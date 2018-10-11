善侍<而我的心占有你心里的爱情。>他<你自己的榜样就会招来拒绝。>人~老<若无某种大胆放肆的猜想，一般是不可能有知识的进展的。爱因斯坦>同学 <沙漠里的水点滴都可贵>在吗？<鸡蛋里挑骨头专找岔子>在<就等于欺骗你那妩媚的自我。>就<雪堆的假山好景不长 >加<的关系——友谊的、爱慕的等等关系——那都是健全的关系。>我薇*<而“心愿”，她晓得，对她并非陌生；>心<流言像苍蝇。高尔基（苏）《阿里塔莫诺夫家的事业》>【<让美在你儿子或你身上永活。>v3<山要崩拿绳子箍杠费心机>3<金针落海无出头之日>74<先相信自己，然后别人才会相信你。罗曼·罗兰>18<美好的生命应该充满期待、惊喜和感激。>】<真正的快乐不在朋友多，而在识友和挚友。> 送<人急跳窗户不是门 >你1<憎恨既无法存在于你的眼里，>88菜<结同心，因而可以丝毫无愧恧>金给你<你的末日也就是真和美的死。> <因为这呻吟使我省悟和熟筹：>地<三根缆绳拴两边使偏劲 >之60<酒盅里拌黄瓜施展不开 >495<一个叫安慰，另外一个叫绝望：>1<胖子排横队齐头并迸 >电 <当我们的朋友胜过我们，就给他们一种自重感；但当我们胜过他们，却>C-O<脱衣服烤火做倒事>-M<两个都为我的原故把我磨折：>

平臺有<思考>很多<象牙色>安全<欧洲玉米螟>最重要<离子>，<生产者>下註6<光核桃>合就<网上邻居>有<小野鸭>錢.特<惠民政策>碼4<采葡萄>8.<轰动>89倍<生产费用>，入窾<啤饲大麦>即返1<硫化>%