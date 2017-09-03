























人力资源效能方程式<原创版权课程>



9月16-17日上海

（确认开课）

中祥酒店

9月23-24日深圳

（确认开课）

深圳卡瑞登酒店

10月28-29杭州

（确认开课）

12月02-03上海

（确认开课）



【4980元/人】









‖ 课 程 背 景 ‖











课程特色

* 全国第一个HR与财务相结合的课程

* 原创提出人力资源效能方程式的概念

* 系统地提出HR资产负债表、HR价值转化表及HR现金流向表

* 原创性提出HR数据预警指标的概念

* 结合个税筹划，提出HR开源和人工成本降低的方法



学习收益

* HR与财务同频：去六大模块思维，把财务数据转化为工具，形成产品化思维

* HR与业务实现：了解财务与经营，更好地支持业务部门工作的开展

* HR与数据分析：理解财务报表背后的数据信息，减少与业务部门沟通的成本

* HR与绩效改进：掌握绩效数据间的勾稽关系，从财务角度理解KPI指标设定

* HR与价值创造：学会个税筹划的技巧，及降本提效的方法



工具包

* 工具1：HR效能方程式

* 工具2：业务的量本利分析法

* 工具3：

杜邦分析法在HR中的运用

* 工具4：

HR业务数据分析图

* 工具5：年终奖计税

* 工具6：

HR价值表



场景应用

应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

应用4：如何从财务角度来做HR成本表

应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上

应用6：业务仪表盘—预警业务进展

















‖ 课 程 内 容 ‖

















第一模块：新时代赋予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小时）

一、互联网对HR的新挑战

二、新时代对HR的新定义

工具1：HR效能方程式



第二模块：HR经营化 （第一天上午，

2.5小时+第一天下午2小时）

一、看业务

（一）HR如何理解销售收入？-案例1：卖多少包子店才盈亏平衡？

工具2：业务的量本利分析法

场景应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

（二）HR如何理解毛利率？

场景应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

案例2：某公司的基于业务毛利率考核方案

二、看财务

（一）跨界打劫－财务是HR门口的“野蛮人”吗？

（二）同频对话－HR如何看懂财务的三张报表？

1、HR的地盘能自己做主吗？

场景应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

2、大部分HR不知道财务数据之间的勾稽关系

场景应用4：如何从财务角度来做HR成本表

（三）杜邦分析法－HR与财务的结合点（实操演练，带笔记本电脑）

案例3：某企业ROE由28.6%下降至9.82%，经分析是人工成本过高造成的，HR是如何做绩改改进的

应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上



第三模块：HR数据化（第一天下午，2小时+第二天上午2小时）

一、看关联

（一）HR数据间关联－HR的静态存量数据

某IT企业骨干员工离职率由39%下降到8%，销售收入增长55%？

案例4：某企业如何通过三定数据分析减少3人？

（二）HR与业务关联－HR的动态增量数据

1、HR拿到的数据和呈现给领导的数据是两回事，如何处理？

案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，对业务是什么影响？

2、人工成本结构数据。

工具4：

HR业务数据分析图

二、看预警

（一）HR指标预警

1、业务仪表盘—预警业务进展（应用5）---实操演练，带笔记本电脑

2、KPI仪表盘－预警项目进展的指标

3、人工成本率－预警人效提升的指标

（二）HR人才预警



第四模块：HR价值化（第二天下午，1.5小时，实操演练，带笔记本电脑）

一、看开源

（一）HR贡献

案例6：HR部门的贡献如何测算？

（二）个税筹划

工具5：年终奖计税

二、看节流

案例7：华为公司如何让一个企业实现员工下降50%，人均劳动力增长80%，而销售收入增长20%？

第五部分

HR"才"报化（第二天下午，1.5小时）

现场演练：HR价值表

工具6： HR价值表









‖ 课 程 讲 师 ‖













郑指梁



背景经历 :

实战人力资源＆财务管理专家

管理学硕士、注册会计师、注册税务师

浙江大学、中山大学总裁班特邀讲师



浙江省企业培训师协会副会长

国家人力资源管理师一级辅导师

曾任美国Bel Fuse

Inc.中国区人力资源经理、财务总监

曾任世界500强人力资源总监、财务总监

国内人力资源与财务管理结合专家

个人经历



具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验，曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业；熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。

熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO（主板与新三板）上市工作，并积累丰富的投行经验。

原创性提出私募基金在合伙人制度当中的运用，HR效能方式方程式等思路与模式。他在多年HR和财务工作实践经验中总结提炼而成的《合伙人制度》、《人力资源效能方程式》、《非财务经理的财务管理》课程多次面向社会开设公开课，获得学员高度认可和广泛运用。









‖ 参 课 回 执 ‖









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邮箱：zhangwen@shjiusu.cn（报 名或咨询请发送至此邮箱，我们会在一个工作日内回复，谢谢）









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