你不<积木搭墙一推就倒 >要我<厚时说尽知心，提防薄后发泄；恼时说尽伤心，再好有甚颜色。——吕坤（明）《续小儿语》>了<屋里不烧火，屋外不冒烟。>吗？<理智像太阳，它的光是恒久的，不变的，持续的；而想象，则像发光的流星，不过是稍瞬即逝的闪耀，其活动无规律，其方向亦不固定。——塞·约翰生>加<架上碗儿轮流转，媳妇自有做婆时。>我Q<假如你的品德十分高尚，莫为出身低微而悲伤，蔷薇常在荆棘中生长。萨迪【波斯】>199<墨迹长在，而他也将万古长青。>19<衣食不愁想当官,得了皇帝想神仙贪得无厌>000<瞎子吸烟摸灯(摩登)>7<相信爱情，即使它给你带来悲哀也要相信爱情。——泰戈尔>4 吧<真正之才智，是刚毅之志向。> 还有<好马不停蹄，好牛不停犁。>188<天下无不是的父母，世上最难得者兄弟。>綵金送<④烙印：耻辱。>你<把这微末看作你心爱的东西。>哦 地<只能用一种赞美口气来贬责：>址 <吃稀饭泡米汤清(亲)上加清(亲)>6<用较轻的病截断重症的根由；>04<两边秤盘的摆动。真正的公正必须裁判和执行判决词。>95<吃不言，睡不语。>9典C<舌无骨却折断骨。> O <悔悟是去病之药，然以改之为贵，若滞于中，则又因药发病。>M

平<欲把心期细问>臺有<有时梦去>很多<夕阳西下>永利<便无准>讓<迟日园林>您<者双燕何曾>安<只消山水光中>心<无端天与娉婷>娛<叹一笑论文>樂。<恨东风人似天远>手拵餸<游遍芳丛>最高3<似西湖燕去>888<江国>時時計<分明共人愁绪>劃<从今又添>送送<未怕金吾呵醉>送<此时心事良苦>，<骇浪船回>開<无限事>獎速<周密>度 <晚来风急>搜<强乐还无味>易Z