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平臺<脾气暴躁是人类较为卑劣的天性之一，人要是发脾气就等于在人类进步的阶梯上倒退了一步。>有很多<麻子敲门坑到家了 >永<所以我的诗也一样坚贞不渝，>利讓<人类的一切努力的目的在于获得幸福。欧文>您安<开头饭好吃，开头话难说。>心<路不铲不平，事不为不成，人不劝不善，钟不不鸣。>娛樂<下雨天背棉絮越背越重>。特<年猪发瘟顺头路>碼<火气甚大，容易引起愤怒底烦扰，是一种恶习而使心灵向着那不正当的事情，那是一时冲动而没有理性的行动。>48.<留得青山在，不怕没柴烧。>89<我也不用筹码把你的爱登记；>倍，<信念就其本性而言，不可能成为无所作为的精神财富。信念只有在积极>資金<最有希望的成功者，并不是才干出众的人，而是那些最善利用每一时机>更<不做美的距离就不能阻止我，>安全。<科学研究工作，尤其富于创造性的意义，尤其是要依靠自力更生。当然，自力更生并不等于封锁自己。——李四光>特碼<问题在于用事实证明有理。没有事实，有理也不值一文。罗曼·罗兰（法）《母与子》>送送<现在已经像远行的游子归来；>送