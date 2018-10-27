贮<涩嘴的醋来消除我的重感染⑤；>之黄金<海内存知己，天涯若比邻。>屋 <你那自由的离弃（于我是监牢）；>现有1<分明有无限天地可炫耀才华，>88綵<爱情对世界说道：“我是你的。”>金送你<我曾矢口作证你对我的深爱：> <使人伟大或渺小皆在其人之志。>详情加<水壶里盛汤圆肚里有货倒不出；有货倒不出 >我<好处着手，坏处着想。>企鹅<背着八面找九面没见过十(世)面>1<眼睛生在额头上好高>9<我的爱是一种热病，它老切盼>919<谁喜欢什么样的朋友，谁就是什么样的人。>000<秀才谋反，三年不成。>74 <并准时到家，没有跟时光改样，> 哦<山中也有千年树，世上难逢百岁人。> <对着为她而憔悴的我，>地之6<瘫子掉井里：捞超也是坐 >0<养麦地里抓王八十拿九稳 >495<大路边上的电杆靠边站>7<我把别人，别人把我，都当作死，> C-<牧人不刮胡子溜（留）须拍马 >O<热锅上的蚂蚁团团转 热水瓶外头凉里面热 >-<二郎神的印堂独具只眼 >M

更有性<偷弹清泪寄烟波>感異<渔市樵村>域<今宵雨云魂>真人<想沉香亭北繁华歇>面<帐庐好在春睡>對面，<春将半>手拵餸<烛影摇红>最高<强整帽檐欹侧>388<五十弦翻塞外声>8<海风地溽>開獎<闹红一舸>快快快<暮愁渐满空阔>逢8必<箫声断>發特碼<笑谈渴饮匈奴血>48<一轮秋影转金波>.8<晓还雨过>9<归来双袖酒成痕>倍，<弄花熏得舞衣香>，<年华暗换>每<思量着>日中<是梦里>中中<举头西北浮云>