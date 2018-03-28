大产品时代：产品经理的涅\x98\x84



产品中试管理-从样品到量产

4月19-20日(北京)

4月23-24日(上海)

4月26-27日(深圳)





产品需求分析与需求管理――如何搞定市场需求

4月19-20日(上海)

4月23-24日(深圳)

4月26-27日(北京)

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产品中试管理-从样品到量产

4月19-20日(北京)

4月23-24日(上海)

4月26-27日(深圳)



参加对象：企业CEO/总经理、研发总经理/副总、测试部经理、中试/试产部经理、制造部经理、工艺/工

程部经理、质量部经理、项目经理/产品经理、高级制造工程师等

学习费用：2800元/人（指定教材、证书、茶点）



全国统一热线：０２０-３９９８，２３２１ / ０２１－５１０９９４７５

QQ互动：１６５８２９４８５９

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课程背景：

我们在为企业提供研发管理咨询服务的过程中发现，很多企业的新产品开发从样机到量产的过程中

（产品化过程）存在着共同的问题：

1.新品没有经过中试或中试的时间很短，制造部门戏称研发的新品是“三无”产品，没有生产文件、没

有工装、生产现场出了问题没人管；

2.转产没有标准，研发想快点转产，生产对有问题的产品又不愿接收，希望研发把问题都解决了才转过

来，而市场又催得急，经常被迫接收，长此以往，导致研发与生产的矛盾激化；

3.有些企业开始成立中试部门，希望在中试阶段把产品质量问题解决掉，但中试的定位与运作也很困惑

，发生质量与进度的冲突时，如何取舍与平衡，以前研发与制造的矛盾转化为研发与中试、中试与生

产的矛盾，中试成了矛盾集散中心；

4.市场的压力并不因中试的产生而减少，中试需要从哪些方面努力才能满足产品的质量、进度的要求？

中试的业务是面向研发还是面向制造，还是兼而有之？

5.量产后才发现产品可制造性差、成品率低、经常返工，影响发货；

6.产品到了生产后还发生大量的设计变更；

7.产品到了客户手中还冒出各种各样的问题以致要研发人员到处去“救火”。。。。。。

本课程将基于多年的实践、长期的研发咨询积累，总结出一套理论与实践相结合的可操作的方法，配以

大量实际案例，以指导研发/试产/制造部门主管如何高效的实现产品从样品走向量产。



课程收获：

1.了解业界公司在不同发展阶段的产品中试管理模式与实践

2.掌握面向制造系统的产品设计（DFM）的方法与实施过程

3.掌握面向生产测试的产品设计（DFT）的方法与实施过程

4.掌握面向制造系统的新产品验证的过程与方法

5.掌握在满足质量标准的前提下缩短产品试制周期的方法和技巧

6.了解如何建立从样品到量产的管理机制

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曹修洪老师（Charles)：



研发管理咨询资深顾问

国家发改委创新管理培训中心特邀讲师

清华大学国际工程项目管理研究院特邀讲师



专业背景：

16年的高科技企业从业背景，具有丰富的产品策划、产品研发、产品中试、产品服务等领域的实践

与管理经验。从事过产品设计与开发、NPI、项目经理、产品经理、研发管理部经理、企业管理顾问等

职务；

曾在国内某著名通信设备公司工作过７年（97～04），期间与国际顶尖咨询顾问一起工作，作为核

心成员全程参与推动该公司研发管理体系的变革工作，并作为产品经理主导了某产品线多个大型项目的

产品设计、开发、中试、转产与上市工作。



研发管理咨询经验

７年的研发管理咨询经验，主导了20多个研发管理咨询项目，项目范围涉及到市场需求、产品规划、产

品开发、产品决策、技术评审、技术开发、研发组织、研发绩效、技术任职资格、项目管理、变更管理

、知识管理、研发IT规划等领域。典型客户如下：

1)科达通信

2)OPPO

3)TCL家网事业部

4)苏州金龙

5)宇通重工

6)京信集团

7)福建敏讯

8)中电集团某军品研究所



研发管理培训经验：

曾为中国空间技术研究院、南瑞科技、TCL集团、长虹集团、OPPO、同方威视、宝钢集团、中国移动、

大唐电信、上海电信、陕鼓集团、科达通信、中电集团、威创科技、和记奥普泰、国人通信、京信科技

、天��科技、格林威尔、兴大豪科技、星星集团、山特电子、富港电子、宇龙通信、聚光科技、绿盟科

技、天津内燃机研究所、中集集团、高斯贝尔、星网锐捷、特变电工、思源电器、美的集团、海尔集团

、海信集团、普天集团、福建敏讯、国光电子、苏州金龙、宇通重工、雷沃重汽、上汽五凌、东风汽车

、威科姆、同洲电子、科立讯、新北洋、光迅科技、沈阳机床、瑞斯康达、佳讯飞鸿、浪潮集团、威胜

电子、京城控股、联想集团、迈瑞医疗、华大电子、上海华虹、联芯科技、旋极科技、畅通科技、长城

软件、九院、天地奔牛、阳天电子、清华机械、方正集团、研祥智能、烟台万华、东方电子、东方通信

、美菱、科大讯飞、万峰石材、万家乐、泛仕达、远光软件、优特等近500家企业提供了专业的研发管

理培训。

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课程大纲：



一、案例研讨

二、从样品到量产概述

1.企业在追求什么：技术？样品？产品？商品？

2.研发与制造的矛盾：

1）.制造系统如何面对研发的三无产品？

2）.研发如何面对制造系统越来越高的门槛？

3.研发与制造矛盾的激化：中试的产生成为必然

4.中试的定位与发展：

1）.研发（RD）、中试（D&P）、生产（P）的关系

2）.中试的使命是什么？

3）.中试如何定位？

4）.中试的发展问题：

-大而全？

-专业化分工？

-产品线划分与共享平台

-中试人员的发展定位：广度与深度问题

5.中试的业务范围

1）.中试业务：新产品导入（NPI）

2）.承上：如何面向产品的研发？

3）.启下：如何面向产品的制造？

4）.桥梁：中试作为连接研发与制造的桥梁，独木桥还是阳关道？

6.演练与问题讨论

1）.根据企业的实际情况，是否需要建立并发展中试的职能？

三、新产品导入团队

1.新产品导入团队的构成

1）.工艺工程

2）.设备工程

3）.测试工程

4）.工业工程

5）.产品验证

6）.试生产（计划、生产、质量）

2.新产品导入团队的职责

3.新产品导入团队与产品开发团队的关系

1）.开发模式的演变：串行变并行

2）.并行工程在产品开发中如何体现？

3）.新产品导入团队如何提前介入研发？

-为什么要提前介入？

-提前到什么时候介入？

-提前介入做什么？

4）.新产品导入团队的管理

-新产品导入团队与产品开发团队、职能部门的沟通

-新产品导入团队成员的汇报、考核和管理机制

4.演练与问题讨论

1）.根据企业的实际情况，研讨建立新产品导入团队的时机

四、面向制造系统的产品设计（DFM）

1.如何在产品设计与开发过程中进行可制造性设计

1）.从制造的角度来看产品设计

2）.工艺人员介入产品开发过程的切入点：从立项就开始

3）.工艺管理的三个阶段：工艺设计、工艺调制与验证、工艺管制

4）.工艺设计：

-如何提出可制造性需求？

-需要哪些典型的工艺规范？

-可制造性需求如何落实到产品设计方案中？

-工艺设计与产品设计如何并行？

-产品工艺流程设计

-电装、整装、包装与物流的可制造性设计分析

-如何确保可制造性需求在产品开发中已被实现？

-工艺评审如何操作？

-什么时候考虑工装？

-如何在开发过程中同步输出工艺文件与生产操作指导文件

5）.工艺调制与验证

-工艺验证的时机

-工艺验证方案包括哪些内容？

-如何实施工艺验证？

-工艺验证报告的内容

-如何推动工艺验证的问题解决？

-研发人员如何配合新产品的工艺验证？

-制造外包模式下的工艺如何验证？

6）.工艺管制

-工艺管制的困惑：救火何时是尽头？

-工艺转产评审（标准、流程、责任）

-量产过程中的例行监控与异常管理

2.演练与问题讨论

1）.分析学员企业的工艺管理工作做到什么程度？存在哪些差距？

3.工艺管理平台建设

1）.谁负责工艺平台的建设？

2）.工艺委员会的产生：责任与运作模式

3）.如何进行工艺规划？

4）.基础工艺研究与应用

5）.支撑工艺管理平台的四大规范：

-品质规范

-设备规范

-工艺规范

-设计规划

6）.工艺管理部门如何推动DFM业务的开展？

7）.工艺体系的组织构成、发展与演变

8）.工艺人员的培养与技能提升

4.演练与问题讨论

1）.分析学员企业的工艺平台建设工作做到什么程度？存在哪些差距？如何改进？

五、面向生产测试的产品设计（DFT）

1.基于产品生命周期全流程的测试策略

1）.研发测试（Alpha）、试验局测试（Beta）、生产测试

2.研发测试（Alpha）与BETA测试

1）.测试人员介入产品开发过程的时机（提可测试性需求的时机）

2）.可测试性需求需要考虑的内容（示例）

3）.单元测试、模块测试、系统集成测试、专业化测试、BETA测试的重点分析

4）.产品开发过程中测试业务流程分析

5）.企业在不同的发展阶段如何开展测试的相关工作（短平快的项目测试工作如何开展）

3.面向生产测试业务的产品设计与开发

1）.生产测试业务流程分析

2）.典型的部品测试、整机测试方法介绍

3）.开发专门的生产测试工装的条件分析

4）.生产测试工装的开发管理

5）.在产品开发过程中如何实施面向生产测试的产品设计？

-如何提出可测试性需求？

-可测试性需求如何落实到产品设计方案中？

-研发面对众多的需求如何取舍？可测试性需求的优先级分析

-如何在产品开发过程中同步开发生产测试工装？

-如何在产品开发过程中同步输出生产测试所需的操作指导文件？

-如何进行测试工装的验证？

-如何推动测试验证问题的解决？

6）.如何推动可测试性设计（DFT）业务的开展

7）.如何进行测试平台的建设？

4.演练与问题讨论

1）.分析学员企业的DFT工作做到什么程度？存在哪些差距？如何改进？



六、产品试制验证管理

1.影响产品试制周期的因素分析

2.研发人员对试制准备提供的支持

3.试制团队的构成、职责与定位（设置试制部门的时机与优缺点分析）

4.试制人员介入产品开发过程的时机

1）.如何进行试制准备（准备要素示例）

5.面向制造系统的验证

1）.研发人员如何在试制过程中进行产品设计的优化

2）.制造系统的验证策略与计划

3）.制造系统的验证方案

4）.如何实施制造系统的验证：

-工艺验证（工艺流程、工艺路线、单板工艺、整机工艺、包装工艺、物流工艺）

-工装验证（装配工装、测试工装、生产设备）

-结构验证

-产品数据验证（BOM验证、制造文档验证）

-产品试制验证（质量、效率、成本）

5）.批次验证报告，验证多少批才合适？

6）.如何推动验证问题的解决？

6.转产评审

1）.研发人员如何支持新产品的转产工作

2）.转产评审的评审组织如何构成？

3）.评审标准是什么？

4）.如何判定是否转产？

5）.评审流程与运作机制

7.产品转产后的管理

1）.新产品的试制效果评价

2）.新产品的质量目标达成情况

3）.工程变更管理

4）.缺陷与问题管理

5）.质量审计

8.演练与问题讨论

1）.分析学员企业的产品试制验证过程，分析差距，提出改进建议。

七、总结



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产品需求分析与需求管理――如何搞定市场需求

4月19-20日(上海)

4月23-24日(深圳)

4月26-27日(北京)



授课方式：案例分享、实务分析、互动讨论、项目模拟、培训游戏

培训对象：企业CEO/总经理、研发总监、研发经理/项目经理/技术经理/产品经理、产品规划专家等

学习费用：2800元/人（指定教材、证书、茶点）

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课程背景：

通过和众多国内科技企业接触，发现这些企业中普遍存在：

1.技术很牛，但最终倒闭的公司一大推；被技术人员嗤之以鼻的公司，反而活的还不错

2.研发从早忙到晚，产品开发的不少，但市场成功的产品屈指可数，开发的越多，死得越快

3.产品开发闭门造车，关注技术，不关注客户；产品开发出来才找客户、找卖点

4.了解市场的不懂技术，懂技术的不了解市场，不知道需求应该谁负责

5.需求准确把握决定产品成败，但没有人关注需求，即使偶尔想关注也不知道如何关注

6.需求的表达不够结构化，充斥着“故事会”格式的需求，直接影响了不同团队对需求理解的一致性

7.缺少完备的需求收集、汇总、分析机制，“公司神经末梢与大脑失去联系”

8.不能从自身能力提升来引导客户需求，反而天天在抱怨客户需求经常变动

9.针对需求大家“吵成一锅粥”：公司与客户吵，市场与开发吵，开发与测试吵，……

不能满足客户需求、给客户创造价值，再牛的技术也没有价值。根据权威机构统计项目缺陷的56%来源

于需求定义错误，80%的缺陷修复成本用于修复需求导致的错误，把技术变成金钱的不二选择关注、锁

定、满足市场需求，创造客户价值。

本课程重点讲解：

1.如何确定目标客户，如何分析需求关系人？

2.如何从市场（客户）角度进行有效的客户需求收集？

3.围绕产品成功2个核心因素差异化+成本优势，整理产品需求

4.如何对客户需求进行整理和分析，形成产品包需求？

5.如何基于产品需求与竞争友商对比分析，确定我们的核心诉求，形成产品概念？

课程贯穿案例分享，详细讲解目标客户 - 客户要求 - 客户需求 - 产品包需求 - 产品概念确定全过

程，详细讲解把技术转变为金钱的方法和工具（利润区、回溯分析、决策模型分析、KJ、$APPEALS、

BSA、概念定义7个核心秘诀、破坏性创新的3石蕊实验、Sweet Point模型、基于不同产品生命周期的

12个创新思路等），提升产品的竞争力，确保市场成功、财务成功。



课程收获：

1.掌握从市场角度进行有效的客户需求收集的机制和方法，筛选高质量的客户需求；

2.掌握对客户需求进行整理、分类、分析的方法，提高各个角色对需求理解的一致性，最终形成产品包

需求，明确产品的竞争优势与卖点；

3.掌握外部需求和内部需求一体化管理的机制，从而降低产品的端到端生命周期成本；

4.掌握产品核心诉求的提炼方法，确定有吸引力的产品概念；

5.掌握支撑研发需求工程各个阶段工作运作的工具和操作方法；



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课程大纲：



一、案例分享

二、六个基本概念

1.什么是客户？

1)客户、用户、目标客户、潜在客户、可以送给竞争友商的毒药客户

2.什么是需求？

1)WANTS/NEEDS/DEMANDS、真假需求、客户需求、用户需求、产品需求、设计需求、需求规格、技术需

求、非技术需求

2)案例：某运营上广告折射对需求五层次的理解

3.需求工作的2个基本点：

1)差异化

2)成本优势

4.需求工程全过程：

1)需求收集-需求整理-需求分析-概念确定-需求分解-需求实现与验证

5.官方体系对需求的定义：

1)RM（目的、关键实践、典型输出）

2)RD（目的、关键实践、典型输出）

6.产品经理3个核心素质特征：

1)敏锐的市场嗅觉

2)不屈不挠的战斗精神

3)团队协作和领导能力

7.演练与问题讨论

三、市场需求分析

1.产品不同阶段的创新思路不同

1)产品创新阶段（颠覆性创新、应用性创新、产品创新、平台创新）

-案例视频：鼠标的产生

-案例讲解：Iphone的Siri

2)产品成熟阶段（营销创新、体验式创新、价值工程创新、集成创新、价值转移创新）

-支撑案例讲解：Nike专卖店、游戏卖装备、汽车5S店、星巴克咖啡

2.产品扩展方法论

1)市场的新颖程度分析

2)公司的新颖程度分析

3.识别客户？

1)跨越鸿沟：5类客户

-创新者：特征、关注点、价值

-早期接收者：特征、关注点、价值

-前期主流客户：特征、关注点、价值

-后期主流顾客：特征、关注点、价值

-落伍者：特征、关注点、价值

2)早期客户策略：保龄球法则

-保龄球道

-找准一号瓶

-龙卷风、引爆流行

3)客户购买过程回溯分析

-最终用户、销售支持、集成分销、增值代理……

4.客户分析

1)决策影响模型分析

2)核心关注点分析

3)实战演练与问题讨论

5.需求收集需要注意的问题

1)一对一访谈的技巧

2)探究原因而非简单问题

3)聚焦期望

4)询问而非推销

6.需求收集基本技能

1)需求收集调查问卷设计

2)需求访谈问题梳理

3)需求问题访谈7步法

4)需求访谈信息记录的方法

5)实战演练与问题讨论

7.需求收集的输出：客户需求收集模板（单项需求收集模板）

1)真正理解客户的意图

-“抽象之梯”法：深入探索、了解、洞察客户需求

-“客户的一天”：展现客户特征、困惑、渴望

-案例分享：听筒10米长的电话机

2)客户描述和需求陈述

3)客户描述- 需求陈述五原则

-案例分享：具体产品客户描述到需求陈述案例分享（对应需求工程的用户需求+业务需求）

-案例分享：某业务软件情节串联板需求收集和确认案例分享（对应需求工程的需求收集、实现诱导用户需求）

4)收集人信息、客户信息、需求信息、优先级、关联需求

5)需求收集和分拣流程介绍

6)案例分享：某公司单项需求描述要素讲解（客户需要翻译）

7)实战演练与问题讨论

8.如何构造例行化的需求收集机制？

1)需求收集的IT支持

2)业务流程改进（出差流程等）

3)员工任职资格牵引

4)员工具体绩效承诺落实

5)案例分享：某公司市场需求管理制度讲解

四、产品需求分析

1.需求群的划分

1)需求群划分的基本原则

2)需求分类方法（KJ亲和图法）

-基本类型分类法、生命周期阶段分类法

-优先级分类法、来源分类法

-稳定性分类法、风险级别分类法

-案例分享：某软件产品千条单项需求到产品特性转换的案例分享（实现需求工程的产品特性和业务需求）

3)如何保证需求的一致性

-需求冲突矩阵分析法

-案例分享：具体网络产品需求冲突矩阵分析讲解（实现CMMI所要求的需求一致性）

-实战演练与问题讨论

2.如何区分需求优先等级（权重确定）

1)KANO需求类型

-最好满足的需求、强制性需求、兴奋需求

-如何通过二维矩阵正确区分以上3类需求？（正反求证法）

2)业界最佳产品需求等级划分法（BSA法）

3)需求（群）权重设置方法（AHP）

-权重确定4步法

-案例分享：具体需求权重设置样例介绍

3.实现成本优势：关注内部需求

1)DFX（DFT、DFM、DFA等）

2)RAS（可靠性、可用性、可维护性）

4.案例分享：具体系统产品需求包（特性需求清单）案例分享（完成需求工程要求的特性需求、业务需求的分析）

5.产品包需求输出（产品包需求模板（关键要素介绍））

1)优秀产品包需求的标准

五、产品概念确定

1.业界最佳客户需求的八个要素介绍（$APPEALS）

1)每个要素详细定义

2)每个要素的子要素分解

3)案例分享：某应用软件产品客户需求8要素子要素展开讲解（实现NPD要求的，基于竞争分析，确定不同特性的优先等级）

2.差异化创新，不走寻常路

1)分析客户关心什么

2)分析竞争友商满足程度

3)分析潜在机会

4)确定自己的价值缺陷

5)案例分享：某高端服务器厂商的创新之路

3.创新4象限法

1)减少：案例分析

2)剔除：案例分析

3)增加：案例分析

4)创造：案例分析

4.产品概念确定

1)产品概念的定义

2)产品概念的测试（电梯测试法）

3)针对危害产品概念的客户需求3原则

-倾听

-赞美

-全忘记

4)产品概念确定的7个核心法则：

-不走寻常路才会有出路，案例讲解

-我是第一，我怕谁，案例讲解

-要么最老，要么最新，案例讲解

-让客户觉得你有秘方，案例讲解

-跟老大对着干，案例讲解

-客户总是随波逐流，案例讲解

-成为专家，案例讲解

5)案例分享：两个命运迥异的互联网软件的概念分析

6)实战演练与问题讨论

六、设计需求分析

1.需求分解与分配的基本理念

1)物理分解与功能分解

2)哲理案例：从人类飞行的梦想思考需求分解与分配

2.特性需求到设计需求的转化工具：FBS、PBS

1)工具原理介绍

2)案例分享：具体某业务应用软件某特性的FBS样例（实现特性需求和设计需求的衔接）

3.设计需求（功能需求）定义的工具：UseCase、情节串联板

1)Usecase的基本要素：角色、用例、用例名、系统边界

2)有效识别角色的方法介绍

3)用例识别方法介绍

4)用例的命名原则

5)6种常见的用例描述错误分析

6)实战演练与问题讨论

4.需求分解与分配操作

1)需求分配

-需求分配表（RAS）介绍

-什么是需求因子？

-形成设计需求、产品规格定义

-实战演练与问题讨论

2)案例分享：具体系统产品客户需求->产品包需求->设计需求->需求分解的全称需求案例分享

5.需求双向跟踪机制（RTM）

1)需求编号规范介绍

2)需求跟踪的必要性

3)前向跟踪

4)后向跟踪

七、总结



七、总结

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专家介绍: 董奎（Don）

研发管理咨询资深顾问

INCOSE（国际系统工程师联合会）会员



专业背景：

十多年高科技企业的研发与管理实践经验，在某著名高科技企业工作期间，先后担当项目经理、系统工

程师、产品经理、软件部经理；先后作为三个产品的主任系统工程师，带领系统分析团队开展客户需求

调研、产品特性定义和详细的需求分解与分配等端到端的需求管理工作，奠定了产品市场的成功；长期

与国际顶尖咨询顾问一起工作，全程参与该公司研发管理变革项目。曾驻印度工作一年半，先后负责四

个合作项目（合作方分别为：BFL、Infosys）的实施，全程参与印度研究所CMM四级认证过程；对业务

导向的研发质量管理体系的构建有深入地研究。



研发管理咨询经验：

曾作为项目总监或经理主导了10多个研发管理咨询项目，帮助这些企业全面建立研发管理体系（流程、

组织、绩效），有效地提升了这些公司的研发效率和创新能力：

1)华大电子

2)超图软件

3)上海格尔

4)网易

5)重庆奥普泰

6)佳讯飞鸿

7)广联达软件

8)京信通信

9)华胜天成

10)信利半导体



研发管理培训经验：

曾为海尔、研祥科技、宇通重工、康佳集团、北京移动、北大方正、阿里巴巴、华胜天成、南太电子

、网易、富港电子、用友软件、星网锐捷、东软股份、格林威尔、金蝶软件、天马微电子、超图地理

、华动飞天、新奥特、信利半导体、郎坤软件、深圳桑菲、久其软件、德信无线、新意科技、沈阳移

动、光桥科技、斯特奇、合力金桥、蓝托扑、绿盟科技、建行总行开发中心、成都迈普、上海电信、

佳讯飞鸿、德信无线、创维集团、威创日新、TCL、日电电子、展讯通信、易思科技、盛大网络、威

科姆科技、协同集团、成都索贝、重庆奥普泰、京信通信、汇川技术、亿力吉奥、迈瑞医疗、同方威

视、大唐移动、中软国际、北大方正、思源电气、南京华瑞杰、联想网域、天津通广、兴唐通信、寿

力亚洲、浪潮计算机、上海华虹、浦发银行、恒宝股份、武大吉奥、广东电信研究院、华宁电子、三

安光电、广西博联、东方通信、北京拓明等100多家企业提供了专业的研发管理培训，涉及的行业包

括通信、软件、互联网、家电、运营商、芯片等。

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十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：