大老板你好~现特邀您领取188圆 向企鹅862070751 咨询 地支604959典C 0 M

~想<三分钱买个臭猪蹄贱货 >你<曹雪芹，你的伟大在于你的不幸，可是那些幸运的人们呢？> 伽我<要想吸引朋友，须有种种品性。自私、小气、嫉妒，不喜欢成人之美，>威*<人应该谦逊，但不能自卑。>信<真正的人来自艰苦的地方，来自用汗水浇灌过的土地，来自曾战胜了难>【v3<热锅里的鸭子窝脖 >364<友谊要像爱情一样才温暖人心，爱情要像友谊一样才牢不可破。>28<秋后的蚂蚱蹦不了几天>】特送<不朽>你<竹竿顶天－－差一大截>188< >采<你拿来蒙骗我们的那些旧货；>金给你<世界地图吞在肚里胸怀全球> 60<撕衣服补裤子于事无补 >49<要想吸引朋友，须有种种品性。自私、小气、嫉妒，不喜欢成人之美，>57<盛名之下,其实难副。(后汉书)>地址 <苛求君子，宽纵小人，自以为明察秋毫，而实反助小人张目。>C<大姑娘肿脸一一难看 >-<或内讧把城池荡成一片废墟，>O-M<燕口夺泥无中觅有>

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