Lady / man bag: clear stock

LOSE MONEY PROMOTION







Below bag For lady / Man



US$5/PC MOQ 100PCS



Price valid in 3 days



After 3 days recover to original price US$11/PC



¡£











1¡¢ ÓÐѹºÛ¡¢ÓÐÏßÍ·¡¢ÄÚ³ÄÇá΢ÎÛ×Õ¡¢ÓÐÒ»µãµã½ºË®£¨Ò»°ã¿ÉÒÔÓÃÊÖ²Áµô£©£»

2¡¢ °ü°üµÄÓͱßÓÐÇá΢µÄ²îÒ죬ÀýÈçƤ±ßÓÐÇá΢µÄ¶°×£¬ÓͱßÇá΢²»Ôȳƣ»

3¡¢ ½Ó¿Ú´¦Â¶µ×£¨ÔÚ¹¤ÒÕÉÏÕâÊÇÎÞ·¨±ÜÃâµÄ£©£»

4¡¢ ³µÏßÇá΢µÄ²»¾ùÔÈ£»

5¡¢ ÒòÅú´Î²»Í¬µ¼ÖÂƤÁÏ»òÑÕÉ«ÓÐϸ΢µÄ²î±ð£¬Àï²¼¡¢À­Í·ÓÐЩ²îÒ죻

6¡¢ Îå½ðÓÐÇá΢µÄ»®ºÛ¡¢¹Î»¨£»

7¡¢ÆøζºÍÉ«²î£¬ÕæƤ°ü°ü³ö³§ÀïζµÀÐèÒªÔÚʹÓÃÁ½ÈýÌìºóɢȥ£¬ÊµÎïÔÚÑô¹âÏ£¬ÊÒÄڵȲ»Í¬»·¾³ÏÂÓëͼƬչʾµÄÑÕÉ«¶¼ÓÐËù²îÒ죬¶ÔÆøζºÍÉ«²îÎÊÌâ²»ÄܽÓÊÜÕßÉ÷ÅÄ¡£









man bag:































































Eva



Sales Manager



Foreign Sales Department



Shenzhen Coretek Technology Co., Ltd



Email: coremould@163.com sales@coretekgifts.com



Skype: usbmaker01 Whatsapp/Wechat/Phone:008615817402239



Address: Wealth Port, Baoyuan Road, Xixiang, Bao'an, Shenzhen, China