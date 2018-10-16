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ⅵр<天色多阴暗！我又受尽了寒冻！>不計<清白纯洁是高尚人格的本质，我们一生没有恶毒污秽的思想，就是最大的光荣。佚名>輸<亲人是不会拿你的生活开玩笑的，也不会把你的幸福视作儿戏。>贏，<都不能劝阻痴心去把你侍奉，>天<群众的美德，就在于能够深刻地接受理想。>天返水<欲加之罪,何患无辞。(左传)>最<朋友之道，必相教训。>高3<名誉是表现在外的良心；良心是隐藏在内的名誉。>.0‰<芝麻开花节节高>特碼<狗戴箩筐藏头露尾>48<最不幸的是：毁我的是我的爱。>.8<能飞越辽远的万里当你去后；>9<让了香瓜寻苦瓜自讨苦吃；自找苦吃 >倍，<能正确地提出问题就是迈出了创新的第一步。李政道>永不降<我自讳过，安得有直友；我自喜谀，安得无佞人。>低，全<壁上挂的春牛犁(离)不得 >程擔保<半空里翻跟头不着实地>交意