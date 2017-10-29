金税三期严打，企业如何控制风险





金税三期新税务稽查模式下企业涉税风险预警、防控与应对



2017年11月17-18日(上海)

2017年11月24-25日(深圳)



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培训目的：

1.分析企业面对稽查心态，掌握应对稽查技巧

2.分析最新税务稽查形势，掌握风险防范重点

3.分析税务稽查工作流程、掌握风险监控指标

4.分析税收风险主要类型，掌握化解风险方法



课程方法：

讲师讲授、主题讨论、小组练习、案例研讨



培训对象：

CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务各职能部门的负责人、高级财务人员和财务部关键岗位职员



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课程大纲：



第一部分 金税三期是什么

1.金税三期的“前世今生”

2.金税三期的强大的功能介绍

3.金税三期对企业纳税管理的新要求



第二部分 税务机关是怎样挑选“有可能有问题”的企业

1.增值税专用发票用量变动预警分析

2.进项税额预警分析

3.预收账款预警分析

4.存货异常变动预警分析

5.应收账款变动率预警分析

6.销售额异常变动预警分析

7.运费发票进项抵扣占比预警分析



第三部分 税务局对企业在各经营环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对新策略

1.筹资环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①筹资环节涉及的税种（接受货币投资与非货币投资）

②金融企业、非金融企业、自然人、关联方借款的利息纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③接受非货币资产投资纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

2.采购环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①采购材料物资进项税额纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

②采购固定资产进项税额纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③非正常损失与正常损失纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

④营改增后进项税额抵扣的政策变化

⑤五种票据抵扣的新规定

3.加工生产环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①产品成本的构成

②成本、费用、损失等项目纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③领用材料物资的成本计算方法

④人工费、劳务费纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑤制造费用的归集与分配纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑥固定资产折旧费的计提纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑦其他费用支付纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

4.销售环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①应纳税收入项目纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

②不征税收入和免税收入纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③增值税销项税额、价外费用纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

④买一赠一、对外捐赠纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑤增值税出口退税纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑥固定资产出售、转让、报废等纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑦折扣销售、销售折扣、平销行为纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑧收取的违约金纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑨混合销售纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑩视同销售纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

?经营租赁纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

?融资租赁纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

5.利润计算与分配环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①会计利润的计算及预缴所得税纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

②汇算清缴纳税调整项目纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③利润分配的程序

④年终分红纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑤投资收益纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

6.其他常见涉税业务纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①企业整体转让缴纳营业税、增值税吗

②不动产转让按差额计征营业税吗

③无形资产中的土地使用权转让按差额计征营业税吗

④地价计入房产原值计征房产税问题

⑤免租房产计征房产税问题

⑥出差补助、午餐补助、误餐补助、电话费补助、组织旅游、冬季取暖补助等征免个税的处理

⑦年终一次性奖金、年终分红缴纳个税的处理

⑧盈余公积、资本公积和未分配利润转增注册资金缴纳个税的处理

⑨资本交易中纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略



第四部分 企业如何应对税务稽查和怎样防范涉税风险

1.企业在税务评估中的权利维护和危机公关技巧

（1）企业的权利和义务

（2）企业接受评估、稽查的准备工作

（3）平时熟练掌握新税法的有关规定，正确进行财税处理

（4）危机公关技巧（沟通协调的方法和技巧）

（5）针对生产经营特点及账务处理情况，纳税风险自我控制方法

①货币资金的自控

②合理的资产结构比例控制

③“固定资产”涉及的增值税、营业税、企业所得税、房产税的自控方法

④“应收账款”、“预收账款”、“应付账款”、“其他应付款”等自控要点

⑤长期和短期借款中利息支出的自控

⑥“应付职工薪酬”中会计与税务政策的异同的自控

⑦“收入”与“利得”对税收的影响

⑧收入所涉及的增值税、消费税、营业税的范围

⑨“视同销售”“价外费用”的自查

⑩“收入”和“成本”的配比的自查



第五部分 纳税评估、税务稽查后补税、罚款的账务处理



第六部分 税务稽查后涉及逃避缴纳税款的法律责任



专家介绍：

丘吉先生-高端企业上市实战大师/咨询师

精通企业上市全盘操作与投融资咨询及辅导

股权激励/资本运作/新三板/收购兼并重组专家



教育经历

丘吉老师，1971年出生于吉林省吉林市，46岁，常住东莞，哈尔滨理工大学本科毕业/审计学专业，武汉大学会计

学硕士，中山大学MBA，国际注册高级会计师，中国注册会计师，中国会计师，中国注册税务师，高级国际财务管

理师，财务总监资格A级证书，北京大学、中山大学、东莞理工大学客座教授。



工作经历

1．1993―1998年 吉林市汽车集团（国企）石油机械厂――成本会计、税务会计、总帐会计、财务科长（公司曾

获吉林省财务管理工作先进单位）

2．1998―2003年 吉林市天三奇集团公司――集团财务部经理（统管集团总部及59个分公司、办事处的财务工作）

3．2003―2011年 广东万和集团(上市企业，中国燃气老大)――集团财务部部长/集团审计总监/监事会主席

4．2011―2012年 中国500强奥克斯集团――审计监察部总监（下属27人)

5．2012－2017年 广东XX新能源设备股份集团――首席财务官CFO 集团财务部总监/董事会秘书



丘吉老师曾在国有大中型企业、上市民营企业、中国500强企业从事财务管理工作24年，并有几家国内上市公

司操作经验，长期从事上市前、上市中及上市后企业财务总监、首席财务官等职位，是国内极少数主讲企业国内上

市、海外上市的高端老师，特别是对拟上市企业的上市筹备和规划、新三板拟挂牌筹备、企业并购重组方面具有丰

富的实战经验和操作心得。

丘吉老师在IPO上市与辅导、资本运作、投融资、企业并购重组、新三板挂牌、税务筹划等方面特别擅长，有

着丰富的理论和实操经验，是一位优秀的实战、落地、操作派专家。

丘吉老师任职期间，全程参与广东万和新电气股份有限公司的上市过程，并参与了广东万和收购广东鸿特精密

技术有限公司的可行性分析及最终正式作出投资决策的项目启动过程，还全程参与了广东安美润滑科技公司的上市

准备工作，已完成了股改、财务规范和上市辅导等工作；2012年东莞市康达机电工程公司提出上市目标，丘吉老师

按上市公司的要求主导运营上市，制订上市流程及时间表，按IPO的要求全面规范公司运作，并先行挂牌新三板，下

一步转板至主板；同时也参与了康达新能源股份公司的重组、银行融资等工作，对企业上市的全套流程及上市后的

后期维护非常熟悉，与普华永道、德勤、信永中和、上海瑞华等国内外知名会计师事务所有紧密的合作关系，并与

广发、国金等多家券商、投行、基金公司有着良好的关系。



授课风格

丘吉老师24年一直钻研财务管理、税务筹划、企业上市、投资融资，以及企业并购重组业务，历经多行业多组

织运营模式。丘吉老师善于将精深的理论与丰富实践经验相结合，授课通俗易懂、风趣幽默、严谨清晰；在授课中

使用多年工作经验中的经典案例、行业内典型案例进行教学，使学员听得懂、记得住、能运用；善于启发学员进行

思考，力求把多年总结的先进的财务管理理念和思维传授给学员，不仅能让学员知其然，更能让其知所以然，更重

要的是将财务理论与企业经营实践紧密结合，实现财务与经营的无缝对接。



培训课题

上市课题：《企业上市（IPO）解决之道》《上市公司治理》《公司治理》《企业并购实务操作》《企业并购与整合》

《并购重组实务操作》《并购重组与企业上市培训》《企业重组实务操作》《新三板实务全解》《资本运作》《投融

资管理》《PE及VC股权融资实务操作》《私募股权基金的募集与运作》《股权激励实务操作》



财务课题：《总经理的财务管理》《企业中高层必备的财务管理》《集团财务管控模式解析》《全面成本管理与控制》

《非财务经理的财务管理》《战略导向下的全面预算管理》《应收账款管理及信用风险控制与催收实务》《营改增》

《实战中的资金管理》《通过管理报表实现财务精细管理》《集团税务筹划策略与办法》《企业信用风险分析与控制》

《资产管理》《金税三期新税务稽查模式下-企业涉税风险预警、防控与应对》



服务客户：

吉林省石油机械厂、吉林市天三奇集团有限公司、广东万和新电气股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司、

东莞市安美润滑科技有限公司、康达新能源设备股份有限公司、吉林省汽车集团有限公司、奥克斯空调集团有限公

司、广东科旺电源设备有限公司、广东文宏化工集团有限公司、东莞金万五金制品有限公司、深圳森源酒店家具集

团、厦门灿坤电器集团有限公司、深圳三诺电子集团有限公司、珠海德豪润达电器集团、宁波卓安电子集团有限公

司、广州光宝电子集团有限公司等。

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学习费用：3600元/人，5800元/2人（含资料费、发票、午餐、茶点）



十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：