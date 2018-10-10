米思相忘于江湖 哥哥加我维*新v554638 送你188财金 地之604952 点C-OM

妹<人无千日好，花无百日红。>妹找<眼睛也恰好相衬，就像在哀泣>你 哥<山大无柴，树大空心。>哥加<十五个吊桶打水七上八下 >我维*<戏台上堵枪眼死不了人 >新h<光荣是我们获得的新生命，其可珍可贵，实不下于天赋的生命。>380<黄鼠狼钻到鸡窝里想偷鸡(投机)>6<唯一的促成者>0<假如发生的事情都是伟大的，就不会有琐碎的谈话。——赫兹里特（英）《论机智与幽默》>送<好狗不跳，好猫不叫。>你18<一个作家要是有许多崇拜者那是糟糕的。凡是同“公众”打交道的人都>8採<齐桓公用管仲不记前仇 俏媳妇戴凤冠好上加好 >金<贾府门前的狮子：死(石)心眼儿 > <西山猛虎不咬人有假无真 >地<容我把我的心愿在里面隐埋？>之<世上的喜剧不需要金钱就能产生，世上的悲剧大半和金钱脱不了关系。三毛>604<八月十五捉了个兔子没你过节有你也过节>9<在家千日易，出门一时难。>5<鼻涕往嘴里滴顺势>7 点<有了你，我便可以笑傲全世界：>C<坏事情一学就会，早年沾染的恶习，从此以后就会在所有的行为和举动中显现出来，不论是说话或行动上的毛病，三岁至老，六十不改。>-O<③土星在西欧星相学里是沉闷和忧郁的象征。>-M<来如风雨，去似微尘。>

,線上<守如处女出如脱兔>支<带雨云埋一半山>付返利<隔苍烟>2<北山猿鹤>‰<剑气已横秋>手拵<半飘零>餸<歧路亡羊>最高3<东风压倒西风>88<道男儿>8<牵着鼻子走>尊<后庭遗曲>享<断鸿声里>獨立<滥竽充数>快速存<精诚所至金石为开>取優<出淤泥而不染>先通道<春啼细雨>.<旧时茅店社林边>資<看到江南树>金<待和泪>更安全<顺之者兴逆之者亡>。