[RECEIVER_ADDRESS]_____主题：人力资源效能方程式 [DATE]















































人力资源效能方程式（原创版权课程）

--- 从财务与运营的角度让你更懂HR

讲师：郑指梁









2017年9月16-17日上海

（确认开课） 中祥酒店



2017年9月23-24日深圳

（确认开课） 深圳卡瑞登酒店

2017年10月28-29杭州

（确认开课）

2017年12月02-03上海

（确认开课）

费 用：3200元/人（授课费、教材费、培训证书、发票、午餐及茶点等）

































概述/Overview











【课程特色】

1、全国第一个HR与财务相结合的课程；

2、原创提出人力资源效能方程式的概念；

3、系统地提出HR资产负债表、HR价值转化表及HR现金流向表；

4、原创性提出HR数据预警指标的概念；

5、结合个税筹划，提出HR开源和人工成本降低的方法。



【课程收益】

1、HR与财务同频：去六大模块思维，把财务数据转化为工具，形成产品化思维；

2、HR与业务实现：了解财务与经营，更好地支持业务部门工作的开展；

3、HR与数据分析：理解财务报表背后的数据信息，减少与业务部门沟通的成本；

4、HR与绩效改进：掌握绩效数据间的勾稽关系，从财务角度理解KPI指标设定；

5、HR与价值创造：学会个税筹划的技巧，及降本提效的方法。

【工具包】

工具1：HR效能方程式

工具2：业务的量本利分析法

工具3：

杜邦分析法在HR中的运用

工具4：

HR业务数据分析图

工具5：年终奖计税

工具6：

HR价值表

【场景应用】

应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

应用4：如何从财务角度来做HR成本表

应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上

应用6：业务仪表盘—预警业务进展









课程纲要/Outline

















第一部分

新时代赋予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小时）

一、互联网对HR的新挑战

二、新时代对HR的新定义

工具1：HR效能方程式



第二部分 HR经营化 （第一天上午，

2.5小时+第一天下午2小时）

一、看业务

（一）HR如何理解销售收入？-案例1：卖多少包子店才盈亏平衡？

工具2：业务的量本利分析法

场景应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

（二）HR如何理解毛利率？

场景应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

案例2：某公司的基于业务毛利率考核方案

二、看财务

（一）跨界打劫－财务是HR门口的“野蛮人”吗？

（二）同频对话－HR如何看懂财务的三张报表？

1、HR的地盘能自己做主吗？

场景应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

2、大部分HR不知道财务数据之间的勾稽关系

场景应用4：如何从财务角度来做HR成本表

（三）杜邦分析法－HR与财务的结合点（实操演练，带笔记本电脑）

案例3：某企业ROE由28.6%下降至9.82%，经分析是人工成本过高造成的，HR是如何做绩改改进的

应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上



第三部分

HR数据化（第一天下午，2小时+第二天上午2小时）

一、看关联

（一）HR数据间关联－HR的静态存量数据

某IT企业骨干员工离职率由39%下降到8%，销售收入增长55%？

案例4：某企业如何通过三定数据分析减少3人？

（二）HR与业务关联－HR的动态增量数据

1、HR拿到的数据和呈现给领导的数据是两回事，如何处理？

案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，对业务是什么影响？





2、人工成本结构数据。

工具4：

HR业务数据分析图

二、看预警

（一）HR指标预警

1、业务仪表盘—预警业务进展（应用5）---实操演练，带笔记本电脑





2、KPI仪表盘－预警项目进展的指标

3、人工成本率－预警人效提升的指标

（二）HR人才预警



第四部分

HR价值化（第二天下午，1.5小时，实操演练，带笔记本电脑）

一、看开源

（一）HR贡献

案例6：HR部门的贡献如何测算？

（二）个税筹划

工具5：年终奖计税

二、看节流

案例7：华为公司如何让一个企业实现员工下降50%，人均劳动力增长80%，而销售收入增长20%？

第五部分

HR"才"报化（第二天下午，1.5小时）

现场演练：HR价值表



工具6： HR价值表

人力资源效能方程式课前预习



上课期间请携带个人“笔记本电脑”，现场上课操作用

一、财务知识预习

1、会计6大要素？它们之间有哪些恒等关系？

2、三张报表指的是？三者之间的关系是？

3、ROE、ROI、EBITBSC含义

4、股东权益、资本公积、应付职工薪酬含义？

5、主营业务收入、其它业务收入、营业外收入三者的含义与区别？

6、工会经费、职工教育经费分别占工资总额的比例是多少？

7、权责发生制与收付实现制的定义？

8、毛利率的公式？

9、杜邦分析法？



二、思考并请回答

1、您认为HR如何做才不被边缘化？

2、结合您的工作实际，列举下HR部门与财务部门的冲突有哪些？

3、HR在财务报表上有哪些会计科目？

4、HR有哪些静态的存量数据？

5、HR数据量化可以从哪些方面入手？

6、财务有哪些预警指标？

7、HR能否建立自己的“数据预警指标”？，请列举下具体的指标有哪些？

8、HR人工成本降低有哪些途径？

9、高管的个税筹划有哪些方法？

10、您认为HR预算化包括哪些内容？

11、老板需要HR提供哪些“报表”？



三、请列出您期望的收益











讲师介绍/Instructor











郑指梁

实战人力资源＆财务管理、合伙人制度设计专家

《管理学硕士、注册会计师、注册税务师

浙江大学、中山大学、武汉大学总裁班特邀讲师

杭商研究会高级顾问

曾任世界500强美国纳斯达克上市公司Bel

Fuse

Inc中国区高管

中国民营500强人力资源总监&财务总监&董事会秘书

【职业经历】

具有近20年的人力资源、财务、税务、投行、资本运作等从业经验，曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业；熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。

熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权激励、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO（主板与新三板）上市工作，并积累了丰富的投行经验。

【培训经历】

郑老师在多年人力资源、财务和董事会工作实践中总结提炼而成的原创版权课：《合伙人制度》（国内第一个将投行、财税与人才激励相结合的课程）、《人力资源效能方程式》（国内第一个将人力资源与财务相结合的课程），目前在全国各地已开设多期公开课及企业内训，获得学员高度认可和广泛运用。

【擅长领域】

1、薪酬体系设计、绩效考核体系设计等人力资源高端领域；

2、财务报表分析、纳税筹划；

3、资本运作、股权融资兼并、IPO上市筹划。

【授课风格】

实践经验结合时代热点，案例教学+现场演练＋工具包应用＋老师指导点评，用通俗易懂的方式让学员听得懂、做得了。

【主讲课程】

1、《合伙人制度》（针对股东、董事及高管，2天课程）

2、《人力资源效能方程式》（针对人力资源经理、总监，2天课程）

3、《非财务经理的财务管理》（针对中高层管理人员，1-2天课程）

4、《绩效管理实操及落地提升》（针对企业所有人员，1-2天课程）

5、《HRBP-HR如何有效支持业务伙伴》（针对人力资源从业人员，1-2天课程）















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