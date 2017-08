车间主任的角色定位和计划与执行管理 资料

全能型车间主任实战技能训练

时间/Time:

8月19-20日

深圳

8月26-27日 上海

9月21-22日 深圳



费用/Fee:3200元

/ 人



主讲/

Lecturer:

陈老师











企业的经营环境日趋复杂多变,战略制定和战略执行同样重要。如果执行力缺失,再完美的策略也会随时崩溃。在企业,高层领导者负责战略的制定,中基层管理者负责战略的执行,所以企业的执行力如何,中基层的管理水平至关重要。



中基层管理者是企业的中坚骨干,桥梁纽带,如果缺乏科学的、系统的管理实战技术。试问,缺乏执行力,如何将任务贯彻到底?缺乏沟通力,如何协调上下级关系?缺乏领导力,如何提高企业决策效率?



面对中基层危机,新企业难以成长,旧企业难以维系。没有适应企业的管理人才,企业的管理能力是一句空话,没有良好的管理为基础,企业就无法获得持续的生命力。作为生产一线直接管理者的车间主任的作用极其重要!









第一部分:车间主任的角色定位

1、企业的管理层次是如何进行构建的

2、车间主任的重要作用、角色和使命

3、中基层管理的五大角色转变

4、车间主任的工作职责

5、车间主任常见的角色错位----在其位而未谋其职

6、优秀中基层管理者的素质模型

7、案例解析:典型车间主任管理模式案例分析与讨论

8、管理秘诀:优秀车间主任的角色认知建言



第二部分:车间主任的计划与执行管理

1、车间主任如何摆脱“消防队长”的角色

2、没有计划就没有管理

3、PDCA管理循环

4、制定计划的步骤与方法

5、目标制定SMART原则

■ 工具分享:工常工作计划表的应用技巧

6、工作分派的人事结合原则

7、提升执行力的方法与工具

■ 体验式互动:计划的妙用

8、管理秘诀:计划与执行管理应该这样做



第三部分:车间主任的问题分析与解决

1、问题意识--没有问题就是最大的问题

2、界定问题--问题在哪?

案例:PQCDSM

3、原因分析--鱼骨图的应用

4、确认主因--五问真因分析法

练习:结合工作中常见的问题展开分析

5、制定对策--头脑风暴法

■ 体验式互动:一分钟给最多的答案

6、计划实施--5W1H

7、效果检查--检查的重点在哪?

8、标准化----防止问题重犯的不二秘诀

9、如何从根本上解决一个问题----治标更要治本

■ 小组活动:模拟具体问题分析与解决全过程

7、管理秘诀:问题分析与解决的宝典分享



第四部分:魅力表达与沟通技巧

1、没有沟通就没有管理,不懂得沟通就不懂得管理

2、什么是沟通?

3、为什么要沟通,不沟通的后果是什么?

4、什么样的沟通才是有效的沟通

5、沟通的障碍因素有哪些

■ 体验式互动:沟通中常犯的错误

6、有效沟通的四大策略

7、高效沟通三原则

8、纵向(上级、下属)与横向(与跨部门平级)沟通技巧

9、PAC沟通技巧应用

■ 体验式互动:有效沟通

10、管理秘诀:有效沟通的几个铁律



第五讲:掌握人性的激励

1、为何需要激励

2、管理人员对激励的认知测试

3、现代激励的三个基本理论

4、员工激励技巧十二招

5、激励的五种力量

6、一般管理者常犯的5种错误激励

7、辅导绩效不佳下属的流程

8、如何通过激励充分发挥员工的工作积极性

9、小组案例分析:为何看似诱人的激励措施为何没有发挥应有的激励效果

■ 体验式互动:激励的效用

10、管理秘诀:适合的才是有效的



第六部分:团队建设与管理

1、什么是团队,为什么要组建团队?

2、团队的5P要素

3、团队与群体的区别

4、高绩效团队的特征

5、团队角色分析与启示

6、雁行理论对团队建设的启示

7、培养团队凝聚力,营造互信的合作气氛

8、团队冲突的5种处理方式

9、团队发展的4个阶段:成立、动荡、稳定、高产期管理策略

10、从管理人到教练的角色转变

11、教练式辅导的技巧

■ 体验式互动:高效团队

12、管理秘诀:团队塑造的几点务实做法



四、授课方式:理论讲解 + 体验式实景模拟 + 小组活动 + 互动研讨 + 问题答疑









陈老师

背景经历:

国家注册高级精益生产师

制造型企业生产与品质管理专家



曾长期于财富500强企业任职,历任生产主管(经理)、品质主管(经理)、生产总监、管理者代表、副总经理等中高级职务。工作面涵及供应链(供应商、物料、仓储)、生产管理(计划、生产、技术、IE)、质量管理(TQM、SPC、标准化、体系)等企业管理的各主要职能模板,涉及行业包括:机械加工制造、电子电器、汽车零部件等,具有丰富的制造型企业生产运作管理实战经验。

陈老师极度推荐精细化管理理念,痛恨差不多思想及行为,是现场精细化管理的忠实信徒,奉行“管理应从现场来,到现场中去”原则,立志于不断探索精细化管理的精髓并与广大企业管理者分享,以助企业不断提高综合管理水平,实现企业的良性经营。



曾服务代表客户:

大众、三菱、百事可乐、三得利、上海伊利、苏州YKK AP、上海电气、上海花王、拜耳医药、盾安集团、华新集团、沈阳龙士达集团、宁波三菱化工、库博汽车、昆山美铝、昆山电力局、昆山富曜精密组、件上海印刷、江苏青尼罗河机械、南京晨光集团、阿特拉斯.科普柯、上海友发铝业、富士迈半导体、吴江汉阳半导体、上海绍矿磁性材料、日星电气、百超玻璃设备、苏州新协力、富田电机、上海埃比西斯机械、神马集团、来宾电厂、致君药业、济明药业、平顶山神马工程塑料、浙江华邦特种、浙江三峰实业、杭州杭联热电、杭州正大纺织、上海艺科注塑、……..













