合伙人制度股东合伙协议书

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醒
合伙人制度
（原创版权课程）－－有效激励而不失控制权是如何实现的？
[杭州-凯瑞酒店]
[ 8月03-04日 ] [ 5980元/人 ]
[北京-瑞成酒店]
[ 8月17-18日 ] [ 5980元/人 ]
[上海-中祥酒店]
[ 9月14-15日 ] [ 5980元/人 ]
[深圳-卡瑞登酒店]
[ 9月21-22日 ] [ 5980元/人]
参加对象:股东、董事及高管及对本课程感兴趣的人士
课程概要
课程背景
为什么现在的合伙人制度这么红火，因为资本的光环正在褪去，现在是人本为王的新时代！
在过去，是创始人单干制；在现在，提倡合伙人兵团作战
在过去，利益是上下级分配制；在现在，提倡合伙人之间利益分享
在过去，职业经理人用脚投票；在现在，提倡合伙人之间背靠背共进退
课程收益
1、掌握合伙人的甄选、估值、分钱、退出机制
2、掌握5种控制权丧失的有效处理方法
3、学会规避合伙人风险的4种方法
4、掌握合伙人与股权设计的区别
5、情景式教学：剖析合伙人改革案例，借鉴经验、方法和教训
6、咨询式培训：得到大量表单、工具包，拿回即用；解决培训效果的转化问题
工具包
工具1：股权九轮融资模型
工具2：合伙人的选择模型
工具3：合伙人的估值模型
表单1：股东合伙协议书
表单2：有限合伙企业章程
表单3：员工虚拟股激励方案
表单4：股权代持协议书
活动纲要
第一部分 伙人现状的分析----雇佣时代结束，合伙人时代到来（第一天上午，0.5小时）
案例1：海尔迎来合伙人时代
一、合伙人制度与股权设计的区别
二、合伙人适用的企业
第二部分
合伙人类型的选择—合在一起，成为一伙（第一天上午，1.5小时）
一、股东合伙人
案例2：苹果公司合伙人股权之路
工具1：股权九轮融资模型：某公司第一大股东股份如何被稀释，及合伙人如何通过股权致富的？
表单1：股东合伙协议书
二、事业合伙人
案例3：任正非如何玩转华为事业合伙人？
三、生态链合伙人
案例4：美道家的生态链合伙人模式（2015年）
第三部分
伙人平台的打造—平台为王，资源整合（第一天上午，1小时）
案例5：讲师合伙人是采取公司制还是合伙企业？
一、合伙企业
案例6：马云如何通过合伙企业控制蚂蚁金服？
表单2：有限合伙企业章程
二、公司制
案例7：乔致庸的银股和身股激励
表单3：员工虚拟股激励方案
第四部分
合伙人制度的设计—恋爱模式，操作灵活（第一天下午，2小时）
一、合伙人如何选择
工具2：合伙人的选择模型
二、合伙人如何出资？
案例8：现金出资--某企业的合伙人现金出资方案
思考1：员工没钱出资，怎么办？
三、合伙人如何估值？
1、估值的方法---工具3（估值模型）：PB/PS/PE
2、估值的调整—对赌协议
案例9：冯小刚与华谊兄弟公司的对赌协议
三、合伙人如何分钱？
1、兜底分钱
2、增量分钱
四、合伙人如何退出？
1、荣誉合伙人
2、合伙金（股权）回购
3、IPO上市退出
案例10：九鼎投资LP合伙人的退出
第五部分
实操作业（第一天下午，2小时，带笔记本电脑）
1、提供本企业的资料、背景等；
2、设计本企业的合伙人制度（包括合伙人甄选标准、分股权、分钱、退出机制等）
学员展示本企业的合伙人制度，老师点评总结
第六部分
合伙人股权的设计—婚姻模式，融资融智（第二天上午，1.5小时）
一、股权架构的设计
案例11：王宝强离婚前的股权架构布局
二、股权控制权的设计
案例12：投票权委托-----腾讯是京东第一大股东，为何影响不了刘强东的控制权？
案例13：一致行动协议-----腾讯是国外控股的公司吗？
案例14：AB股架构-----
Google公司的AB股架构，确保创始人不出局
第七部分
实操作业（第二天上午，1.5小时，第二天下午1小时）
1、提供本企业的资料、背景等；
2、设计本企业的股权架构与控制权（学员现场演练，老师点评总结，带笔记本电脑）
第八部分
合伙人的风险—盛名之下，必有隐患（第二天下午，2小时）
思考2：合伙人制度是万能的吗？
一、道德的风险
案例15：土豆网创始人王微离婚引发的“血案”
表单4：股权代持协议书
二、章程的风险
案例16：万科公司的章程如何抵御门口“野蛮人”
三、涉税的风险
1、股权结构设计不合理的涉税风险
案例17：VIE股权架构的涉税风险
2、股权激励中的涉税事项
四、知情权的风险
案例18：真功夫公司股东知情权纠纷案
讲
师 介 绍
郑指梁
实战人力资源＆财务管理专家
管理学硕士、注册会计师、注册税务师
浙江大学、中山大学总裁班特邀讲师
浙江省企业培训师协会副会长
国家人力资源管理师一级辅导师
曾任美国Bel Fuse
Inc.中国区人力资源经理、财务总监
曾任世界500强人力资源总监、财务总监
国内人力资源与财务管理结合专家
个人经历
具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验，曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业；熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。
熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO（主板与新三板）上市工作，并积累丰富的投行经验。
原创性提出私募基金在合伙人制度当中的运用，HR效能方式方程式等思路与模式。他在多年HR和财务工作实践经验中总结提炼而成的《合伙人制度》、《人力资源效能方程式》、《非财务经理的财务管理》课程多次面向社会开设公开课，获得学员高度认可和广泛运用。
主讲课程
《合伙人制度》《人力资源效能方程式》《HR如何有效支持业务伙伴》《非财务经理的财务管理》《绩效管理实操及落地提升》《人力资源经理的财务管理》《绩效平衡与落地》《基于smart原理的薪酬体系设计》
讲座详细
时间：2017年8月03日-04日
地点：杭州凯瑞酒店
费用：5980元/2天/1人（含午餐、茶歇）
时间：2017年8月17日-18日
地点：北京瑞成酒店
费用：5980元/2天/1人（含午餐、茶歇）
时间：2017年9月14-15日
地点：上海中祥酒店
费用：5980元/2天/1人（含午餐、茶歇）
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