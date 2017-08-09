人力资源效能方程式 -原创性提出HR数据预警指标的概念

《人力资源效能方程式（原创版权课程》
2017年8月19-20北京（确认开课）-北京瑞成酒店
2017年9月16-17上海（确认开课）-上海中祥酒店
2017年9月23-24深圳（确认开课）-卡瑞登酒店深圳北站店
【4980元/人】
课
程 特 色
1、全国第一个HR与财务相结合的课程
2、原创提出人力资源效能方程式的概念
3、系统地提出HR资产负债表、HR价值转化表及HR现金流向表
4、原创性提出HR数据预警指标的概念
5、结合个税筹划，提出HR开源和人工成本降低的方法
课程收益
1、HR与财务同频：去六大模块思维，把财务数据转化为工具，形成产品化思维
2、HR与业务实现：了解财务与经营，更好地支持业务部门工作的开展
3、HR与数据分析：理解财务报表背后的数据信息，减少与业务部门沟通的成本
4、HR与绩效改进：掌握绩效数据间的勾稽关系，从财务角度理解KPI指标设定
5、HR与价值创造：学会个税筹划的技巧，及降本提效的方法
工具包
工具1：HR效能方程式
工具2：业务的量本利分析法
工具3：
杜邦分析法在HR中的运用
工具4： HR业务数据分析图
工具5：年终奖计税
工具6：
HR价值表
场景应用
应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上
应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上
应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区
应用4：如何从财务角度来做HR成本表
应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上
应用6：业务仪表盘—预警业务进展
课 程 大 纲
第一部分
新时代赋予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小时）
一、互联网对HR的新挑战
二、新时代对HR的新定义
工具1：HR效能方程式
第二部分 HR经营化 （第一天上午，
2.5小时+第一天下午2小时）
一、看业务
（一）HR如何理解销售收入？-案例1：卖多少包子店才盈亏平衡？
工具2：业务的量本利分析法
场景应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上
（二）HR如何理解毛利率？
场景应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上
案例2：某公司的基于业务毛利率考核方案
二、看财务
（一）跨界打劫－财务是HR门口的“野蛮人”吗？
（二）同频对话－HR如何看懂财务的三张报表？
1、HR的地盘能自己做主吗？
场景应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区
2、大部分HR不知道财务数据之间的勾稽关系
场景应用4：如何从财务角度来做HR成本表
（三）杜邦分析法－HR与财务的结合点（实操演练，带笔记本电脑）
案例3：某企业ROE由28.6%下降至9.82%，经分析是人工成本过高造成的，HR是如何做绩改改进的
应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上
第三部分
HR数据化（第一天下午，2小时+第二天上午2小时）
一、看关联
（一）HR数据间关联－HR的静态存量数据
某IT企业骨干员工离职率由39%下降到8%，销售收入增长55%？
案例4：某企业如何通过三定数据分析减少3人？
（二）HR与业务关联－HR的动态增量数据
1、HR拿到的数据和呈现给领导的数据是两回事，如何处理？
案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，对业务是什么影响？
2、人工成本结构数据。
工具4：
HR业务数据分析图
二、看预警
（一）HR指标预警
1、业务仪表盘—预警业务进展（应用5）---实操演练，带笔记本电脑
2、KPI仪表盘－预警项目进展的指标
3、人工成本率－预警人效提升的指标
（二）HR人才预警
第四部分
HR价值化（第二天下午，1.5小时，实操演练，带笔记本电脑）
一、看开源
（一）HR贡献
案例6：HR部门的贡献如何测算？
（二）个税筹划
工具5：年终奖计税
二、看节流
案例7：华为公司如何让一个企业实现员工下降50%，人均劳动力增长80%，而销售收入增长20%？
第五部分
HR"才"报化（第二天下午，1.5小时）
现场演练：HR价值表
工具6： HR价值表
讲 师 介 绍
郑指梁
实战人力资源＆财务管理专家
管理学硕士、注册会计师、注册税务师
浙江大学、中山大学总裁班特邀讲师
浙江省企业培训师协会副会长
国家人力资源管理师一级辅导师
曾任美国Bel
Fuse
Inc.中国区人力资源经理、财务总监
曾任世界500强人力资源总监、财务总监
国内人力资源与财务管理结合专家
个人经历
具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验，曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业；熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。
熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO（主板与新三板）上市工作，并积累丰富的投行经验。
原创性提出私募基金在合伙人制度当中的运用，HR效能方式方程式等思路与模式。他在多年HR和财务工作实践经验中总结提炼而成的《合伙人制度》、《人力资源效能方程式》、《非财务经理的财务管理》课程多次面向社会开设公开课，获得学员高度认可和广泛运用。
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【课 程】:《人力资源效能方程式》
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