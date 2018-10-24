你不<静听寒声断续>要我<愁到眉峰碧聚>了吗<高林弄残照>？加我<何似在人间>维<出口人嫌拗>*新【<更长门>v5<少壮不努力老大徒伤悲>54<贫无立锥之地>638<才知花梦准>】吧<池上觅残春> 还有<过却清明>188<滑稽坐上>菜金送<渐霜风凄紧>你哦 <飞到蛛丝帘隙>地<芳心高洁>址<愁不肯>60<不记归时早暮>49<人怕出名猪怕壮>53<君住长江头> 典C<愁不归眠> O<促破晓机心> <采幽香>M<风华正茂>

2⒋<皇上的旨，将军的令：一口说了算 > 小<但，尽管猖狂，老时光，凭你多狠，>時存<你虽已忏悔，我依然不免损失：>取<名气，是世上所有男人跟女人对我的评价；品格是上帝跟天使对我们的认识与了解。——潘恩【美】>O<落水麻绳先松后紧>手續<思想麻醉的力量远不如言语那么强。一个人话说多了，会对自己的话信以为真。巴尔扎克（法）《幻灭》>百♂<使枯木比活嘴唇更值得艳羡。>萬<往者不可谏,来者犹可追。(《论语》)>提秒<哪里没有朴素、善良和真理，哪里也就谈不上有伟大。>到。<雄鹰必须比鸟飞得高，因为它的猎物就是鸟。>手拵餸<骑马上天山回头见高低 缺牙啃西瓜道道多 >最<天无一月雨，人无一世穷。>高<无事嫌夜长，有事嫌日短。>38<雾，象爱情一样，在山峰的心上游戏，生出种种美丽的变幻。>8<你失掉的东西越多，你就越富有：因为心灵会创造你所缺少的东西。罗曼·罗兰>8尊享<麻雀掉到洞庭湖里不着边际 >獨立快<人既尽其才，则百事俱举；百事举矣，则富强不足谋也。>速存<凡是和朋友的仇人相好的人，便是对朋友不义。>取優先<反复和变幻，像女人的假心肠；>通<朋友之交，不宜杂浮。>道.資<张飞穿针粗中有细>金<达到他所向的目标。>更安全<宁给好汉拉马，不给懒汉作爷。>。<因为自从每只手都修饰自然，>