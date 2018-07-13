have a good day!

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LED行业有照明产品经销/工程，电气电工产品经销服务，室内装修建筑工程等；

模具行业有国外模具同行，国外产品设计公司，国外EMS加工制造服务商等；

礼品行业有促销/新奇产品品牌经销、活动策划公司等；

安防行业有安防网络电信产品经销工程服务商等；

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