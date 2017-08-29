金牌面试官---高效招聘与精准面试法 2017-8-300:36:47

























金牌面试官---高效招聘与精准面试法

















主讲：丁坚老师



2017年2017年9月18--19日上海 9月20--21日北京 9月22--23日深圳



费 用 Fee： 3200元/人（含培训费、资料费、发票）











【课程对象】

企业董事长、（副）总经理、企业高管、人力资源招聘经理、主管/各部门高级主管/经理及涉及到招聘与面试相关人员

















课 程 背 景

















在当今世界，一个不争的事实是：哪家企业拥有一流的人才，它就会有一流的产品，也就能在竞争激励的市场中立于不败之地。是"没有人"还是"没有合适的人"，我们该如何具有"慧眼"？招聘与面试作为企业人力资源竞争的第一步，对企业的长远发展有着举足轻重的作用。系统掌握招聘与面试技巧，为企业选拔优秀的人才是现代经理人及HR必备的基本素质。

怎样招聘与企业发展要求一致的人永远是人力资源管理的重要工作之一。但如何能招到一流的且又符合企业文化的人才，又涉及到是否有正确的招聘方法及面试技巧。本课程的设计旨在帮助招聘工作者提高招聘与面试的知识和技巧，提高招聘的成功率，确保招到符合企业文化和职位要求的人才?













课 程 收 益











1.建立对招聘工作的正确理念，学习针对岗位说明书设计各类职位的甄选工具、面试要点、标准问题库；



2.学习面试问题设计的基本理论和方法，具备初步的结构化试题开发能力

3.掌握面试前的各项准备内容和清单，能够设计具有针对性的面试问题和面试评估表；

4.掌握如何进行有效的面试开场；

5.掌握如何挖掘核心经历，并进行有效提问和深度交流；

6.通过现场模拟演练，帮助学员纠正不良面试习惯，鼓励创造性，增强应变能力和解决问题的能力，使学员掌握可落实的硬性工具；

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授 课 方 式

启发式教学 — 充分调动学员的积极性，强化学员的创新性和主动性；

案例式教学 —

讲解式案例和讨论式案例相结合，强调分享研究；

互动式参与 — 融知识于学员体验中，行为再复制以强化实践应用；

强化文化式 —

从学员思维形式上、心智模式上将企业文化融入知识；

情境教学式 —

角色互换、情境模拟、团队游戏式的知识传递。

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授 课 风

格

激情四射的演讲，幽默风趣的表现、见解犀利的言辞；数千家大型企业集团管理咨询与培训经历，数万学员见证，确保您能够立即学以致用！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━《金牌面试官---高效招聘与精准面试法》

【课程大纲】

















第一单元

态度决定一切---建立对招聘工作的正确理念

自测：贵公司招聘体系是否科学有效？

为什么要做好招聘工作？

招聘失败的成本：直接成本+隐性成本

视频讨论：看企业如何招人困惑

人员招聘的十大核心理念

最好的不一定是最合适的

坚持用人所长

[学历]不代表[能力],[经历]不同于[经验]

强调企业文化的认同感

企业与应聘者之间的“互动营销”

招聘既有“科学性”，又有“艺术性”

小心遭遇“面霸”，不要提无效问题；

宁缺勿滥，“请神容易送神难”



招聘是所有部门的事情,HR部门与用人部门的职责定位

招聘工作只有开始，没有结束

成功招聘,理念先行---优秀面试官的职业心态

给应聘者一个好印象：面试官的面试礼仪

“211工程”打造雇主品牌：维护求职者的自尊

小结：如果招聘准备工作失败了，你就是可能准备着失败

第二单元

企业要什么样的人---如何规划不同岗位人才素质模型

如何进行招聘岗位需求分析---实战技巧：“钻石模型”

岗位基本刚性要求

应知应会专业知识

工作必备综合技能

职业态度

特别加分项

七步成诗----如何构建招聘岗位之“钻石模型”

1、工作分析，编制岗位说明书；

2、针对职责推理需要的工作技能与专业知识；

3、访谈岗位的直接上级、下级与平级，了解需要的工作技能与专业知识；

4、访谈业绩优秀的员工样本、业绩较差的员工样本，对比分析，提取共性特质；

5、规划岗位胜任的隐性职业态度与人格品质要求；

6、根据历史经验，列为人员素质要求的加分项。

7、综合所有需求分析结果清单，去掉重复项，归纳必要项，并排序处理

如何对招聘需求分析结果筛选与排序，形成关键面试要素

“过犹不及”的辨证思考

招聘岗位需求分析实战案例：

某企业招聘区域销售经理---“钻石模型”构建

第三单元

候选者是否真的胜任---结构化面试理论与实践

困惑非结构化面试与结构化面试

困惑结构化面试的特点

困惑面试问题多样化

困惑面试要素结构化

困惑评分标准结构化

困惑考官结构化

困惑面试程序及时间安排结构化

困惑如何操作结构化面试：“七步法”

困惑第一步，确定面试要及权重

困惑第二步，编写各要素的详细定义说明

困惑第三步，编制具体的评分表格

困惑第四步，设计结构化面试题库

困惑第五步，对相关主考官培训，知识转移

困惑第六步，现场实施结构化面试，及时评分

困惑第七步，招聘后评估工作---“321”法则









困惑衡量招聘工作的绩效评估指标

困惑结构化面试七大经典问题类别及实施技巧

困惑1、背景性问题，附经典面试提问分析；

困惑2、意愿性问题，附经典面试提问分析；

困惑3、情境性问题，附经典面试提问分析；

困惑4、压力性问题，附经典面试提问分析；



困惑5、智能性问题，附经典面试提问分析；

困惑6、专业性问题，附经典面试提问分析；

困惑7、行为性题目，附经典面试提问分析；

困惑STAR行为面试技巧

困惑行为面试---STAR样本

困惑STAR实战分析：考察“培养人才”方面

困惑行为面试的要点总结

困惑视频讨论：企业主考官的面试技巧有何评价？

第四单元

升级版的面试提问技巧---如何提高面试的精准度

困惑『人才测评技术』三大工具实现精准面试

困惑一、心理测验（附参考测验量表）

困惑二、评价中心技术

困惑三、知识测试

困惑现场升级版面试的四大实战技巧

困惑打乱次序，声东击西

困惑引蛇出洞，步步为营

困惑未雨绸缪，穷追猛打

困惑逆向推理，心理投射

困惑专题实战：无领导小组讨论

困惑无领导小组讨论的面试特点分析

困惑视频案例:企业组织的“无领导小组讨论”出现哪些问题？

困惑无领导小组讨论的座位设置

困惑无领导小组讨论的实施步骤

困惑无领导小组讨论的面试官看什么

困惑注意无领导小组讨论的“陷阱”

困惑学员情景演练及点评：如何面试人才

第五单元

企业招聘面试常见的困惑与解决对策探讨

困惑1：运用了招聘面试技术，还要相信我的直觉么？

困惑2：如何从简历获取主要信息？

困惑3：HR部门如何提高面试邀约的成功率？

困惑4：如何成功举办校园招聘会困惑

困惑5：对于外地求职者，企业电话面试时要注意哪些细节？

困惑6：如何在视频面试中做出相对精准判断？

困惑7：招聘基层一线岗位（如普工），需求数量较多，如何解决？



困惑8：针对招聘难度大的职位（如中高级岗位、技术类人员），如何向猎头公司学习招聘？

困惑9：如何针对核心人才如何做好背景调查？

困惑10：如果HR和用人部门面试官对应聘者评价不一致该怎么办？

困惑11：如何在面试中讨论薪酬问题？

困惑12：如何提升面试中的沟通技巧？

困惑13：遇到不同求职者，控制面试时间的技巧？

困惑14：如何在面试完成后，做出客观、清晰的评价记录？

困惑15：如何建设企业人才库？

困惑16：新员工在试用期内的培训风险？

困惑17：新员工入职后，如果让其迅速融入团队？

课程总结与知识回顾









讲 师 介 绍



















丁坚 老师



丁坚(Kevin Ding)

---管理学博士，资深咨询专家，实战性培训专家，资深人力资源管理专家，集团管控专家，企业变革管理专家

清华大学研究院、上海交通大学海外教育学院、上海国家会计学院、中国海洋大学、浙江大学企业管理中心等高校总裁班、MBA中心特聘客座教授；

中企联注册管理咨询师、国家注册高级培训师、精益生产管理师、高级人力资源管理师；

创世纪培训网公开课首席培训专家；历经数千家大型企业集团管理咨询项目与培训辅导，国内数百家咨询培训机构的签约讲师；

丁坚老师曾在大型国企及外资制造业担任中高阶主管，在人力资源管理、企业战略规划、集团管理模式设计、业务流程重组、企事业单位改制重组以及政府课题研究等方面主持了数十个咨询项目。丁坚老师非常了解国内企业经营管理的竞争环境，精通运用前沿管理技术解决企业实际问题的策略及实务，对不同行业、不同企业高效组织与人力资源体系、集团化风险管控体系的构建及企业不同发展时期高效开展组织变革与人力资源工作的难点、瓶颈等有系统的研究及丰富的经验。

丁坚老师至今已有十五年以上的人力资源管理工作与咨询经验；八年以上职业讲师实战经验，辅导过数百家大型企业集团的培训、咨询和管理变革项目。代表客户主要有代表客户主要有中国石油天然气集团、中国海尔集团、中国移动、中国电信、中国医药集团、北京住总集团、中国广厦集团、中国南车集团、中国农业银行、中国农村信用社、中国银行、中国建行、中国工行、3C科技（中国）集团、戴尔DELL(中国)、林德叉车(中国)、VAG（中国）、三一重工、北汽福田、江淮客车集团、正泰集团、天马集团、广东慧谷集团、上海供电局、上海保集集团、上港集箱、上海苏尔寿、上海信息产业集团、上海百胜软件、上海九隆房地产、上海龙宇控股、山东平安保险、SGS(中国)通标、浙江宝亿集团、新加坡超级食品集团、中国航天科技集团、东方航空、江苏开元集团、江苏牧羊集团、浙江天能集团、上海航道勘察设计研究院、上海东捷电力集团、等

他的培训五大特色：

启发式教学

— 充分调动学员的积极性，强化学员的创新性和主动性；

案例式教学 —

讲解式（印证式）案例和讨论式（探究式）案例研究；

互动式参与 — 融知识于学员体验中，行为再复制及知识应用度高；

强化文化式

— 从学员思维形式上、心智模式上将企业文化融入知识中；

情境教学式 —

角色互换、情境模拟、团队游戏式的知识传递、“误区诊断”，使学员对教学内容有更深刻的认识，在娱乐之后有更多感悟。











参 会 报 名/Sign up



















【报 名 回

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马小姐

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（报 名或咨 询请发送至该邮 箱，我们将在一个工作日内回复，如遇未及时回复，请您电话联系，谢谢。）

















如果您不希望收到此邮件，请发送邮件至：zhangweneng@163.com进行退订，谢谢！



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