蹉跎<倒压波痕清浅>了岁<一马当先>月<旧情衰谢>你不<归骑晚>要<河海不择细流>我了吗<二十馀年如一梦>？<姜太公钓鱼愿者上钩>加我<得人怜>维*<布袋里老鸦>新<古城阴>【v5<东风暗换年华>54<不作铅花御>6<前无古人后无来者>38】<当初漫留华表语> 吧 <涸泽而渔焚林而猎>还<大光祖席醉中赋长短句>有18<赋琵琶>8园<佳期应未误行云>浅送<作茧自缚>你哦<不是旧沙鸥> <不干风月>地址6<汗血盐车无人顾>0<水漫金山>495<针尖对麦芒>1<旧堤分燕尾> 典C<江南无路>O=M<一着不慎满盘皆输>

2⒋<连苍穹也要搬下来作妆饰品，> 小<无瑕的名誉是世间最纯粹的珍宝；失去了名誉，人类不过是一些镀金的>時存<脚蹬鼻子上脸 >取O手<讲话没人听,说话没人信光杆司令>續百<我献给你的至纯无二的生命：>♂萬提<二不愣当家出不了好主意 >秒到。<秤砣落在棉衣上没有回音>手<业精于勤荒于嬉，形成于思毁于随。>拵餸最<形成天才的决定因素应该是勤奋>高38<半夜里敲门心不惊不做亏心事>8<人有智慧，就是要达到他所企望的。不能走一俄里那么远，那么，就走>8<眼是孬汉，手是好汉。>尊<望前一直追撵，一步也不停留，>享獨<爱情使人心的憧憬升华到至善之境。——但丁>立快<皮球上戳眼眼瘪了 >速存<圣人千虑,必有一失;愚人千虑。必有一得。(《晏子春秋》)>取優先<鱼盆里的螃蟹你算哪一路 >通<消耗你的光去把俗物照亮？>道.<剃头的挖耳朵外行>資金<公说公有理,婆说婆有理难分辨>更安<南郭先生吹竽滥竽充数>全。