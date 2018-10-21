清凉一<①诗神：即诗人，故下面用男性代词“他”字。>夏<“真的固定色彩不必用色彩绘；> <小炉匠的家私破铜烂铁>好运相<为你的安宁我内心那么凄惶>伴 速<生命里最重要的事情是要有个远大的目标，并借才能与坚毅来达成它。>加企<宁可信其有，不可信其无。>鹅 8<如果一个人不过高地估计自己，他就会比他自己所估计的要高得多。>584<尼姑生孩子要也不是，不要也不是 >8<人的思想是了不起的，只要专注于某一项事业，就会做出使自己感到吃>857<因为你所憎恶的，我绝不爱惜。>8 <保持它们的芳菲都不过一瞬，>送你<药铺裏开抽屉找玩（找丸） >18<城隍娘娘有喜怀的鬼胎 >8菜<老鼠过街－－人人喊打>金 <三岔口的地保管的宽 >地址<苗好一半谷，妻好一半福。> 60<小炉匠的家私破铜烂铁>495<独创常常在于发现两个或两人以上研究对象或设想之间的联系或相似之点。贝弗里奇>1点<一切都靠一张嘴来谈理想而丝毫不实干的人，是虚伪和假仁假义的。>C<现在，当举世都起来和我作对，>*O*<深山毕竟藏猛虎，大海终须纳细流。>M

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