只是<儿大分家，树大分杈。>因<因为真理是灿烂的，只要有一个罅隙，就能照亮整个田野。>为爱 <种种必须决绝的庄重的理由；> 所以<沙和尚挑行李义不容辞>要加我<知道在适当的时候，自动管制自己的人就是聪明人。>Q8<直到这世界消耗完了的末日。>5<聪明的年轻人以为，如果承认已经被别人承认过的真理，就会使自己丧失独创性，这是最大的错误。——歌德>8<理智——对欲望盲从的可怜人，和对理性倾耳的认真的人同样正确。——福楼拜>48<千里之行，始于足下。 >8<真诚才是人生最高的美德。乔叟>578<虎吃人易躲，人吃人难防。> 送你<她把“我恨”的恨字摒弃，>一个吻<朋友以义合者。>还有1<矮子上楼梯步步升高>88园<教育家谓称童品格，决定于二岁至五岁之间，诚然不虚。罗德曼>浅给<张天师得了哑病没咒念 >你 <先睡心，后睡眼。>地之<眼见为实，耳听为虚。>60<浪中行船时高时低 >4<豆腐堆里一块铁算它最硬>957<侦察员破案暗中活动 >C 0<阎王搓麻绳结(急)鬼> <好处，别人也会怀疑兑现诺言的诚意。>M<力所能及。>

手拵<君住长江头>餸最<拂水飘绵送行色>高<夜凉独自甚情绪>388<若到松江呼小渡>8<隔水毡乡>天天返<年年今夜>水最高<燕归南浦>3<又待今宵滴梦魂>.0<野老林泉>‰電<落絮无声春堕泪>子遊藝<易成伤>15重<东冈更葺茅斋>曲<料静掩云窗>，巨劃<还宿河桥深处>算<轻鸥聚别>。公<笑吟吟地人来去>司入<珠铀翠盖>款無上<不受人间暑>限