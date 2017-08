合伙人制度股东合伙协议书

特 别 提

课程背景

为什么现在的合伙人制度这么红火,因为资本的光环正在褪去,现在是人本为王的新时代!

在过去,是创始人单干制;在现在,提倡合伙人兵团作战

在过去,利益是上下级分配制;在现在,提倡合伙人之间利益分享

在过去,职业经理人用脚投票;在现在,提倡合伙人之间背靠背共进退



课程收益

1、掌握合伙人的甄选、估值、分钱、退出机制

2、掌握5种控制权丧失的有效处理方法

3、学会规避合伙人风险的4种方法

4、掌握合伙人与股权设计的区别

5、情景式教学:剖析合伙人改革案例,借鉴经验、方法和教训

6、咨询式培训:得到大量表单、工具包,拿回即用;解决培训效果的转化问题



工具1:股权九轮融资模型

工具2:合伙人的选择模型

工具3:合伙人的估值模型

表单1:股东合伙协议书

表单2:有限合伙企业章程

表单3:员工虚拟股激励方案

表单4:股权代持协议书









第一部分 伙人现状的分析----雇佣时代结束,合伙人时代到来(第一天上午,0.5小时)

案例1:海尔迎来合伙人时代

一、合伙人制度与股权设计的区别

二、合伙人适用的企业



第二部分

合伙人类型的选择—合在一起,成为一伙(第一天上午,1.5小时)

一、股东合伙人

案例2:苹果公司合伙人股权之路

工具1:股权九轮融资模型:某公司第一大股东股份如何被稀释,及合伙人如何通过股权致富的?

表单1:股东合伙协议书

二、事业合伙人



案例3:任正非如何玩转华为事业合伙人?

三、生态链合伙人

案例4:美道家的生态链合伙人模式(2015年)



第三部分

伙人平台的打造—平台为王,资源整合(第一天上午,1小时)

案例5:讲师合伙人是采取公司制还是合伙企业?

一、合伙企业

案例6:马云如何通过合伙企业控制蚂蚁金服?

表单2:有限合伙企业章程

二、公司制



案例7:乔致庸的银股和身股激励



表单3:员工虚拟股激励方案



第四部分

合伙人制度的设计—恋爱模式,操作灵活(第一天下午,2小时)

一、合伙人如何选择

工具2:合伙人的选择模型

二、合伙人如何出资?

案例8:现金出资--某企业的合伙人现金出资方案

思考1:员工没钱出资,怎么办?

三、合伙人如何估值?

1、估值的方法---工具3(估值模型):PB/PS/PE

2、估值的调整—对赌协议

案例9:冯小刚与华谊兄弟公司的对赌协议

三、合伙人如何分钱?

1、兜底分钱

2、增量分钱



四、合伙人如何退出?



1、荣誉合伙人

2、合伙金(股权)回购

3、IPO上市退出

案例10:九鼎投资LP合伙人的退出



第五部分

实操作业(第一天下午,2小时,带笔记本电脑)

1、提供本企业的资料、背景等;

2、设计本企业的合伙人制度(包括合伙人甄选标准、分股权、分钱、退出机制等)

学员展示本企业的合伙人制度,老师点评总结





第六部分

合伙人股权的设计—婚姻模式,融资融智(第二天上午,1.5小时)

一、股权架构的设计

案例11:王宝强离婚前的股权架构布局

二、股权控制权的设计

案例12:投票权委托-----腾讯是京东第一大股东,为何影响不了刘强东的控制权?

案例13:一致行动协议-----腾讯是国外控股的公司吗?

案例14:AB股架构-----

Google公司的AB股架构,确保创始人不出局



第七部分

实操作业(第二天上午,1.5小时,第二天下午1小时)

1、提供本企业的资料、背景等;

2、设计本企业的股权架构与控制权(学员现场演练,老师点评总结,带笔记本电脑)



第八部分

合伙人的风险—盛名之下,必有隐患(第二天下午,2小时)

思考2:合伙人制度是万能的吗?

一、道德的风险

案例15:土豆网创始人王微离婚引发的“血案”

表单4:股权代持协议书

二、章程的风险

案例16:万科公司的章程如何抵御门口“野蛮人”

三、涉税的风险

1、股权结构设计不合理的涉税风险

案例17:VIE股权架构的涉税风险

2、股权激励中的涉税事项

四、知情权的风险



案例18:真功夫公司股东知情权纠纷案











郑指梁





实战人力资源&财务管理专家

管理学硕士、注册会计师、注册税务师

浙江大学、中山大学总裁班特邀讲师



浙江省企业培训师协会副会长

国家人力资源管理师一级辅导师

曾任美国Bel Fuse

Inc.中国区人力资源经理、财务总监

曾任世界500强人力资源总监、财务总监

国内人力资源与财务管理结合专家



个人经历



具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验,曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业;熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。

熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO(主板与新三板)上市工作,并积累丰富的投行经验。

原创性提出私募基金在合伙人制度当中的运用,HR效能方式方程式等思路与模式。他在多年HR和财务工作实践经验中总结提炼而成的《合伙人制度》、《人力资源效能方程式》、《非财务经理的财务管理》课程多次面向社会开设公开课,获得学员高度认可和广泛运用。



主讲课程

《合伙人制度》《人力资源效能方程式》《HR如何有效支持业务伙伴》《非财务经理的财务管理》《绩效管理实操及落地提升》《人力资源经理的财务管理》《绩效平衡与落地》《基于smart原理的薪酬体系设计》











