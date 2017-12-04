高手收集多年的注塑管理经验





注塑缺陷的原因分析与解决对策



2017年12月16-17日(深圳) 2017年12月23-24日(上海)



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参*加*对*象：注塑企业总经理、注塑厂长、副总、注塑部经理/主管、注塑品质经理/主管、注塑工程经理

/主管、注塑试模工程师、注塑生产工程师、注塑品质工程师、注塑组长/领班/技术员等

学*习*费*用：￥3200元/人，5200元/2人（提供讲义、午餐、发票、茶点等）

培*训*形*式：理念+方法+工具，小组互动、案例分析、游戏分享、角色演练

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课*程*背*景:

注塑成型不良品多、效率低，材料损耗多、成本居高不下、出现问题找不到原因？经常修模、频繁调

机，注塑件批量退货、延误交期？长期以来，大多数相关工程师过分依赖自己片面的经验，对一些综合性

的问题缺乏科学系统的分析能力，对已经出现的生产问题缺乏解决问题的措施。

邓益善老师基于扎实的生产实践与技术指导经历，将实实在在从根源上帮助解决这些问题和烦恼。

课程特色：

1.最佳注塑工艺参数设定方法，最佳模具设计方案；

2.详细分析注塑缺陷的原因，提出大师级的注塑调机、模具设计、产品设计等解决方案；

3.大量典型实例讲解、分析；

4.学员自带不良品、现场解决问题、互动探讨；

5.世界最先进的、全国独有的系统，全真展现注塑生产过程，动态显示生产现场看得见以及看不见的环节

和变化，等于将注塑车间搬到培训大厅。

6.培养融汇注塑与模具技术的问题解决专家。

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课*程*大*纲：

第一部分：塑料材料性能特点、使用注意事项

塑料材料关键物性详解；



第二部分：最佳注塑工艺设定方法

1.如何设定各项关键注塑工艺参数；

2.时间、温度、压力、速度、位置等参数设定要点；

3.螺杆相关设定要点；

4.多段充填的设定与实际使用；

5.多段保压的设定与实际使用；

6.速度/压力切换点的设定方法；

7.多视窗注塑成型技术运用；

8.塑料分子排向对质量的影响以及如何控制

9.注塑残余内应力对质量的影响以及如何控制



第三部分：注塑现场问题分析与解决对策

注塑问题描述、原因分析，如常见的缩孔、缩水、不饱模、毛边、熔接痕、银丝、喷痕、烧焦、翘曲变形

、开裂/破裂、尺寸超差及其它等等，以及在产品结构设计、模具设计、成型工艺控制及塑料材料等方面之

全面解决对策。

1.注塑件周边缺胶、不饱模的原因分析及解决对策；

2.批锋（毛边）的原因分析及解决对策；

3.注塑件表面缩水、缩孔（真空泡）的原因分析及解决对策；

4.银纹（料花、水花）、烧焦、气纹的原因分析解决对策；

5.注塑件表面水波纹、流纹（流痕）的原因分析及解决对策；

6.注塑件表面夹水纹（熔接痕）、喷射纹（蛇纹）的原因分析及解决对策；

7.注塑件表面裂纹（龟裂）的原因分析及解决对策；

8.注塑件表面色差、光泽不良、混色、黑条、黑点的原因分析及解决对策；

9.注塑件翘曲变形、内应力开裂的原因分析及解决对策；

10.注塑件尺寸偏差的原因分析及解决对策；

11.注塑件透明度不足、强度不足（脆断）的原因分析及解决对策；

12.学员自带产品问题解答。



第四部分：模具设计优化

实际上目前有相当部分产品品质问题是由模具设计不合理导致的，只是很多模具设计相关人员将责任推给

了注塑相关人员。

1.如何设计注塑车间生产OK的模具；

2.如何设计注塑车间稳定、高效生产的模具；

3.如何设计上档次的模具；

4.浇口合理设计；

5.流道合理设计；

6.冷却水路合理设计；

7.产品缩水率的设定与调整；



第五部分：模流分析技术应用 （融汇于第三、四部分）

如何利用目前世界最强大的Moldflow模流分析技术快速地有效地预测问题、优化注塑工艺和模具设计，从

根本上解决问题。



第六部分：现场案例分析与讨论

第七部分：模塑新工艺

1.热流道技术应用及相关问题解决；

2.双色成型技术应用及相关问题解决；

3.粉末注射成型技术应用；

4.气体辅助成型技术应用及相关问题解决

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讲师简介：邓益善

硕士，中国杰出注塑技术、模具设计优化技术培训实战专家，先后在德国德玛格、GE新材料、康佳等著名

公司历任工程师、技术主管、经理等职务，其中在康佳集团服务6年，任职注塑技术总监。并在咨询顾问中

积累了丰富的经验，尤其深谙注塑缺陷原因分析与解决方案、模具设计优化技术，对注塑机械、塑料材料

具有相当的技术功底，形成了独具特色的实干型模具/注塑技术方法和体系。

邓老师实践经验丰富、讲授过程列举大量案例、特别强调实用性和可操作性，深受听课人员的好评和尊敬

。至今邓老师为满足企业的实际需要，先后举办了注塑技术、模具设计优化技术方面的内训、公开课程共

计600多场，参训企业4000家左右，培养了一大批优秀的企业技术人才，目前主要分布在上海、深圳、广东

、江浙地区大中型生产型企业。代表客户来自：松下电工、富士康、ABB、TCL、海尔、海信、美的集团、

北电、博世、三菱重工、长春一汽、三一重工、长虹电子、美标、中兴、泰科电子等。为国内企业生产技

术培训工作做出了突出贡献，实实在在为企业解决了设计与生产难题。为国内企业生产技术培训工作做出

了突出贡献，实实在在为企业解决了设计与生产难题。



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十 年 专 业 培 训，您 可 以 信 赖：