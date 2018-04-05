



卓越PMC管理--生产计划与物料控制



2018年04月14-15日(上海) 2018年04月20-21日(广州)

2018年06月09-10日(上海) 2018年06月22-23日(深圳)

2018年08月24-25日(广州) 2018年11月23-24日(深圳)



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课程前言:

经过30多年的改革，我国已经成为世界的经济大国、制造大国和消费大国。随着市场的多级

分布和精细化管理技术的分工要求，生产计划与物料控制管理水平也将成为衡量企业核心竞争力

的一个重要指标之一。迫使企业需要根据自身的情况，量身制定出适合自身特点的生产计划与物

料控制管理的战略规划，月度计划与预测、预测与实绩的综合管理体系。通过销售与生产管理体

系，生产管理与制造管理体系，生产管理与物料控制管理体系等来取得竞争优势。随着现代管理

技术的不断发展，生产计划与物料控制管理，为企业的发展带来了巨大的经济效益。现在人们把

生产计划与物料控制管理誉为“企业的龙头兵”，也被誉为企业的“第二利润源”，因此受到众

多企业的高度重视。

PMC = Product Material Control是生产计划及物料控制，通常分为两个部分，PC：指生产

计划和出货计划，主要职能是生产和出货的计划与实际进度的控制管理；MC：是指物料库存计划

与控制管理（俗称物控）， 主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和

正常进出用料控制）等。



课程收益：

本课程是王国超讲师在日本学习后，回到国内结合中国文化背景，经过19年的现场实战经验和日

本管理大师冈田、长召和小川等多位老师的现场指导，全面而系统地将理论与实战的结合起来，

针对中国企业的实际管理水平，把教学、科研、实践、实战的经验融为一体，让学员轻松愉快地

掌握管理的核心知识和管理技术的技巧。让越来越多的企业从PMC管理中获益，同时也能为企业

全面提升企业的战略人才储备奠定良好的基础。具体掌握的知识点：



1.完整、科学、适用的管理理念。让学员了解现代先进的PMC理念与运作模式

2.掌握全面、系统、细化的生产计划和出货计划的设计与跟踪管理体系

3.掌握全面、系统、细化的物料计划和控制管理的设计与跟踪管理体系

4.课程设计具有专业性和针对性。重点突破如何计划、如何实施、如何跟进落实的管理

5.课程不设强制性认可，鼓励学员大胆提问，现场互动交流。企业的现状不同，所面临的问题也

不同，“他人的良药也可能成为自己的毒药”，只有把脉问诊，才能开出适合企业自身的良药

妙方

6.课堂设组互动学习，提问，辩论等多种交流沟通方式，让学员在刺激中掌握难记的知识点，在

掌声和欢呼声中愉快的结束全部课程

7.现场提问，现场解决



参加对象：

生产管理部门、制造部门、物料管理部门、销售部门及相关部门人员



培训形式：

实操讲解-深度解析-情境模拟

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导师介绍：王国超