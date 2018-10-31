故而知新~好运来临 现有188前送你 详情加我企鹅561003386 哦 地之604956 =CO=M

相<爱又是指引迷舟的一颗恒星，>忘于<打鸟姿态一一睁只眼，闭只眼 >江<火烤胸前暖，风吹背后寒>湖<挑雪填井枉费心> <白日作梦痴心妄想>哥<贪婪鬼赴宴没有饱足>哥加<麻布上绣花底子太差>我维<在自然科学中，创立方法，研究某种重要的实验条件，往往要比发现个别事实更有价值。——巴甫洛夫>*新<王婆卖瓜：自卖自夸 >【v5<判官敲门催命鬼 >546<添上，使你的心愿得到更扩大。>38】<无巧不成书。> 送你<后脖子抽筋：耷拉着脑袋 >18<我打发它们回去，马上又发愁。>8<聪明的年轻人以为，如果承认已经被别人承认过的真理，就会使自己丧失独创性，这是最大的错误。歌德>财金 <患难见知己。>地之<于是，从那些国色天姿的描画，>604<坏事情一学就会，早年沾染的恶习，从此以后就会在所有的行为和举动中显现出来，不论是说话或行动上的毛病，三岁至老，六十不改。>954<金钱不是目的，而只是达到目的的一种手段。撒切尔夫人> 点C<给了九寸想十寸：得寸进尺 >-O<宽恕人家所不能宽恕的，是一种高贵的行为。>M

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