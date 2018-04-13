销售经理不狠，销售顾问不强





销售经理、销售主管巅峰训练营



2018年04月21-22日(上海) 2018年05月11-12日(深圳)

2018年06月23-24日(上海) 2018年06月29-30日(深圳)



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授课方式：案例分享、实务分析、互动讨论、培训游戏

培训对象：销售总监，市场总监，销售经理，市场经理以及企业各层营销管理人员



全国统一热线：０２０-３９９８，２３２１ / ０２１－５１０９９４７５

QQ互动：１６５８２９４８５９

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课程背景：

一个销售精英，经常是自己非常能干，每次都超额完成任务，可当把他提升成销售经理、销售主管

时，总能看到的是他每天加班加点的干，忙的不可开交，但整个销售部门的业绩却下滑，为什么呢？您

的企业是否存在这种问题呢？销售高手提升到销售管理者，到底发生了哪些变化？如何正确定位销售管

理者的角色，帮助这些“球星”成功转变为优秀 “教练”，让他们不仅有超强的业务能力同时更具备

过硬的管理能力？



课程收益：

1. 作为销售主管，以前没学习过管理知识，不知道如何管人，怎么办？

2. 什么样的人才适合？应该如何挑选销售人员？

3. 试用期短，难以看到新人的业绩，试用期内如何评估考察？

4. 如何培养业务员？有哪些方法？

5. 有人说“教会徒弟，饿死师傅”，怎么办？还要去辅导业务员吗？

6. 作为销售主管，我应该有自己的销售任务吗？

7. 销售业绩该如何抓? 销售主管做些什么工作才能真正提升业绩？

8. 销售人员每天出去后，是去拜访客户，还是逛街、去网吧玩游戏？不好管理，怎么办？

9. 有没有一种方法，不需增加投入，而又能马上帮助业务员提升业绩？

10. 如何与下属相处？该严厉还是宽容？慈不掌兵还是爱兵如子？

11. 业绩竞赛对销售人员似乎没什么效果，怎么办？如何去激励销售人员？



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课程大纲：

第一篇：销售主管的工作与角色定位

◆ 分享：“兵王”转换成销售主管的角色转换之心态转换

◆ 销售管理者管什么�D�D管人理事

◆ 销售管理者的八大职责

◆ 案例研讨：这样的干部如何管？

◆ 增加目标任务量

◆ 找事：给他找毛病

◆挖坑：把他调到其他区域

◆创造紧迫感

◆销售主管角色转换

◆销售管理5要素



第二篇：销售业绩才是硬道理

◆分享： 把干毛巾拎出水来

◆讨论： 销售队伍规模大，业绩就高吗？

◆如何瓜分销售王国？销售组织规划与设计

◆如何构建销售部组织框架：明确各级人员的位置和隶属关系

◆如何构建个人职务规范：任职资格?岗位职责?任职考评

◆案例：我的“头”怎么这么多？

◆分享：业绩改进计划PIP

◆利用关键指标设置控制提升业绩；

◆以专业化营销指引销售方向（STP）

◆善于整合及包装武器，提高团队作战能力（提炼出高效的销售套路及技巧）



第三篇：销售主管对团队的组建与教练―“选对人，做对事”

一、销售人员的挑选

1. 选人比用人更重要，哪种销售人员适合你？

不同产品销售，要选用不同类型的人-- 效率型销售人员和效益型销售人员

2. 到哪里去找合适的人？--正常的招聘渠道还是其它备选的招聘渠道

3. 面试销售人员要注意的问题

4. 应聘人员的试用--试用时如何观察是否合适？

二、销售人员的辅导

1. 销售主管的主要职责之一，教练

2. 教导下属的三步骤

3. 指导下属时要注意的几个问题--对象与心理问题