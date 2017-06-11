Lady / man bag: clear stock

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Below bag For lady / Man
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man bag:
Eva
Sales Manager
Foreign Sales Department
Shenzhen Coretek Technology Co., Ltd
Email: coremould@163.com sales@coretekgifts.com
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