴承>投<腐蚀疲劳>註<多点>首<干扰力矩>侟最高<采样>58<范围界限>8<中心矩>壹倍流<非确定型图灵机>水提款<连网>無限次<应变集中>.0<波浪推算>手<盒式磁带>續費.隨時<自然序>提<流量控制阀>款隨時<加速比>到<计算机集成制造系xi统>賬.<编译程序规约yue语言>