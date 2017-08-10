车间主任的角色定位和计划与执行管理 资料

全能型车间主任实战技能训练
Actual combat skills for All-round Head of Workshop
时间/Time：
8月19-20日
深圳
8月26-27日 上海
9月21-22日 深圳
费用/Fee：3200元
/ 人
主讲/
Lecturer：
陈老师
企业的经营环境日趋复杂多变，战略制定和战略执行同样重要。如果执行力缺失，再完美的策略也会随时崩溃。在企业，高层领导者负责战略的制定，中基层管理者负责战略的执行，所以企业的执行力如何，中基层的管理水平至关重要。
中基层管理者是企业的中坚骨干，桥梁纽带，如果缺乏科学的、系统的管理实战技术。试问，缺乏执行力，如何将任务贯彻到底？缺乏沟通力，如何协调上下级关系？缺乏领导力，如何提高企业决策效率？
面对中基层危机，新企业难以成长，旧企业难以维系。没有适应企业的管理人才，企业的管理能力是一句空话，没有良好的管理为基础，企业就无法获得持续的生命力。作为生产一线直接管理者的车间主任的作用极其重要！
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大 纲 Outline<<
第一部分：车间主任的角色定位
1、企业的管理层次是如何进行构建的
2、车间主任的重要作用、角色和使命
3、中基层管理的五大角色转变
4、车间主任的工作职责
5、车间主任常见的角色错位----在其位而未谋其职
6、优秀中基层管理者的素质模型
7、案例解析：典型车间主任管理模式案例分析与讨论
8、管理秘诀：优秀车间主任的角色认知建言
第二部分：车间主任的计划与执行管理
1、车间主任如何摆脱“消防队长”的角色
2、没有计划就没有管理
3、PDCA管理循环
4、制定计划的步骤与方法
5、目标制定SMART原则
■ 工具分享：工常工作计划表的应用技巧
6、工作分派的人事结合原则
7、提升执行力的方法与工具
■ 体验式互动：计划的妙用
8、管理秘诀：计划与执行管理应该这样做
第三部分：车间主任的问题分析与解决
1、问题意识--没有问题就是最大的问题
2、界定问题--问题在哪？
案例：PQCDSM
3、原因分析--鱼骨图的应用
4、确认主因--五问真因分析法
练习：结合工作中常见的问题展开分析
5、制定对策--头脑风暴法
■ 体验式互动：一分钟给最多的答案
6、计划实施--5W1H
7、效果检查--检查的重点在哪？
8、标准化----防止问题重犯的不二秘诀
9、如何从根本上解决一个问题----治标更要治本
■ 小组活动：模拟具体问题分析与解决全过程
7、管理秘诀：问题分析与解决的宝典分享
第四部分：魅力表达与沟通技巧
1、没有沟通就没有管理，不懂得沟通就不懂得管理
2、什么是沟通？
3、为什么要沟通，不沟通的后果是什么？
4、什么样的沟通才是有效的沟通
5、沟通的障碍因素有哪些
■ 体验式互动：沟通中常犯的错误
6、有效沟通的四大策略
7、高效沟通三原则
8、纵向（上级、下属）与横向（与跨部门平级）沟通技巧
9、PAC沟通技巧应用
■ 体验式互动：有效沟通
10、管理秘诀：有效沟通的几个铁律
第五讲：掌握人性的激励
1、为何需要激励
2、管理人员对激励的认知测试
3、现代激励的三个基本理论
4、员工激励技巧十二招
5、激励的五种力量
6、一般管理者常犯的5种错误激励
7、辅导绩效不佳下属的流程
8、如何通过激励充分发挥员工的工作积极性
9、小组案例分析：为何看似诱人的激励措施为何没有发挥应有的激励效果
■ 体验式互动：激励的效用
10、管理秘诀：适合的才是有效的
第六部分：团队建设与管理
1、什么是团队，为什么要组建团队？
2、团队的5P要素
3、团队与群体的区别
4、高绩效团队的特征
5、团队角色分析与启示
6、雁行理论对团队建设的启示
7、培养团队凝聚力，营造互信的合作气氛
8、团队冲突的5种处理方式
9、团队发展的4个阶段：成立、动荡、稳定、高产期管理策略
10、从管理人到教练的角色转变
11、教练式辅导的技巧
■ 体验式互动：高效团队
12、管理秘诀：团队塑造的几点务实做法
四、授课方式：理论讲解 + 体验式实景模拟 + 小组活动 + 互动研讨 + 问题答疑
>>讲
师 介 绍 Lecturer Introduction<<
陈老师
背景经历：
国家注册高级精益生产师
制造型企业生产与品质管理专家
曾长期于财富500强企业任职，历任生产主管（经理）、品质主管（经理）、生产总监、管理者代表、副总经理等中高级职务。工作面涵及供应链（供应商、物料、仓储）、生产管理（计划、生产、技术、IE）、质量管理（TQM、SPC、标准化、体系）等企业管理的各主要职能模板，涉及行业包括：机械加工制造、电子电器、汽车零部件等，具有丰富的制造型企业生产运作管理实战经验。
陈老师极度推荐精细化管理理念，痛恨差不多思想及行为，是现场精细化管理的忠实信徒，奉行“管理应从现场来，到现场中去”原则，立志于不断探索精细化管理的精髓并与广大企业管理者分享，以助企业不断提高综合管理水平，实现企业的良性经营。
曾服务代表客户：
大众、三菱、百事可乐、三得利、上海伊利、苏州YKK AP、上海电气、上海花王、拜耳医药、盾安集团、华新集团、沈阳龙士达集团、宁波三菱化工、库博汽车、昆山美铝、昆山电力局、昆山富曜精密组、件上海印刷、江苏青尼罗河机械、南京晨光集团、阿特拉斯.科普柯、上海友发铝业、富士迈半导体、吴江汉阳半导体、上海绍矿磁性材料、日星电气、百超玻璃设备、苏州新协力、富田电机、上海埃比西斯机械、神马集团、来宾电厂、致君药业、济明药业、平顶山神马工程塑料、浙江华邦特种、浙江三峰实业、杭州杭联热电、杭州正大纺织、上海艺科注塑、……..
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