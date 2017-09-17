



人力资源效能方程式



－－从财务与运营的角度让你更懂HR



2017年09月16-17日(上海) 2017年09月23-24日(深圳)

2017年10月28-29日(杭州) 2017年12月02-03日(上海)



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参*加*对*象：HR经理、总监；中高层领导、基础管理人员及对本课程感兴趣的人士



课*程*方*法：现场演练＋案例教学＋工具包应用＋自己动手＋老师指导点评＝可落地执行方案



课*程*收*益：

1、HR与财务同频：去六大模块思维，把财务数据转化为工具，形成产品化思维；

2、HR与业务实现：了解财务与经营，更好地支持业务部门工作的开展；

3、HR与数据分析：理解财务报表背后的数据信息，减少与业务部门沟通的成本；

4、HR与绩效改进：掌握绩效数据间的勾稽关系，从财务角度理解KPI指标设定；

5、HR与价值创造：学会个税筹划的技巧，及降本提效的方法。



课*程*特*色：

现场演练＋案例教学＋工具包应用＋自己动手＋老师指导点评＝可落地执行方案



1、全国第一个HR与财务相结合的课程；

2、原创提出人力资源效能方程式的概念；

3、系统地提出HR资产负债表、HR价值转化表及HR现金流向表；

4、原创性提出HR数据预警指标的概念；

5、结合个税筹划，提出HR开源和人工成本降低的方法。



【工具包】

工具1：HR效能方程式

工具2：业务的量本利分析法

工具3： 杜邦分析法在HR中的运用

工具4： HR业务数据分析图

工具5：年终奖计税

工具6： HR价值表



【场景应用】

应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

应用4：如何从财务角度来做HR成本表

应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上

应用6：业务仪表盘―预警业务进展



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课*程*大*纲：



第一部分 新时代赋予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小时）

一、互联网对HR的新挑战

二、新时代对HR的新定义

工具1：HR效能方程式



第二部分 HR经营化 （第一天上午， 2.5小时+第一天下午2小时）

一、看业务

（一）HR如何理解销售收入？-案例1：卖多少包子店才盈亏平衡？

工具2：业务的量本利分析法

场景应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

（二）HR如何理解毛利率？

场景应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

案例2：某公司的基于业务毛利率考核方案

二、看财务

（一）跨界打劫－财务是HR门口的“野蛮人”吗？

（二）同频对话－HR如何看懂财务的三张报表？

1、HR的地盘能自己做主吗？

场景应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

2、大部分HR不知道财务数据之间的勾稽关系

场景应用4：如何从财务角度来做HR成本表

（三）杜邦分析法－HR与财务的结合点（实操演练，带笔记本电脑）

案例3：某企业ROE由28.6%下降至9.82%，经分析是人工成本过高造成的，HR是如何做绩改改进的

应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上



第三部分 HR数据化（第一天下午，2小时+第二天上午2小时）

一、看关联

（一）HR数据间关联－HR的静态存量数据

某IT企业骨干员工离职率由39%下降到8%，销售收入增长55%？

案例4：某企业如何通过三定数据分析减少3人？

（二）HR与业务关联－HR的动态增量数据

1、HR拿到的数据和呈现给领导的数据是两回事，如何处理？

案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，对业务是什么影响？



2、人工成本结构数据。

工具4： HR业务数据分析图

二、看预警

（一）HR指标预警

1、业务仪表盘―预警业务进展（应用5）---实操演练，带笔记本电脑

2、KPI仪表盘－预警项目进展的指标

3、人工成本率－预警人效提升的指标

（二）HR人才预警



第四部分 HR价值化（第二天下午，1.5小时，实操演练，带笔记本电脑）

一、看开源

（一）HR贡献

案例6：HR部门的贡献如何测算？

（二）个税筹划

工具5：年终奖计税



二、看节流

案例7：华为公司如何让一个企业实现员工下降50%，人均劳动力增长80%，而销售收入增长20%？

第五部分 HR"才"报化（第二天下午，1.5小时）

现场演练：HR价值表



工具6： HR价值表

人力资源效能方程式课前预习



上课期间请携带个人“笔记本电脑”，现场上课操作用

一、财务知识预习

1、会计6大要素？它们之间有哪些恒等关系？

2、三张报表指的是？三者之间的关系是？

3、ROE、ROI、EBITBSC含义

4、股东权益、资本公积、应付职工薪酬含义？

5、主营业务收入、其它业务收入、营业外收入三者的含义与区别？

6、工会经费、职工教育经费分别占工资总额的比例是多少？

7、权责发生制与收付实现制的定义？

8、毛利率的公式？

9、杜邦分析法？



二、思考并请回答

1、您认为HR如何做才不被边缘化？

2、结合您的工作实际，列举下HR部门与财务部门的冲突有哪些？

3、HR在财务报表上有哪些会计科目？

4、HR有哪些静态的存量数据？

5、HR数据量化可以从哪些方面入手？

6、财务有哪些预警指标？

7、HR能否建立自己的“数据预警指标”？，请列举下具体的指标有哪些？

8、HR人工成本降低有哪些途径？

9、高管的个税筹划有哪些方法？

10、您认为HR预算化包括哪些内容？

11、老板需要HR提供哪些“报表”？



三、请列出您期望的收益

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专家介绍：郑指梁

《合伙人制度》原创版权作者

实战合伙人制度设计＆财务管理专家

管理学硕士、注册会计师、注册税务师

浙江大学、中山大学、武汉大学特邀讲师

杭商研究会高级顾问

曾任世界500强美国纳斯达克上市公司Bel Fuse Inc中国区高管

中国民营500强人力资源总监&财务总监&董事会秘书



【个人经历】

具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验，曾服务于世界500强企业及中

国民营500强企业，熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资

源与财务、投行有效结合起来的专家。

熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO

（主板与新三板）上市工作，并积累丰富的投行经验。

他在多年财务和董事会工作实践中总结提炼而成的《合伙人制度》课程多次面向社会开设

公开课，获得学员高度认可和广泛运用。



【培训经历】

郑老师在多年人力资源、财务和董事会工作实践中总结提炼而成的原创版权课：《合伙人制度》

（国内第一个将投行、财税与人才激励相结合的课程）、《人力资源效能方程式》（国内第一个

将人力资源与财务

相结合的课程），目前在全国各地已开设多期公开课及企业内训，获得学员高度认可和广泛运用。

【擅长领域】

1、薪酬体系设计、绩效考核体系设计等人力资源高端领域；

2、财务报表分析、纳税筹划；

3、资本运作、股权融资兼并、IPO上市筹划。

【授课风格】

实践经验结合时代热点，案例教学+现场演练＋工具包应用＋老师指导点评，用通俗易懂的方式让

学员听得懂、做得了。



【主讲课程】

1、《合伙人制度》（针对股东、董事及高管，2天课程）

2、《人力资源效能方程式》（针对人力资源经理、总监，2天课程）

3、《非财务经理的财务管理》（针对中高层管理人员，1-2天课程）

4、《绩效管理实操及落地提升》（针对企业所有人员，1-2天课程）

5、《HRBP-HR如何有效支持业务伙伴》（针对人力资源从业人员，1-2天课程）



【出版书籍】

《合伙人制度》



【服务的企业】

【石油化工】中国航空油料集团公司、中石化长岭炼化分公司、中石化绍兴分公司、三江化工、

嘉化集团、四川绵阳燃气集团、南京油运股份等。

【食品、农业】蓝城农业、浙江农资集团、湖北良品铺子、蒙牛集团等。

【家电、电器】宁波奥克斯集团、五星电器、现代联合集团、浙江雄风集团、鸿雁电力电气股份、

杭州钛合智造股份、施耐德电气、杭州奥普电器等。

【金融业】杭州银行总行、工行杭州金融专修学院、四川宜宾市农商行、杭州经济开发区资产经

营集团等。

【进出口贸易】汇信进出口集团股份、杭州凯宴贸易等

【通信、邮政、烟草】广东联通、广东电信、广西真龙烟草、三维通信、江苏通信等。

【医疗、卫生系统】江苏正大天晴药业集团、华东医药股份、老百姓大药房、安杰思医学等。

【IT、电子业】水晶光电股份、中电海康集团等。

【汽车、机械、新材料】吉利集团、东风汽车集团、中通汽车工业集团、佳通轮胎（新加坡）、杭

州齿轮箱集团、苏州金龙客车集团、浙江万安集团、宁波宏协集团、杭州长运运输集团、浙江台华

新材料股份、宁波海伯精密机械制造等。

【地产、多元化产业】绿城（中国）、嘉凯城集团、成都正合地产集团、郑州房地产集团、宁波城

建投资集团、新光集团等。【公共服务、政府机构】杭千高速公路、浙江测绘局、海宁水务集团、

安吉经济开发区、中国节能环保集团公司、苏州有线电视台、云南大理供电公司等。



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学习费用：4980元/人（含2天中餐、指定PDF版本教材、茶点）



十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：