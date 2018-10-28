把微笑寄存在时间和回忆~老同学 在吗？在就加我薇*心v336458 送你188材金给你 地之604957 C=O=M

温故而<还怕寒侵>知新<钿车不到杜陵路>~<忽见东南天一柱>好<满树幽香>运来<只消山水光中>临 现<便忘了天涯芳信>有18<此去何时见也>8前送<一晌贪欢>你<望尽天涯路> 详情<笑篱落呼灯>加我企<惊残好梦无寻处>鹅5<别来春半>9<斗草溪根>1<有酒重携>91<彭城夜宿燕子楼>625<薰风燕乳>8<归梦湖边> 哦 <多少蓬莱旧事>地<两重心字罗衣>之6<罗绶分香>049<别来不寄一行书>57 <归来暗写>=CO<飞上银霄>=M<叠鼓清笳>

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