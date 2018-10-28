中了 <老和尚瞧嫁妆今世休想>~快加<并矢口否认太阳使白天明媚？>威*信<我们那时才新恋，又正当春天，>【v<你是否要我辗转反侧不成寐，>33<只要苦干，事成一半。>6<成功的管理艺术有赖于在一个充满偶然性的环境里为自己的活动确定一个理由充分的成功比率。卡斯特（美）>428<这强劲的笔将使你活在生气>】 送<挂着腊肉吃斋难熬>你1<赞美我自己对我自己有何用？>8<爱情是一位伟大的导师，她教我们重新做人。莫里哀>8圆<街头上耍把戏说得多 >前 你<既然像螃蟹这样的东西，人们都很爱吃，那么蜘蛛也一定有人吃过，只不过后来知道不好吃才不吃了，但是第一个吃螃蟹的人一定是个勇士。——鲁迅>运气<欲闭的眼睛睁向厌厌的长夜？>真<把这微末看作你心爱的东西。>好 地<荷花结子心连心>支在6<阎王爷的扇子扇阴风 >04<闻誉我而喜，闻毁我而怒，只是量不足。>95<在古书里对我显示你的肖像，>2 <豁子喝米汤无耻（齿）下流 >点C <国乱思良相，家贫思贤妻。>O M<喉咙上使勺子掏(淘)气>

天<病来如山倒，病去如抽丝。>天<志气和贫困是患难兄弟，世人常见他们伴在一起。>還<庄稼怕旱，干活怕站。>可搶<如烟往事俱忘却，心底无私天地宽>紅包<或那照耀着黄昏的明星煌煌>，<哦，但愿你是你自己，但爱呀，你>手拵餸<唱戏的胡子假的 >最<莫等闲，白了少年头，空悲切>高<一个具有天才的禀赋的人，绝不遵循常人的思维途径。司汤达>38<捐躯赴国难,视死忽如归。(曹植)>88特<我就会立刻递给你，像你递给我，>碼<算命先生说气话舍得几条命不要>48<你的爱对我比门第还要豪华，>.8<当爱情轻敲肩膀时，连平日对诗情画意都不屑一顾的男人，都会变成诗人。柏拉图>9<志同道合的人并不需要永远呆在一起。>倍，永<鱼篓里的螃蟹进来容易出去难 >不降<最能保人心神之健康的预防药，就是朋友的忠言和规谏。>低，<看菜吃饭，量体裁衣。>全<因为有利可图才与你结为朋友的人，也会因为无利可图而与你绝交。>程擔<道士吹海螺唬鬼>保交意<唉，我的确曾经常东奔西跑，>