人力资源效能方程式
－－从财务与运营的角度让你更懂HR
2017年09月16-17日(上海) 2017年09月23-24日(深圳)
2017年10月28-29日(杭州) 2017年12月02-03日(上海)
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参*加*对*象：HR经理、总监；中高层领导、基础管理人员及对本课程感兴趣的人士
课*程*方*法：现场演练＋案例教学＋工具包应用＋自己动手＋老师指导点评＝可落地执行方案
课*程*收*益：
1、HR与财务同频：去六大模块思维，把财务数据转化为工具，形成产品化思维；
2、HR与业务实现：了解财务与经营，更好地支持业务部门工作的开展；
3、HR与数据分析：理解财务报表背后的数据信息，减少与业务部门沟通的成本；
4、HR与绩效改进：掌握绩效数据间的勾稽关系，从财务角度理解KPI指标设定；
5、HR与价值创造：学会个税筹划的技巧，及降本提效的方法。
课*程*特*色：
现场演练＋案例教学＋工具包应用＋自己动手＋老师指导点评＝可落地执行方案
1、全国第一个HR与财务相结合的课程；
2、原创提出人力资源效能方程式的概念；
3、系统地提出HR资产负债表、HR价值转化表及HR现金流向表；
4、原创性提出HR数据预警指标的概念；
5、结合个税筹划，提出HR开源和人工成本降低的方法。
【工具包】
工具1：HR效能方程式
工具2：业务的量本利分析法
工具3： 杜邦分析法在HR中的运用
工具4： HR业务数据分析图
工具5：年终奖计税
工具6： HR价值表
【场景应用】
应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上
应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上
应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区
应用4：如何从财务角度来做HR成本表
应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上
应用6：业务仪表盘―预警业务进展
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课*程*大*纲：
第一部分 新时代赋予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小时）
一、互联网对HR的新挑战
二、新时代对HR的新定义
工具1：HR效能方程式
第二部分 HR经营化 （第一天上午， 2.5小时+第一天下午2小时）
一、看业务
（一）HR如何理解销售收入？-案例1：卖多少包子店才盈亏平衡？
工具2：业务的量本利分析法
场景应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上
（二）HR如何理解毛利率？
场景应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上
案例2：某公司的基于业务毛利率考核方案
二、看财务
（一）跨界打劫－财务是HR门口的“野蛮人”吗？
（二）同频对话－HR如何看懂财务的三张报表？
1、HR的地盘能自己做主吗？
场景应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区
2、大部分HR不知道财务数据之间的勾稽关系
场景应用4：如何从财务角度来做HR成本表
（三）杜邦分析法－HR与财务的结合点（实操演练，带笔记本电脑）
案例3：某企业ROE由28.6%下降至9.82%，经分析是人工成本过高造成的，HR是如何做绩改改进的
应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上
第三部分 HR数据化（第一天下午，2小时+第二天上午2小时）
一、看关联
（一）HR数据间关联－HR的静态存量数据
某IT企业骨干员工离职率由39%下降到8%，销售收入增长55%？
案例4：某企业如何通过三定数据分析减少3人？
（二）HR与业务关联－HR的动态增量数据
1、HR拿到的数据和呈现给领导的数据是两回事，如何处理？
案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，对业务是什么影响？
2、人工成本结构数据。
工具4： HR业务数据分析图
二、看预警
（一）HR指标预警
1、业务仪表盘―预警业务进展（应用5）---实操演练，带笔记本电脑
2、KPI仪表盘－预警项目进展的指标
3、人工成本率－预警人效提升的指标
（二）HR人才预警
第四部分 HR价值化（第二天下午，1.5小时，实操演练，带笔记本电脑）
一、看开源
（一）HR贡献
案例6：HR部门的贡献如何测算？
（二）个税筹划
工具5：年终奖计税
二、看节流
案例7：华为公司如何让一个企业实现员工下降50%，人均劳动力增长80%，而销售收入增长20%？
第五部分 HR"才"报化（第二天下午，1.5小时）
现场演练：HR价值表
工具6： HR价值表
人力资源效能方程式课前预习
上课期间请携带个人“笔记本电脑”，现场上课操作用
一、财务知识预习
1、会计6大要素？它们之间有哪些恒等关系？
2、三张报表指的是？三者之间的关系是？
3、ROE、ROI、EBITBSC含义
4、股东权益、资本公积、应付职工薪酬含义？
5、主营业务收入、其它业务收入、营业外收入三者的含义与区别？
6、工会经费、职工教育经费分别占工资总额的比例是多少？
7、权责发生制与收付实现制的定义？
8、毛利率的公式？
9、杜邦分析法？
二、思考并请回答
1、您认为HR如何做才不被边缘化？
2、结合您的工作实际，列举下HR部门与财务部门的冲突有哪些？
3、HR在财务报表上有哪些会计科目？
4、HR有哪些静态的存量数据？
5、HR数据量化可以从哪些方面入手？
6、财务有哪些预警指标？
7、HR能否建立自己的“数据预警指标”？，请列举下具体的指标有哪些？
8、HR人工成本降低有哪些途径？
9、高管的个税筹划有哪些方法？
10、您认为HR预算化包括哪些内容？
11、老板需要HR提供哪些“报表”？
三、请列出您期望的收益
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专家介绍：郑指梁
《合伙人制度》原创版权作者
实战合伙人制度设计＆财务管理专家
管理学硕士、注册会计师、注册税务师
浙江大学、中山大学、武汉大学特邀讲师
杭商研究会高级顾问
曾任世界500强美国纳斯达克上市公司Bel Fuse Inc中国区高管
中国民营500强人力资源总监&财务总监&董事会秘书
【个人经历】
具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验，曾服务于世界500强企业及中
国民营500强企业，熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资
源与财务、投行有效结合起来的专家。
熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO
（主板与新三板）上市工作，并积累丰富的投行经验。
他在多年财务和董事会工作实践中总结提炼而成的《合伙人制度》课程多次面向社会开设
公开课，获得学员高度认可和广泛运用。
【培训经历】
郑老师在多年人力资源、财务和董事会工作实践中总结提炼而成的原创版权课：《合伙人制度》
（国内第一个将投行、财税与人才激励相结合的课程）、《人力资源效能方程式》（国内第一个
将人力资源与财务
相结合的课程），目前在全国各地已开设多期公开课及企业内训，获得学员高度认可和广泛运用。
【擅长领域】
1、薪酬体系设计、绩效考核体系设计等人力资源高端领域；
2、财务报表分析、纳税筹划；
3、资本运作、股权融资兼并、IPO上市筹划。
【授课风格】
实践经验结合时代热点，案例教学+现场演练＋工具包应用＋老师指导点评，用通俗易懂的方式让
学员听得懂、做得了。
【主讲课程】
1、《合伙人制度》（针对股东、董事及高管，2天课程）
2、《人力资源效能方程式》（针对人力资源经理、总监，2天课程）
3、《非财务经理的财务管理》（针对中高层管理人员，1-2天课程）
4、《绩效管理实操及落地提升》（针对企业所有人员，1-2天课程）
5、《HRBP-HR如何有效支持业务伙伴》（针对人力资源从业人员，1-2天课程）
【出版书籍】
《合伙人制度》
【服务的企业】
【石油化工】中国航空油料集团公司、中石化长岭炼化分公司、中石化绍兴分公司、三江化工、
嘉化集团、四川绵阳燃气集团、南京油运股份等。
【食品、农业】蓝城农业、浙江农资集团、湖北良品铺子、蒙牛集团等。
【家电、电器】宁波奥克斯集团、五星电器、现代联合集团、浙江雄风集团、鸿雁电力电气股份、
杭州钛合智造股份、施耐德电气、杭州奥普电器等。
【金融业】杭州银行总行、工行杭州金融专修学院、四川宜宾市农商行、杭州经济开发区资产经
营集团等。
【进出口贸易】汇信进出口集团股份、杭州凯宴贸易等
【通信、邮政、烟草】广东联通、广东电信、广西真龙烟草、三维通信、江苏通信等。
【医疗、卫生系统】江苏正大天晴药业集团、华东医药股份、老百姓大药房、安杰思医学等。
【IT、电子业】水晶光电股份、中电海康集团等。
【汽车、机械、新材料】吉利集团、东风汽车集团、中通汽车工业集团、佳通轮胎（新加坡）、杭
州齿轮箱集团、苏州金龙客车集团、浙江万安集团、宁波宏协集团、杭州长运运输集团、浙江台华
新材料股份、宁波海伯精密机械制造等。
【地产、多元化产业】绿城（中国）、嘉凯城集团、成都正合地产集团、郑州房地产集团、宁波城
建投资集团、新光集团等。【公共服务、政府机构】杭千高速公路、浙江测绘局、海宁水务集团、
安吉经济开发区、中国节能环保集团公司、苏州有线电视台、云南大理供电公司等。
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学习费用：4980元/人（含2天中餐、指定PDF版本教材、茶点）
十・年・专・业・培・训，您・可・以・信・赖：