चिपकने वाले औ\xE0\xA4\xB0 सीलंट rQjdpLo

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我公司专业承接从中国邮寄到全世界的包裹业务,有着多年的快件操作经验，世界范围内承接化工国际快递（3至9类）；不需要提供任何资料，均可快捷出口，快递送达全球。 BgHZPAyZM

目前操作范围包括： ZJjCrJZaOpI

液体粉末状：（精细化工品、危险品，食品、药品、中间体、有机 化学品、无机化学品、农用化学品、助剂、添加剂、涂料胶粘剂、 聚合物、香精香料、化妆品、颜料）等各种疑难化工品的国际快递 您无需提供任何资料，您只需提供样品及收件客户地址给我们即可操作。诚挚的希望我们能建立一个长期稳定的业务合作关系！

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高小姐 YtJvI

TEL： 13122727168 OHcIW

Q Q：2386786107 rgOy



20时51分45秒