扒一扒那些上吐下泻的中层管理





中 坚 力 量 6 堂 课



2017年11月18-19日(上海) 2017年11月25-26日(深圳)



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课程背景:

★假如把员工队伍比做球队，中层管理者相当于二传手，一个好的二传手，死球可变成活球；二传手不到位，

好球也要变成臭球。

★假如把企业的高层管理者比作“脑袋”，那么中层管理者就是“腰”，腰不好，领导就头大。



培训目的：

当今中国企业的中层干部，很多是半路出家。原先是业务骨干、技术能手，后来时势造化被推到“管理”

这个位置，从业务一把好手，到承上启下、带领一帮人把一摊子事情做好，这个角色转换并不容易。

对薛灿宏老师，我和我的中层干部都不陌生，听他的课程好几年了。他培训的最大特点就是务实。薛灿宏

老师不拘泥于中层干部所面临的“事”，更多谈了中层干部所面临的“人”，上司是人，同僚是人，下属也是

人，中层干部整天就是跟人打交道；做事是基础，为人是根本，做事的本领再强，但为人失败，是中层干部最

大的失败。

薛灿宏老师的课程，讲述了一些职场潜规则。潜规则不是公司制度里所能找到的，也绝非大学课堂里讲授

的，摸清潜规则，并按潜规则做事、为人，才有可能让上司赏识你，同僚配合你，下属尊重你，你的职场生涯

才能顺利发展，否则，即使干劲冲天，也有可能里外不讨好、四面楚歌。

我们需要怎样的中层干部？这个课程给出了答案。



课程特色：

本课程历时7年，不断完善，培训企业逾1000家，数万管理者受其启迪。



参加对象：

企业副总、各部门经理、主管、各级中层管理人员、新提拔的、从专业人才转型到管理的、进一步想提高管理

绩效的、晋升到高层管理以及其它预备管理人员



培训形式：

2天互动式培训,15个经典案例



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课程提纲：



第一堂课 明确自己在企业的定位

1.企业的汉堡结构（高层要有决策力，基层要有行动力，中层需要执行力）

2.为什么会有中层（什么叫执行力？三个字：做到位）

3.中层的三大难关（上司认可、同僚支持、下属推崇）

4.中层的两大罪过（群众领袖、小国之君）

5.中层的一大软肋：推卸责任（员工可以跳槽，老板只能跳楼）

6.中层不同阶段的定位（做经理、坐经理、作经理）

案例讨论：⑴领导责骂，下属嘲讽，中层“夹板气”是怎么造成的？

⑵我这个人力资源部经理，怎么就吃力不讨好？



第二堂课 如何得到领导认可

1.领导都是对的：坚决执行（与领导的意见不一致时，第一服从，第二沟通）

2.不议论领导是非：承上启下（而不仅仅上传下达，更不能欺上瞒下）

3.维护领导威信：自我退后（长用者多批评，短用者多表扬）

4.用数字说话：结果至上（汇报工作谈结果，请示工作说方案）

5.请领导做选择题：勤于思考（问答题永远留给自己）

6.让领导做好人：勇于担当（没有坏人就没有好人，没有坏人就没有执行力）

案例讨论：⑶处处小心，还是屡屡受挫，我一个空降新经理如何是好？

⑷员工罢工，老板发怒，我一个中层干部怎么办？



第三堂课 如何进行跨部门协作

1.惜缘：因为看法不同，所以必有冲突（没有冲突就没有改善）

2.尊重：面子第一，道理第二（面子决定好感，好感决定成败）

3.内敛：高调做事，低调做人（孙悟空是不是好经理？）

4.克己：让于名利，无欲则刚（勤奋做事，简单做人）

5.助人：予人玫瑰，手有余香（妥协、忍让、隐藏，是优秀职业经理人必不可少的素养）

案例讨论：

⑸协作不力，如何应对公司内部的派系之争？

⑹有职无权，别的部门不买我的帐，怎么办？



第四堂课 如何调动下属工作热情

1.金钱激励：很重要但不唯一（不谈薪水，是愚民政策；光谈薪水，是害民政策）

2.晓之以利：弄清楚为谁而工作（与其抱怨薪水少，不如检讨岗位价值低）

3.引而不发：让他人说出你的想法（把自己的意见变成他人的意见，

把他人的意见变成大家的意见）

4.多头并举：从不花钱的表扬开始（人人需要兴奋，表扬就是兴奋剂）

5.防微杜渐：一切从工作积极性出发（优秀的管理者，应该是激励高手）

案例讨论：⑺员工擅自跟客户吃饭，这笔钱该不该报销？

⑻黄金季节来了，员工闹情绪，我该怎么办？

⑼月工资800的大学生撞塌工棚使公司损失3万，如何处理？



第五堂课 如何管好部门绩效

1.角色转换：做教练而不做警察（好的管理者就是好教练）

2.灌输数字：修“路”而不是修“人”（ 与其责怪下属太笨，不如反思为啥教不好）

3.聚焦绩效：多谈行为，少下结论（就事论事，不妄加结论，是改善员工行为的法则）

4.抓住关键：重视什么，就得到什么（程序清晰、数字明确，像麦当劳一样教员工）

5.目标管理：控制过程才能控制结果（目标绩效管理是照妖镜，是探照灯）

6.迫使进化：追求快乐，逃避痛苦（下属的素质差，不是你的错；不能提升下属的素质，是你的大错）

案例讨论：⑽临阵换将，烂摊子怎么快速出绩效？

⑾员工私捞好处，漏洞怎么堵？

⑿考核，考出员工集体围攻考核主管 该怎么办？



第六堂课 如何带出优秀团队

1.团队为王：做英雄还是做领袖？（管理，就是运用他人的努力实现目标）

2.讲清规则：游戏也得先说玩法（游戏规则，是为了解决公平问题、效率问题）

3.同舟共济：一起营造安全感、归属感（员工心态出现问题，是管理者的责任）

4.双管齐下：一手抓制度，一手抓文化（万达是军队，万达是学校，万达是家庭；万达的企业文化，把我们

想说的都说了）

5.基业长青：好员工是培训出来的（培训是第二生产力）

案例讨论：⒀怎样面对“老油条下属”？

⒁怎么应对“又臭又硬”的下属？

⒂表现良好的员工身上"有味道"，怎么处理?



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讲师介绍:薛灿宏先生

★清华大学总裁班特聘讲师，

★曾任红豆集团管理顾问，

★曾任江苏科行集团管理顾问

★常年为：创维集团、高露洁、中建五局、中海油、红豆集团、远东集团、厦门象屿集团、扬子江药业、报

喜鸟、泰尔茂（日资）、三得利啤酒、青岛联通、淮阴卷烟厂、成都明珠集团、安徽邮政、南方电网、长城

润滑油、三星电子、桂林供电局、常州中国银行、天士力药业、无锡交通实业总公司、山东烟草、安徽交通

集团等企业提供培训。

著有《中层经理这样当》（经济日报出版社），《像军人一样完成任务》（北大出版社，合著），课程

包《如何做好中层管理者》（东方音像出版社）,《计划的制定与管控》（北京大学出版社）。



★创维液晶器件（深圳）公司总经理李小放：

“课程内容非常贴近我们企业的实际，薛老师的工作经验、解决问题的思路、讲授的技巧，都堪称优秀。”



★新加坡华侨银行广州分行行长莫蓉：

“在案例讨论中寻求方法，开拓思路，很有收益。”



★嘉吉粮油（东莞）有限公司大厂长卢灿明：

“培训不在于学到什么理论，重要的是开拓视野，掌握解决问题的工具、方法、思路，薛老师是一位实战型

的培训师。”



★江苏光芒集团董事长范朝洪:

从实践中来，到实践中去，一切从实际出发，很实用，这是薛灿宏老师的鲜明特点。



★山西经纬纺机党委书记库冠群:

有理论的高度，有实战的深度，言之有据，诙谐幽默，引人入胜，所以我们两个月里请薛老师讲了三次。



★中建五局土木工程公司总经理姚子辉:

古今中外，信手拈来，鲜活的案例，生动的故事，很过瘾。



★厦门象屿集团人力资源部经理邓鸿雁:

当我们打算给中层干部做培训时，对国内的培训师进行了筛选，并找来最后看好的几位培训师的音像资料，

比较以后选择了薛老师。事实证明，我们的眼光是对的。

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费用：5800元/2人，不再优惠，单独一人收费3600元。（包括资料费、午餐及上下午茶点等）



十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：