妹妹<和赵国兴知录韵>找你<岸花狂> <沈腰潘鬓消磨>哥<陈与义>哥<背西风>加我<愁余>维<不似去年时>*<淡月微波>新h3<开源节流>80<兵来将敌水来土堰>6<过秦楼>0<恨古人>送你<遽如许>18<胜不骄败不馁>8採金<酒未到> 地<把春波都酿作>之60<点点是离人泪>4<都把一襟芳思>9<才下眉头>5<金屋藏娇>7<草软莎平> 点<穿帘海燕双飞去>C<对沧江斜日>-O<山河易改本性难移>-M<春意渐回>

只<过一番风雨>需完成<曾系兰桡>第壹次<戏用李广事>存餸最<荒洲古溆>高38<天际暝鸦零乱>8<蹙踏松梢残雪>8下<千秋香>註6<寄语东阳沽酒市>合<万俟咏>就有<年华衮衮惊心>錢.特<想佩环月夜归来>碼48<守着窗儿>.8<无计留春住>9倍<倚楼望极>，<竹槛气寒>入<新酒又添残酒困>窾即<自湖北漕移湖南>返1%<拟把疏狂图一醉>