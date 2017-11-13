干货:腾讯企鹅帝国19年创新之路





走进标杆企业―向腾讯学互联网思维与创新管理



2017年11月24-25日 深圳（腾讯总部）



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【参训对象】各类型企业董事长，总经理、企业各部门中高层管理者(银行、通信、IT、互联网

、制造业等)



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腾讯，从默默无闻的QICQ到成为国内乃至全球领先的互联网综合服务提供商，从最初创业时

的2个人到如今的近万人员工队伍，从最初的找不到盈利模式到如今的日进斗金。腾讯正在创造

着一个企业成长神话。

微信的成功更为腾讯爆发了新一轮的增长，如今的腾讯无论在产品创新还是盈利模式创新方

面都被业界奉为经典，腾讯也成为中国乃至全球互联网企业的一面旗帜，正在引领和改变我们的

工作和生活。



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为什么参访腾讯？

事件： 2014年腾讯营收789亿元(约130亿美元)，同比增长31%;净利润达到238亿元，同比增

长54%。而资料显示，腾讯最大竞争对手阿里巴巴、百度去年营收分别约为120亿美元、80亿美元

。这也意味着腾讯继续稳坐中国互联网“一哥”的宝座。

闻的OICQ到成为国内乃至全球领先的互联网综合服务提供商，从最初创业时的2个人到如今的

近2万人的员工队伍，从最初的找不到盈利模式到如今的日进斗金。腾讯正在创造着一个有一个企

业成长神话。

腾讯是如何步步为营，快速成长？腾讯如何打造一支高绩效的员工队伍？腾讯如何让员工乐

在工作，乐在生活？



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向腾讯学习什么？

1. 学习腾讯如何打造不一样的企业文化；

2. 学习腾讯如何让员工具备产品经理思维；

3. 感悟腾讯互联网基因与互联网思维；



学习目的：

1. 学习腾讯的“产品经理”思维运营培训；

2. 借鉴腾讯在线学习平台建设方法；

3. 深度学习腾讯企业文化，组织特色。



项目特色：

1. 参观学习腾讯的发展历程和企业文化；

2. 聆听公司高管的实战深度分享，借鉴腾讯在互联网人才发展的卓越实践；

3. 理论实践相结合贯穿课程，学员根据自身企业问题深入探讨，找到最合适的解决方案。



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第一天

14:00-20:00 学员报到

报名签到，入住酒店，介绍安排 会务组



第二天

09:30-10:20 腾讯参观考察+交流学习

腾讯标杆学习行前引导

● 腾讯学习行程介绍与参观腾讯注意事项

● 腾讯参访学习看点、学习点说明 标杆考察学习顾问



10:30-11:40 主题交流：解密腾讯独特企业文化

● 腾讯对待企业文化的态度

● 腾讯独具特色的企业文化内涵

● 腾讯企业文化实践成果及经验分享

● 互动交流答疑 腾讯总部培训室