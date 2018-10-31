通知 <骑驴望着坐轿的比上不足，比下不余 >送<宁人负我，无我负人，此待己之首也。>18<菱角装在麻代里个个想出头>8綵金<看见了这些，你的爱就会加强，> <常说口里顺，常做手不笨。>先<把别人的幸福当做自己的幸福，把鲜花献给他人，把棘刺留给自己！>加<三寸舌头是软的横说竖说都有理 >薇*<船上失火急坏岸上人>心<千里送客总有一别 青蛙吃黄蜂倒挨了一锥子 >d38<只知运用脂粉涂抹他的诗句，>053<差以毫厘,谬以千里。(《汉书》)>了解哦<打鱼人回家不在湖(乎)>！<体贴、奉献才能做到的事。>地址<说我时常和陌生的心灵来往，> 60<绣花姑娘打架针锋相对 >49<自以为还看见，其实已经失明；>5<门角落打拳兜不开势>8<把孩子扔下，拚命快跑，要抓住>C-<烂泥菩萨全靠金贴 >0<当我受尽命运和人们的白眼，>-M

平臺<从头说>有<举头西北浮云>很多永<饱人不知饿人饥>利讓<嫁鸡随鸡嫁狗随狗>您安心<心旷神怡>娛樂。<天之骄子>特碼<酒阐明月转城西>48<便凭急桨凌波去>.8<窗阴一箭>9倍，<有过之无不及>資<数典忘祖>金更<茶瓯香篆小帘栊>安全。<喜怒不形于色>特碼<老鼠过街人人喊打>送送送<调宝瑟>