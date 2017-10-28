精益伐木大法，不输于光头强



标杆考察―揭秘长安精益智造高级研修班(重庆.长安汽车大学)

2017年11月15-17日(三天两晚)



标杆考察－丰田精益生产考察研修班(广州.广汽丰田)

2017年11月22-24日

2017年12月27-29日

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标杆考察(1)：



揭秘长安精益智造高级研修班(重庆.长安汽车大学)



2017年11月15-17日(三天两晚)



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一、研修背景



工业4.0，中国制造2025扑面而来，你的企业还在为成本持续增高、品质长期不良，交期总

不能满足客户，利润薄如刀锋的问题困扰？精益管理已写进政府文件，明确为企业转型升级的

助力利器。

独家项目带您走进中国优秀汽车制造集团-长安（福特）汽车生产现场，近距离感受本土化

精益生产（CPS）带来的震撼！

你的企业可以不推行精益管理，但你的竞争对手却正在加紧部署精益……



二、项目特色



亲临现场感受

聆听专家点拨

了解制造体系

领悟精益力量



先进工厂：

走进长安集团先进工厂，参观整车厂与零部件企业；

对话高管：

内部高管深度讲授释疑，分享精益制造与管理经验



三、项目受益



了解精益生产产生的背景和必然性；

掌握精益生产的内涵以及体系搭建；

揭秘长安精益体系（CPS）推进与各主流生产体系解析；

深入汽车整车到零部件的标杆工厂考察，零距离观察精益生产的现场应用。



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四、内容安排



第一天 上午 开课仪式：



1、长安集团领导致辞

2、广东精益管理研究院院长致辞



第一部分：精益导入（标杆精益：王老师）（上午）

1、精益的基本定义

2、精益的两大支柱

3、从两种截然不同的、面对问题的思维方式说起。

4、七大浪费产生的根源及本质；

5、浪费的识别与正确方法；

6、价值流程图的真正价值



第二部分：长安主机厂参访交流（下午）

1、标杆参访：长安（或福特）汽车生产现场专业讲解。

2、座谈：长安（或福特）汽车内部专家解析制造体系与交流答疑



第三部分:长安独特的企业文化（长安集团 沈老师） (晚上)

１、第二历史看长安

２、转型升级、自主创新

3、人文情怀满溢长安

4、展望未来、长安行天下



第二天 上午



第四部分：消除浪费，创造价值，持续改进（标杆精益：王老师）（上午）



1、如何剔除无价值的：浪费根源分析与对策

浪费根源的清除策略：合并

浪费根源的清除策略：协同

前四大浪费清除策略的应用与总结

后三大浪费清除策略的展开与总结

2、如何做好（放大）有价值的：因果缺陷分析与对策

真正的5S

丰田工作方法、解决问题的思路

建立方针目标系统=建立价值判断系统…

精益供应链的成功典范：精速实简的日本供应链

3、精益实施方法与变革障碍清除

精益实施的主框架

运营系统的维持与持续改善

实践精益的基本要件

为改善创造环境与条件



第五部分：长安零部件企业参访交流 (下午)

1、标杆参访：长安集团某下属零部件企业

2、座谈交流：内部专家解析制造体系及交流答疑



第六部分：长安精益制造体系（CPS）分享（长安汽车：陈老师）(晚上)

1、长安精益生产的推进背景、历程及成果

精益生产三阶段

精益生产五个阶段目标

长安精益生产体系

CPS体系简介

六大KUP简介

CPS六大KUP推进成果

方针展开KUP的推进及成效

标准化KUP的推进及成效

可视化KUP的推进及成效

过程确认KUP的推进及成效

时间与数据管理KUP的推进及成效

持续改善KUP的推进及成效

总体推进里程碑

3、长安精益生产的未来

长安的智能制造体系

CPS体系的作用及思考

CPS体系未来的发展方向思考



第三天



第七部分：企业如何构建智能制造系统（标杆精益王老师）(上午)

1、精益与智能制造的关系。

2、基于精益的智能制造系统构建



第八部分：企业推行精益案例实战（标杆精益王老师）(下午)

1、精益推进的套路与路径

2、如何跳过精益推进过程的坑

3、企业推行精益过程中人的问题如何解决？

4、企业如何做到全员参与改善并坚持十年以上？

5、企业推行精益过程中的短期投入与长期收益如何兼顾？



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五、标杆企业介绍

主机厂1：长安汽车

长安汽车拥有155年历史底蕴，34年造车积累，全球19个生产基地、36个整车及发动机工厂，员

工近10万人，2017年1-2月累计销售51.7万辆，是中国汽车四大集团阵营企业、中国品牌汽车领

先企业，也是第一家中国品牌汽车产销累计突破1000万辆的车企、第一家中国品牌乘用车年产

销过百万辆的车企，连续10年实现中国品牌汽车销量第一。

长安汽车坚持科技创新，打造中国最强大且持续领先的研发能力。拥有全球研发人员1.1万人（

自主研发7500余人），高级专家400余人，15个国籍的员工一起工作，先后13人入选国家“千人

计划”，居中国企业前列；在重庆、北京、河北、合肥，意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、

美国底特律和美国硅谷建立起全球研发格局，实现24小时不间断协同研发；建立汽车研发流程体

系和试验验证体系，确保开发的每一款产品满足用户使用10年或26万公里的用户需求。长安汽车

科技研发实力已连续4届8年居中国汽车行业第一。



主机厂2：长安福特汽车有限公司简介

长安福特汽车有限公司由福特汽车公司和长安汽车集团于2001年4月共同签约成立。是一家集整车

、发动机、变速器制造于一体的大型综合性现代化汽车企业。

长安福特现有六家工厂，分别为四家整车工厂和一家发动机工厂、一家变速箱工厂，除第四整车

工厂位于杭州之外，其余工厂均位于重庆。所有工厂投产后，长安福特整车产能将达到120万辆

，跻身国内汽车行业第一阵营。



零部件部分参访企业：

（本课程只安排一家零部件企业参访，具体企业安排开课时揭晓）

福耀玻璃集团（重庆）有限公司

福耀玻璃集团（重庆）有限公司位于重庆北部新区工业园区翠宁路１号，总投资1.8亿元人民币，

注册资金8000万元，为福耀玻璃工业集团股份有限公司(简称福耀集团)的子公司。公司投巨资引

进美国、德国、日本、奥地利等国际上一流的生产线。公司设计生产能力年产500万辆(套)汽车

玻璃。依托集团的技术和管理支持，专业生产“FY”品牌汽车安全玻璃系列产品，产品辐射到西

南地区及海外市场，成为我国西南地区规模最大技术最高的汽车玻璃生产基地。中国企业竞争力

500强最具全球竞争力中国公司50强、中国未来十年最具成长性蓝筹A股上市公司

福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商，世界汽车玻璃企

业前三强



联合汽车电子（重庆）有限公司

联合汽车电子有限公司（简称UAES）成立于1995年，是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特?博

世有限公司在中国的合资企业。公司主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子

、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售。2016年，公司实现销售收入200亿元，员

工人数约9400人。

公司总部位于上海市浦东新区，在上海、无锡、西安、芜湖和柳州设有生产基地，并在上海、重

庆和芜湖设有技术中心。公司有效整合本地优势和全球领先的技术为国内各汽车厂商提供优质产

品和服务，并为满足日益严格的法规要求提供技术支持。

凭借扎实的本地研发和生产能力，联合汽车电子有限公司致力于为客户提供先进的、完整的汽车

动力总成和车身控制系统解决方案，并积极为节约能源和保护环境做出贡献。

联合汽车电子（重庆）有限公司成立于2005年8月，由联合汽车电子有限公司、长安工业责任有

限公司和BOSCH公司三方合资，坐落于渝北区两路镇空港工业园区，占地面积5万多平方米，是

联合汽车电子有限公司的控股子公司。各股东方或股东方的母公司均为世界500强企业。以研发

、标定、制造发动机控制管理系统为核心产品的高科技企业，本公司的产品主要用于福特系列、

马自达系列、长安系列发动机。



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六、师资介绍

长安集团：陈自然老师

现任重庆长安汽车股份有限公司生产运营CPS高级工程师、渝北工厂CPS主管。

毕业于燕山大学，工学学士。

重庆长安汽车股份有限公司人才培训中心高级培训师，是长安汽车精益生产导入实施的主力军

成员。入职至今一直在重庆长安汽车公司整车基地负责CPS推进、制造成本管理工作，有深厚的

专业知识、丰富的培训及实战经验。在长安公司内、中国兵装集团等其他公司均进行多次授课，

擅长面向公司级、主管级、区长等各层级授课。带领团队项目《长安公司精益管理升级流程优

化》获得公司2015年流程效率提升优秀团队一等奖、获得长安公司2015年对标福特精益管理体

系推进优秀团队奖二等奖、获得长安公司评选的2015年精益制造推进先进个人一等奖、获得公

司2015年度管理体系建设先进单位一等奖、获得公司2016年度精益案例发布会一等奖。



长安集团：沈继红老师

现任长安欧尚汽车事业部销售公司销售部副总监、重庆长安汽车股份有限公司人才培训中心高

级培训师。1995年进入长安，先后担任基层团委书记、呼叫中心主管、大客户部副总监等职务

。在销售和服务部门，一直从事管理工作17年，统筹搭建了呼叫中心平台（现股份公司客户管

理部前身）。连续5年参与全国经销商技能大赛并担任评委，多次参与公司年度商务政策编写，

连续3年担任公司员工销售岗位任职资格评审并牵头编写评审培训材料丰富的企业管理经验与实

战经验。



长安集团 向明强

曾任重庆长安汽车集团公司26车间主任、重庆长安汽车集团公司办公室副主任、重庆长安汽车

集团三产实业公司总经理、重庆长安汽车集团公司销售公司副总经理。现任重庆长安同顺实业

有限公司董事长兼总经理1981年进入长安，丰富的车间现场管理经验，主导了众多生产制造车

间管理精益化的改革，20余年长安汽车公司的工作经历，见证了长安汽车的发展与革新。2006

年，企业改制后，现为长安同顺公司董事长兼总经理，10余年仍然继续坚持推进企业管理精益

化，深入企业内每一个员工，实现全员参与，推动公司正向发展。



长安集团 黄章云

曾任重庆长安汽车集团三产实业公司总经理、重庆长安汽车股份有限公司副总裁

现任重庆长安汽车股份有限公司资深专家顾问

十余年汽车生产制造及管理经验，丰富的企业管理和实战经验，开展过众多内部管理精益化的

搭建及生产管理现场持续提升改善等项目30余年长安汽车公司工作经历，见证了长安汽车的发

展与改革，在公司内部管理及后勤保障体系中推进精益化，成效显著。



标杆精益 王树功老师

标杆精益特级精益专家。

先后任职于大型汽车制造企业、大型机械企业，历任车间主任、精益推进办主任、常务副总经

理等职位。其中9年专职跟随日本TPS专家（大师），共同参与了数个精益（TPS)咨询项目的推

进，系统的掌握了正宗的精益管理(TPS)的精髓。近十年来一直专职从事企业的精益智能制造

转型升级咨询辅导，具有丰富实战经验并有大量的成功案例，尤其在汽车及零部件行业具有较

高声誉，对集团企业的精益导入有丰富经验。先后担任国内知名咨询公司的项目合伙人、分公

司总经理、副总裁等职务，现在为广东精益管理研究院副院长、标杆精益特级精益专家。

核心专长：精益战略部署、企业（集团）精益管理系统规划，企业精益智能制造体系构建、精

益供应链体系打造、企业精益人才培养体系打造、智能工厂整体规划实施等。



标杆精益 王林老师

标杆精益资深精益顾问师

CMC国际注册管理咨询师

实战型生产力及成本改善专家

制造型企业全面改善积极推动者

曾任深圳富士康企业集团、深圳新玛德企业IE项目负责人,多年生产现场工作管理和实践经验，

14年IE（精益生产）相关工作实战经验，其中7年在跨国外企，7年顾问行业指导；有10年以上

的精益生产推广经验，熟悉精益生产、相关IE的改善方法,熟悉制造业的运作模式,并具有实际

导入IE系统并管理IE 团队的能力，多次参与国内中小型企业辅导，针对现企业的各种问题的

特殊性，将日本丰田生产方式与中国企业的特点相结合，对其有独特的指导方法。针对厂房设

计优化、工时产能分析、计件工资体系、精益生产工具、设备效率提升、装配效率改善、制造

周期缩短...等等都有独到的见解。



【研修费用】: 人民币6880元/人，费用包含：培训费、参观交流座谈及参观交通费、资料费、

餐费。往返交通及住宿费自理。

【上课时间】 2017年11月15-17日(三天两晚)

【上课地点】：长安汽车大学重庆市江北

【参会对象】: 董事长、总经理、副总、厂长、生产管理、供应链管理、仓储管理、物流管理

、采购管理、 等生产制造管理相关职位。

【培训证书】：报到时请提交大一寸彩色照片2张，课程结束后颁发学习证书

【温馨提示】：本次研修只接受课前银行转账，不接受现场现金交费;

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十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：