595920如何培养新人快速胜任？df27e3ee93a72648

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新任经理、部门经理全面管理技能提升训练



时间地点：2018年10月13-14日深圳



时间地点：2018年10月27-28日上海



时间地点：2018年11月17-18日深圳



时间地点：2018年11月24-25日北京



时间地点：2018年12月08-09日上海



时间地点：2018年12月22-23日深圳



收费标准：3400元/人（含资料费、专家演讲费、会务费）

培训对象：新上任主管、经理，部门经理/主管，职能经理，技术经理，班组长，

其他相关人员（希望对管理建立完整全面认识，掌握基本管理原则和方法的人士）。

认证费用：高级证书1200元/人

(参加认证考试的学员须交纳此费用，不参加认证考试的学员无须交纳)

备 注：

1、高级证书申请须同时进行理论考试和提交论文考试，学员在报名参加培训和认证

时请提前准备好论文并随理论考试试卷一同提交。

2、凡希望参加认证考试之学员，在培训结束后参加认证考试并合格者，颁发与所参

加培训课程专业领域相同之：“香港���I人才中心 HKPTC/���H���I�Y格�J�C中心《

国际注册（高）级职业经理人》职业资格证书”。（国际认证／全球通行／雇主认可

／联网查询）。

3、课程结束后10日内将证书快递寄给学员；