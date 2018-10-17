17真情藏心中感觉到了吗？我好想你哦 速加企鹅819535302 领取188綵金 地址604956 CO0M

好<懒驴上磨屎尿多 >爱好爱<世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的心灵。——雨果>你 <有所作为是人生的真谛>加我<爱情确实有一种高尚的品质，因为它不只停留在性欲上，而且显出一种本身丰富的高尚优秀的心灵，要求以生动活泼，勇敢和牺牲的精神和另一个人达到统一。>Q<光看别人脸色行事，把自己束缚起来的人，就不能突飞猛进，尤其是不可能在科学技术日新月异的年代里生存下去，就会掉队。本田宗一郎>852<结他无线（湿水棉花）无得弹，即无可挑剔 >55<新沐者必弹冠,新浴者必振衣。(屈原)>116<布袋里装钉子个个想出头>9<脚踩西瓜皮，手里抓把泥溜二抹 > 送<小谨者不如大立。>你一<发言须句句有着落方好。人于忙处，言或妄发，所以有悔。薛瑄（明）《读书录》>个<唉，爱把什么眼睛装在我脑里，>吻<因祸，我获得过去的三倍幸福。>还有<六月的包子外面光华里面臭>188<少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。(杜荀鹤)>綵金<朝里有人好做官，家里有狗好看门。>给你<企业的成败在于能否创新，尤其是当前新旧体制转换阶段，在企业特殊困难时期，更需要有这种精神。黄汉清> 地<山上的竹子内部空虚>之6<金玉其外,败絮其中。(刘基)>0<浪再高，也在船底；山再高，也在脚底。>4<小孩哭粑粑要得整数>954<杨六郎赦了杨宗保被儿媳吓的>C0M<磕完头撒供一一留神 >

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