正面管教让我“跨界”成长





幸福孩子的父母是个好教练



--让养育变得从容有效



2018年03月24日(广州)

2018年03月31日(深圳)



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课程对象:

1、父母：教育的首要责任者是父母。父母用什么样的方式和孩子互动，与孩子的关系如何，会存

在于孩子的身体与灵魂深处，影响一生，无从取代。孩子与父母的那份连接是生命最深沉的渴

望。

2、教育工作者：无论你是在传授何种知识与技能，传授的过程是在和生命打交道，如何去激发学

习者的动力与意愿，让你的传授事半功倍？

3、孩子的监护人：如何成为孩子的陪伴者、引领者，而不是权威和溺爱？如何在轻松、简单的对

话间，让教育真正发生？

4、对生命好奇的人：了解自己、了解生命，提升亲密关系、提升与他人互动的品质。



授课方式：提问、对比、案例分析、角色扮演、练习



学习费用：980元/人，家庭成员同行，效果更佳（培训费用包含资料费、场地费、讲师费、茶点费等）；

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课程背景：

自开放二孩政策后，新出生人口2017比2016还少几十万，一孩出生人口更是少了115万，为什么？

大家在平常的所见所闻中知晓，做父母累，很累，太累了！都市中越来越多的年青人不敢生儿育女了。

为什么现在做父母的会觉得累呢？

不但身体累，心更累！

怀胎十月、嗷嗷待哺、牙牙学语、蹒跚学步这个过程的苦与乐，谁体验过的谁知道！

可是到了孩子上学以后，乐是越来越少了，苦与累越来越多：

1、看着孩子做事拖拉，真的很想......

2、看着孩子玩游戏就不撒手，真的很想......

3、看着几页作业做了多长时间还没完成，真的很想......

......

无穷多的问题，以前没有想到过......

孩子磨蹭、胆小、懒惰、注意力不集中、沉溺游戏、对父母关闭心扉......，我们该怎么办？怎么办？



课程收益：

“做父母很苦很累”到“轻松做好父母”！

如何做才能把最好的爱给到孩子？

如何塑造孩子成长型的思维模式？

国际教练技术在亲子互动中的有效运用；

真正的了解和理解孩子行为背后的动机和表达。

如何帮助孩子养成成长路上的好习惯



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课程大纲：



一、热身活动；



二、父母的掌控与苦恼

１、命令式vs启发式

２、什么是教？教育的核心是什么？



三、一分钟的思考抵得过一小时的叨唠

１、孩子为什么拒绝您很好的建议？或没有主见？

活动体验：封闭式vs开放式

２、把成长和思考的机会还给孩子

a、八大提问例句解析

b、赏析练习：问题画展



下午：



四、孩子为什么屡教不改？

１、三层次的聆听技巧

a、了解孩子偏差行为背后的信念

b、聆听层次与冰山模型提问

c、练习：习惯养成七步法



五、父母教练状态在生活中的应用

１、别把天给聊死了！评判vs好奇

２、发现“我是谁”比“成为谁”更重要



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导师介绍：杜大英女士

正面管教（PD）

教练型管教践行者

历任销售顾问、销售经理、培训经理、某知名企业销售与培训管理相关负责人、内部讲师，副

总经理等。

美国正面管教协会注册认证讲师、亲子关系教练、鼓励咨询师、幸福种子高级讲师、NLP教练技

术、非暴力沟通讲师。

近年来，杜女士在育儿过程中，以美国正面管教（PD）技术为切入点，融合神经语言程式（NLP）

、萨提亚、教练技术、非暴力沟通等多套心理学培训技术的运用，组合开发出系列家长课程，已经为

各企业、学校、妇联、社区、幼儿园、少年宫等开设了近１00场讲座或培训，受到政府、教师及广大

家长的高度好评！



主讲课程有：

《做父母别那么累》系列

正面管教家长课、正面管教系统课

如何培养孩子面对冲突的能力、有效减少和化解冲突的GPS、陪孩子做作业可能不用那么累、五分

钟的启发胜过一小时唠叨、解密熊孩子行为背后的密码、良好的家庭教育成就孩子的一生、你在

用语言伤害孩子吗？、让孩子做手机的主人而不是奴隶、如何让叛逆期的孩子成长得更好、我的情

绪我做主。



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十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：