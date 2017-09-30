金税三期严打，缜密的会计也哭了





金税三期下进出口企业出口退税、风险防范与涉外税收合理筹划



2017年10月24-25日(上海)

2017年10月26-27日(深圳)



金税三期新税务稽查模式下企业涉税风险预警、防控与应对



2017年11月17-18日(上海)

2017年11月24-25日(深圳)



====================================================================================================

课程简介：

随着“金税三期”税收大数据集中采集和运用，税务稽查在稽查选案、稽查方法、稽查手段，以及税务机关日

常纳税评估检查，都发生了重大变化，使税务稽查更科学、更精准、更有效、更严厉。同时，国家税务总局要求税

务各级国地税稽查局加强联系和协作，及时进行信息交流与共享，对同一被查对象实施联合检查，并分别做出处理

决定，企业涉税风险和应对难度进一步加大。

本课程以金税三期的全面推行为背景，以营改增和预警评估、风险识别及防控策略为重点，全方位剖析企业发

生的涉税事项，使纳税人在新税务稽查模式下未雨绸缪，有效防范和化解税务风险。

====================================================================================================



课程一：金税三期下进出口企业出口退税、风险防范与涉外税收合理筹划



培训目的：

1、了解出口退税调整的特点及其相关影响和应对策略

2、掌握进出口税务管理以及国际避税与跨国税收筹划

3、掌握进出口业务进展中的税收筹划等



参加对象：外贸企业总经理、外贸部经理、财务人员、报关员、外贸业务人员、外贸跟单员及私营贸易公司老板等

学习费用：￥3200元/人，5200元/2人 （提供讲义、午餐、发票、茶点等）



课程大纲：

第一讲 解析金税三期系统下出口企业税收风险来源

一、金三系统的“互联网+大数据+云计算”

二、金三系统的“风险预警+过程监控+风险推送”

三、税务稽查规范（1.0版）与金三系统的衔接

四、国地税联合检查对企业退税“一网打尽”

五、“金三”与“一案双查+警税协作+纪税协作”之融合

六、全国税务稽查对于出口退税稽查要点有哪些

七、金税三期系统与海关无纸化申报系统



第二讲 “营改增”金税三期严管下的发票管控

一、营改增后出口企业进项税发票来源渠道与风险分析

二、“营改增”新政下的代理出口发票企业是否可以抵扣

三、“营改增”新政的出口免税政策如何进行实务处理

四、企业的境外佣金在 “营改增范围是否可以抵扣

五、“营改增”下的劳务或无形资产出口是如何退税

六、企业如何利用 “营改增”新政增加出口退税



第三讲 出口退税政策解析及出口税务管理

一、出口退税政策综述及相应政策解读

1、出口退税之财税39号公告

2、出口退税之财税96号公告

3、出口退税之国税13号公告与外贸综合服务之出口退税

4、所得税法有关涉外税务的法规解析

5、关联交易与《特别纳税调整》

6、海外相关税务法规对出口退税的影响

7、海关估价与出口退税之价格申报

二、税务管理的三条线与“三单两票”

1、物流线与海关申报

2、资金线与收汇管理

3、单证线与出口退税单据管理

4、报关单、

5、装运单（海关特殊监管区域仓单）、

6、收汇水单（集中收汇水单）、

7、进项税票与出口发票

三、营改增与出口退税核算

1、营改增与厂商自营出口

2、营改增与外贸代理出口

3、营改增与外贸自营出口

4、营改增与外贸综合服务平台出口

5、集团内部采购与营改增下的出口退税

6、营改增与外包

四、关联交易与出口退税政策的相应关系探讨

五、我国的出口退税政策与海关相关监管政策的关联

1、一般贸易企业

2、加工贸易企业

3、转厂出口

4、海关特殊监管区出口

5、跨境电商出口

六、出口退税策略解析

1、厂商自营出口之免抵退与不予抵扣

2、外贸代理出口之免抵退与不予抵扣

3、外贸自营出口之退税

4、外贸综合服务的出口退税

5、跨境电商直销的出口退税处理方式



第四讲 涉外企业海外税收筹划

一、跨境税务的性质与功能

1、跨境所得税管理

2、流转税与跨境税务处理

二、涉外企业海外税务政策解析与应对

1、特别纳税调整法案与关联交易

2、双边税务协定

3、非居民金融账户涉税信息交互机制

4、落地税务管辖与属地税务管辖

三、关联交易分析与关联交易规避

四、非居民管理与海外业务平台的合理规划

五、海外经营与海外税务筹划

1、海外业务渠道与平台选择

2、海外税务筹划的策略

3、案例分析海外税务筹划的手段

4、海外与境内税务筹划的结合及其要点

5、涉外税务筹划中的离岸新思维

六、境内与关境税务筹划

1、完税价格与完税价格的合理申报

2、增值税的合理筹划

3、所得税的合理筹划

七、海外商业资产的金融化运作

八、流动性收益与资本性收益避税互动

九、离岸中心的合理设计与税务筹划



专家介绍：陈硕老师

双硕士(美国马里兰大学MBA、南开大学经济学硕士)，省外经贸厅贸易顾问，香港国际经济管理学院客座教授，

香港贸易促进会会员，《粤港中小企业贸易论坛》主讲人之一，曾任世界５００强的中国粮油食品进出口集团公司

进出口六部部长，中粮集团驻香港、加拿大商务主办，惠尔普(美)上海有限公司南区经理和运营总监、深圳某著名

商务咨询有限公司总经理、香港IBT国际商务咨询有限公司国际贸易首席咨询师、东京丸一综合商社西北区市场总监

、珠海威玛石油设备进出口公司总经理，多年来先后在上海、北京、山东、浙江、江苏、四川等地举行了６００多

场国际贸易专题讲座，为近百家企业做过专门内 训或顾 问服务，受到企业和学员的广泛好评，陈先生具有极深厚

的理论知识和实践经验，是典型的实战派讲师，２０多年的外

贸业务管理经验，特别在处理外贸业务疑难问题方面

有独到的见解和技巧，具有娴熟的业务技能和极佳的语言表达能力，对国际贸易术语有极精确的理解，同时陈先生

还将传授很多创造性、边缘性的操作手法与心得同大家交流和分享，每次都令学员意犹未尽，茅塞顿开。



陈老师至今已为上百家涉外企业和机构提供了满意的团队、进出口业务内训及相关的涉外咨询服务，部分客户如下：

1.高校：清华大学、浙江大学、英国威尔士大学等高校MBA特聘国际贸易客座教授。

2.机构：国家机电进出口商会、国家医保进出口商会、多家省市商务厅局、香港贸易通、国家商业技师协会、多家

保税港区管委会

3.银行：浦东发展银行、荷兰银行深圳分行、渣打银行深圳分行、建设银行厦门分行、深圳发展银行

4.跨国公司：DSM（帝斯曼）、GE、COLSON、高露洁、克莱德贝尔格曼、国民淀粉（阿克苏诺贝尔）、爱普拜斯应用

生物系统、仕林企业集团、NOK、环球精密仪器、岛津株式会社。

5.电子科技：中国通信服务、东方信联、晟大光电、唐德电子、方正科技、中兴通讯、舜宇光科、美的集团（空调、

生活电器、洗碗机、橱电、日电集团海外财务）、美的威灵电机、格兰仕、TCL多媒体、TCL通讯设备、厦门灿坤、

康佳集团、志高空调、海尔空调、荣事达、深圳桑达--菲利普电子、宁波奥克斯、广东东菱电器、长盛电器、广

东奥莱克电子、徐州精创电子、冠捷科技（苏州飞利浦）、武汉精伦电子、深圳同维电子、广东金鹏集团、广东

北电、欧普照明、深圳兆恒实业、安吉龙科技、KIRISUN电子科技、欧琳集团

6.工程机械与石油设备：中国重汽、莱钢建设、南方中集、三一重工（SANY）、柳工、浙江中捷集团、江苏双登集

团、中海油渤海油田、天津大港油田、珠海威玛石油、上海现代房产设备

7.轻工纺织、工艺文具：三枪制衣、贝发集团、广州佳威脚轮、绍兴永顺景文具、宁波兆生文具、宁波成路纸品、

艺彩联合印刷、上海和汇安全用品、白桦林遮阳制品、日兴不锈钢制品、柏琪眼镜、健业纺织（健润针织）、佛

山大明家具

8.陶瓷：路易华伦天奴陶瓷、歌纳卫浴、新中源陶瓷、鹰牌陶瓷、珠海名家、英皇陶瓷

9.制药与食品：旺旺集团、曼秀雷敦药业、云南白药、黔香酒业

10.外贸与商业零售：宁波萌恒工贸、厦门外图集团、泉州中太、广州中之豪、浙江物产国际、厦门建发集团、弘业

股份、珠海国贸、上海白马传动设备、深圳瑞凯、西藏金珠、海的贸易、深圳岁宝百货、成都维士

11.港口与物流：蛇口码头（SCT）、赤湾码头（CCT）、中海集运（深圳）、盐田国际、招商港务、怡高船务、森邦

国际、天津轻丰国际货运代理、天津航星国际货运代理、上海德龙国际货运代理、上海新兄弟物流国际业务部、

宝供物流国际业务部



====================================================================================================



课程二：金税三期新税务稽查模式下企业涉税风险预警、防控与应对



培训目的：

1.分析企业面对稽查心态，掌握应对稽查技巧

2.分析最新税务稽查形势，掌握风险防范重点

3.分析税务稽查工作流程、掌握风险监控指标

4.分析税收风险主要类型，掌握化解风险方法



课程方法：

讲师讲授、主题讨论、小组练习、案例研讨



培训对象：

CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务各职能部门的负责人、高级财务人员和财务部关键岗位职员



====================================================================================================



课程大纲：



第一部分 金税三期是什么

1.金税三期的“前世今生”

2.金税三期的强大的功能介绍

3.金税三期对企业纳税管理的新要求



第二部分 税务机关是怎样挑选“有可能有问题”的企业

1.增值税专用发票用量变动预警分析

2.进项税额预警分析

3.预收账款预警分析

4.存货异常变动预警分析

5.应收账款变动率预警分析

6.销售额异常变动预警分析

7.运费发票进项抵扣占比预警分析



第三部分 税务局对企业在各经营环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对新策略

1.筹资环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①筹资环节涉及的税种（接受货币投资与非货币投资）

②金融企业、非金融企业、自然人、关联方借款的利息纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③接受非货币资产投资纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

2.采购环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①采购材料物资进项税额纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

②采购固定资产进项税额纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③非正常损失与正常损失纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

④营改增后进项税额抵扣的政策变化

⑤五种票据抵扣的新规定

3.加工生产环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①产品成本的构成

②成本、费用、损失等项目纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③领用材料物资的成本计算方法

④人工费、劳务费纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑤制造费用的归集与分配纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑥固定资产折旧费的计提纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑦其他费用支付纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

4.销售环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①应纳税收入项目纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

②不征税收入和免税收入纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③增值税销项税额、价外费用纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

④买一赠一、对外捐赠纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑤增值税出口退税纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑥固定资产出售、转让、报废等纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑦折扣销售、销售折扣、平销行为纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑧收取的违约金纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑨混合销售纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑩视同销售纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

?经营租赁纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

?融资租赁纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

5.利润计算与分配环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①会计利润的计算及预缴所得税纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

②汇算清缴纳税调整项目纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

③利润分配的程序

④年终分红纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

⑤投资收益纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

6.其他常见涉税业务纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

①企业整体转让缴纳营业税、增值税吗

②不动产转让按差额计征营业税吗

③无形资产中的土地使用权转让按差额计征营业税吗

④地价计入房产原值计征房产税问题

⑤免租房产计征房产税问题

⑥出差补助、午餐补助、误餐补助、电话费补助、组织旅游、冬季取暖补助等征免个税的处理

⑦年终一次性奖金、年终分红缴纳个税的处理

⑧盈余公积、资本公积和未分配利润转增注册资金缴纳个税的处理

⑨资本交易中纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略



第四部分 企业如何应对税务稽查和怎样防范涉税风险

1.企业在税务评估中的权利维护和危机公关技巧

（1）企业的权利和义务

（2）企业接受评估、稽查的准备工作

（3）平时熟练掌握新税法的有关规定，正确进行财税处理

（4）危机公关技巧（沟通协调的方法和技巧）

（5）针对生产经营特点及账务处理情况，纳税风险自我控制方法

①货币资金的自控

②合理的资产结构比例控制

③“固定资产”涉及的增值税、营业税、企业所得税、房产税的自控方法

④“应收账款”、“预收账款”、“应付账款”、“其他应付款”等自控要点

⑤长期和短期借款中利息支出的自控

⑥“应付职工薪酬”中会计与税务政策的异同的自控

⑦“收入”与“利得”对税收的影响

⑧收入所涉及的增值税、消费税、营业税的范围

⑨“视同销售”“价外费用”的自查

⑩“收入”和“成本”的配比的自查



第五部分 纳税评估、税务稽查后补税、罚款的账务处理



第六部分 税务稽查后涉及逃避缴纳税款的法律责任



专家介绍：

丘吉先生-高端企业上市实战大师/咨询师

精通企业上市全盘操作与投融资咨询及辅导

股权激励/资本运作/新三板/收购兼并重组专家



教育经历

丘吉老师，1971年出生于吉林省吉林市，46岁，常住东莞，哈尔滨理工大学本科毕业/审计学专业，武汉大学会计

学硕士，中山大学MBA，国际注册高级会计师，中国注册会计师，中国会计师，中国注册税务师，高级国际财务管

理师，财务总监资格A级证书，北京大学、中山大学、东莞理工大学客座教授。



工作经历

1．1993―1998年 吉林市汽车集团（国企）石油机械厂――成本会计、税务会计、总帐会计、财务科长（公司曾

获吉林省财务管理工作先进单位）

2．1998―2003年 吉林市天三奇集团公司――集团财务部经理（统管集团总部及59个分公司、办事处的财务工作）

3．2003―2011年 广东万和集团(上市企业，中国燃气老大)――集团财务部部长/集团审计总监/监事会主席

4．2011―2012年 中国500强奥克斯集团――审计监察部总监（下属27人)

5．2012－2017年 广东XX新能源设备股份集团――首席财务官CFO 集团财务部总监/董事会秘书



丘吉老师曾在国有大中型企业、上市民营企业、中国500强企业从事财务管理工作24年，并有几家国内上市公

司操作经验，长期从事上市前、上市中及上市后企业财务总监、首席财务官等职位，是国内极少数主讲企业国内上

市、海外上市的高端老师，特别是对拟上市企业的上市筹备和规划、新三板拟挂牌筹备、企业并购重组方面具有丰

富的实战经验和操作心得。

丘吉老师在IPO上市与辅导、资本运作、投融资、企业并购重组、新三板挂牌、税务筹划等方面特别擅长，有

着丰富的理论和实操经验，是一位优秀的实战、落地、操作派专家。

丘吉老师任职期间，全程参与广东万和新电气股份有限公司的上市过程，并参与了广东万和收购广东鸿特精密

技术有限公司的可行性分析及最终正式作出投资决策的项目启动过程，还全程参与了广东安美润滑科技公司的上市

准备工作，已完成了股改、财务规范和上市辅导等工作；2012年东莞市康达机电工程公司提出上市目标，丘吉老师

按上市公司的要求主导运营上市，制订上市流程及时间表，按IPO的要求全面规范公司运作，并先行挂牌新三板，下

一步转板至主板；同时也参与了康达新能源股份公司的重组、银行融资等工作，对企业上市的全套流程及上市后的

后期维护非常熟悉，与普华永道、德勤、信永中和、上海瑞华等国内外知名会计师事务所有紧密的合作关系，并与

广发、国金等多家券商、投行、基金公司有着良好的关系。



授课风格

丘吉老师24年一直钻研财务管理、税务筹划、企业上市、投资融资，以及企业并购重组业务，历经多行业多组

织运营模式。丘吉老师善于将精深的理论与丰富实践经验相结合，授课通俗易懂、风趣幽默、严谨清晰；在授课中

使用多年工作经验中的经典案例、行业内典型案例进行教学，使学员听得懂、记得住、能运用；善于启发学员进行

思考，力求把多年总结的先进的财务管理理念和思维传授给学员，不仅能让学员知其然，更能让其知所以然，更重

要的是将财务理论与企业经营实践紧密结合，实现财务与经营的无缝对接。



培训课题

上市课题：《企业上市（IPO）解决之道》《上市公司治理》《公司治理》《企业并购实务操作》《企业并购与整合》

《并购重组实务操作》《并购重组与企业上市培训》《企业重组实务操作》《新三板实务全解》《资本运作》《投融

资管理》《PE及VC股权融资实务操作》《私募股权基金的募集与运作》《股权激励实务操作》



财务课题：《总经理的财务管理》《企业中高层必备的财务管理》《集团财务管控模式解析》《全面成本管理与控制》

《非财务经理的财务管理》《战略导向下的全面预算管理》《应收账款管理及信用风险控制与催收实务》《营改增》

《实战中的资金管理》《通过管理报表实现财务精细管理》《集团税务筹划策略与办法》《企业信用风险分析与控制》

《资产管理》《金税三期新税务稽查模式下-企业涉税风险预警、防控与应对》



服务客户：

吉林省石油机械厂、吉林市天三奇集团有限公司、广东万和新电气股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司、

东莞市安美润滑科技有限公司、康达新能源设备股份有限公司、吉林省汽车集团有限公司、奥克斯空调集团有限公

司、广东科旺电源设备有限公司、广东文宏化工集团有限公司、东莞金万五金制品有限公司、深圳森源酒店家具集

团、厦门灿坤电器集团有限公司、深圳三诺电子集团有限公司、珠海德豪润达电器集团、宁波卓安电子集团有限公

司、广州光宝电子集团有限公司等。

====================================================================================================

学习费用：3600元/人，5800元/2人（含资料费、发票、午餐、茶点）



十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：